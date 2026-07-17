El España-Argentina, en peligro: Josep Pedrerol anuncia en 'El Chiringuito' por qué podría suspenderse la final del Mundial

Este próximo domingo, 19 de julio, Nueva York tiene que acoger la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Sin embargo, el partido corre serio peligro, tal y como ha anunciado este jueves Josep Pedrerol en 'El Chiringuito'.

El periodista ha hecho saltar todas las alarmas al lanzar una noticia de "última hora": el encuentro podría ser suspendido temporalmente. El motivo de esta eventual cancelación es un grave problema medioambiental y de salud pública, nada que ver con razones organizativas o de seguridad ciudadana.

"La alarma en estos momentos: se podría suspender la final del Mundial, apuntan algunos medios, por la cantidad de incendios que hay en Canadá y que afectan al aire. Es muy complicado respirar en buenas condiciones en un partido de fútbol", ha informado Josep Pedrerol, antes de mostrar en directo las imágenes de la ciudad cubierta por una especie de niebla muy densa: "Esta es la imagen en estos momentos en Nueva York. Este es el estadio donde se tiene que jugar la final entre Argentina y España".

Acto seguido, ha dado paso a un reportero del programa que se encontraba en Central Park para informar de la situación: "Se puede observar perfectamente como una especie de niebla, no es niebla, son partículas de los incendios que se están produciendo en Canadá. Las autoridades han informado de que la calidad del aire es mala".

‼️ 🚨 LA FINAL DEL MUNDIAL, EN PELIGRO 🚨‼️



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Josep Pedrerol alerta de la posible suspensión de la final del Mundial 2026

Ante semejante panorama, la organización del evento se encontraría en estado de alerta máxima. La nube de humo representa un riesgo sanitario para los jugadores. Tanto las federaciones involucradas como las autoridades competentes se encuentran evaluando la situación para determinar si el ambiente de Nueva York ofrece las garantías sanitarias mínimas para disputar la gran final del domingo.

El programa de Josep Pedrerol en MEGA emitió las declaraciones de Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, en las que se ha mostrado muy preocupado. "El fuego de los incendios canadienses está sobre nuestra ciudad. Y quiero ser claro acerca de lo que significa esa palabra en este caso. A niveles desagradables, todos, no solo las personas con asma y condiciones cardiacas, todo el mundo puede sentir efectos en la salud. Esto es muy serio", ha advertido el edil. "Estamos llegando a un nivel del aire peligroso para cada neoyorkino. Por lo tanto, hoy todos debemos tomar precauciones", ha pedido, apelando así a la precaución de los ciudadanos.

‼️🏆 ¿PELIGRA LA FINAL DEL MUNDIAL?



El alcalde de Nueva York habla de la seriedad del humo en la ciudad:



🗣️ "La CALIDAD del AIRE es MALA para todos". pic.twitter.com/iqo8v59uVt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2026

No obstante, hay que puntualizar que los pronósticos del Servicio Nacional del Tiempo señalan chubascos durante todo el sábado, el día previo a la final, y el domingo por la mañana. Por lo tanto, si se cumplen estas previsiones, gracias a la lluvia y a un cambio en la dirección del viento la calidad del aire mejoraría considerablemente de cara al partido.