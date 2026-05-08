'Sueños de Libertad', avance del capítulo 557 del lunes 11 de mayo: La ¿muerte? de Fina y la decisión de Tasio

'Sueños de libertad' vive un momento crucial tras el asesinato de Pelayo y la muerte de Rodrigo y ya calienta el regreso más esperado con el reencuentro de Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) que llegará la próxima semana a Antena 3.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo y Nieves reúnen a sus hijos para informarles de que han decidido romper definitivamente su matrimonio aunque su intención es mantener la convivencia por el bien de la familia y evitar todo tipo de rumores. Por su parte, Digna y Damián también difieren cuando ella sugiere que sea Pablo quién le acompañe a su reunión con Cosme y el De La Reina le pide que considere ir con Gabriel.

Begoña descubre gracias a Julio que es el cumpleaños de Eduardo y rechaza acudir a la fiesta que le están preparando Manuela y la pequeña. Y en plena conversación de madre e hija, Gabriel descubre que Beatriz tiene pareja y empieza a sentir celos por el hombre con el que está su primera esposa. Tras ello, Gabriel no duda en preguntarle a la propia Beatriz, que le miente sobre Álvaro y para disipar sus dudas no duda en besarle.

En la cantina, Claudia y Salva hacen las paces después de la ruptura de él con Mabel. Después, Gorito visita a su amigo para despedirse de él antes de marcharse de Toledo y en medio de la despedida, Gorito sufre un ataque de asma y tiene que ser trasladado al dispensario.

Mientras, Tasio rompe definitivamente con Paula avisándole de que lo que ocurrió entre ellos fue un error y no puede volver a suceder. Tras el rechazo, la doncella se queda destrozada levantando las sospechas de Carmen, que atando cabos intuye la traición de su marido y aunque él le niega todas las acusaciones, ella ya no puede confiar en él.

Pablo comparte con Damián la culpa que tiene por lo mal que se portó con Gervasio y cómo no le ayudó para evitar que se suicidara. Paralelamente, Nieves se desahoga con Begoña y le confiesa que tras su ruptura matrimonial ha decidido tratar de recuperar el contacto con sus padres. Y en la fábrica, Marta acepta las disculpas de Cloe por haberle tratado de ocultar la información sobre Fina y le confiesa sus sospechas sobre la muerte de su amada. Por último, Valentina se queda destrozada después de que su madre le culpe por la muerte de Rodrigo.

Gorito y Salva en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña descubría el golpe de Pablo a Gabriel y no dudaba en defender al empresario. Mientras, Mabel decidía confesarse con Nieves y contarle que se ha visto envuelta en un trío sentimental con Salva y Claudia tratando de buscar consuelo y su consejo.

La situación de la fábrica es muy crítica después del robo de los dos camiones con el cargamento más importante y Gabriel no dudaba en poner a todos al corriente de sus sospechas sobre que ha sido algún trabajador el que ha participado en el golpe. La junta debe votar qué hacer para salir de la crisis pero no todos están de acuerdo.

Mientras, Álvaro optaba por no esperar e invitaba a Beatriz a una cena de alto standing utilizando parte del dinero del robo y ella empezaba a sospechar sobre su amante y sus negocios oscuros. Lo peor llega cuando Begoña les descubría juntos y aunque ella trataba de disimular, todo podría acarrearles un nuevo problema.

Gracias a una conversación con Claudia, Tasio descubría que Carmen no pasó la noche con David sino con ella y con Valentina en la colonia haciendo que cambie por completo su percepción y sintiéndose culpable por lo que hizo él con Paula mientras Carmen le dejaba claro que sabe que no está siendo sincero con ella. Por su lado, Mabel y Claudia se reconciliaban después de la ruptura de ella con Salva.

Pablo volvía a intentar un nuevo acercamiento con su mujer pero Nieves no soportaba más la situación y decidía romper definitivamente con su matrimonio. Y finalmente, Cloe cambiaba de opinión y decidía contarle a Marta la información que ha descubierto sobre Fina y termina confesándole que sigue enamorada de ella y que por eso estuvo a punto de no decirle nada por celos.