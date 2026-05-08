Vuelco en la lista de nominados de 'Supervivientes 2026' para una expulsión que se adelanta de fecha

La décima gala de 'Supervivientes 2026' ha puesto el broche con las nominaciones. Unas nominaciones especiales que han provocado una palestra totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, con nombres nuevos y algunos vírgenes: Nagore Robles, Aratz Lakuntza, Borja Silva y Alba Paul.

Una vez señalados, el programa ha abierto el televoto en Mediaset Infinity y será dentro de tres días cuando se decida cuál será el próximo concursante fulminado, ya que esa ceremonia de eliminación se adelanta al domingo 10 de mayo en la entrega de 'Conexión Honduras'. Se avecina otra de las expulsiones más intensas de la presente temporada a tenor del nombre de los expuestos al implacable veredicto del público.

Antes, los concursantes de Playa Victoria y Playa Derrota clasificados en el juego de prelíder han participado en la prueba por el liderazgo. Tras un exigente reto, Alvar Seguí y Gerard Arias se han podido colgar el collar de líder. Por ello, los dos se han librado de la nominación por la condición de inmunes y han alcanzado el poder de la designación directa.

Esta vez, como hemos apuntado al principio, la nominación ha sido totalmente distinta y, en lugar de votarse entre compañeros del mismo equipo, se han puesto en marcha unas nominaciones cruzadas. Así, los concursantes de Playa Derrota han tenido la oportunidad de señalar a los compañeros de Playa Victoria y viceversa. Un cambio de reglas con el que se ha pretendido acabar con las estrategias.

Así se han desarrollado las nominaciones en la gala 10

Alvar Seguí, como líder, ha nominado directamente a Aratz Lakuntza

Claudia Chacón ha nominado a Alba Paul

Darío Linero ha nominado a Maica Benedicto

Ivonne Reyes ha nominado a José Manuel Soto

Almudena Porras ha nominado a Aratz Lakuntza

Alba Paul ha nominado a Borja Silva

Gerard Arias, como líder, ha nominado directamente a Nagore Robles

José Manuel Soto ha nominado a Nagore Robles

Maica Benedicto ha nominado a Darío Linero

Borja Silva ha nominado a Alba Paul

Aratz Lakuntza ha nominado a Ivonne Reyes

Nagore Robles ha nominado a Borja Silva

Con todo ello, los supervivientes que se juegan su permanencia en 'Supervivientes 2026' durante la décima semana de concurso son Nagore Robles, Aratz Lakuntza, Borja Silva y Alba Paul. Uno de ellos cuatro abandonará la aventura este próximo domingo, pues la ceremonia de eliminación de adelanta -insistimos- a la gala de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda.