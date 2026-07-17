En RTVE lanzan este importante aviso sobre la viabilidad del España-Argentina de la final del Mundial, amenazada por los incendios

En las últimas horas han saltado las alertas sobre el España-Argentina de la final del Mundial por la nube de humo nocivo que se ha extendido por Nueva York, procedente de fuegos descontrolados en Canadá, donde se han registrado más de 800 focos activos.

Las autoridades neoyorkinas han mostrado su preocupación y han apelado a la precaución y a limitar las actividades físicas. Ante esta inesperada amenaza, en 'Mañaneros 360', el programa matinal de La 1 de RTVE, se han preguntado si peligra el partido.

Después de que varios medios hayan apuntado a que la final del torneo podría estar en riesgo, la meteoróloga Silvia Laplana ha tranquilizado con una predicción que, a priori, sería favorable en la evolución de la calidad del aire, que en este punto es totalmente insalubre en casi todo el noreste de los Estados Unidos.

"Tiene buena pinta para las próximas horas; hoy, desde luego, no", ha afirmado de entrada la especialista, que ha puesto el acento en lo incendios declarados en lugares de grandes masas forestales -de ahí la densidad del humo y las cenizas- y en los vientos del noroeste que están impulsándolos hacia el Estado de Nueva York, cubierto por completo de una especie de niebla muy tóxica.

Sin embargo, aunque la situación ahora mismo es muy adversa, Silvia Laplana ha indicado que "de cara al sábado y domingo por la mañana va a cambiar" debido al paso de un frente que modificará la dirección del viento de noroeste a sur-suroeste, haciendo que el humo se vaya disipando y alejando hacia el atlántico.

Por tanto, la acción de la lluvia y de ese viento del sur-suroeste favorecería una ostensible mejora en la calidad del aire. El domingo por la tarde ese frente se marcharía y el viento volvería a entrar de noroeste, pero no sería suficiente para impedir la celebración de la cita futbolística del año.