'Sueños de libertad' vive un momento crucial tras el asesinato de Pelayo y la muerte de Rodrigo y ya calienta el regreso más esperado con el reencuentro de Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) para muy pronto.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña descubre el golpe de Pablo a Gabriel y no duda en defender al empresario. Mientras, Mabel decide confesarse con Nieves y contarle que se ha visto envuelta en un trío sentimental con Salva y Claudia tratando de buscar consuelo y su consejo.

La situación de la fábrica es muy crítica después del robo de los dos camiones con el cargamento más importante y Gabriel no duda en poner a todos al corriente de sus sospechas sobre que ha sido algún trabajador el que ha participado en el golpe. La junta debe votar qué hacer para salir de la crisis pero no todos están de acuerdo.

Mientras, Álvaro opta por no esperar e invita a Beatriz a una cena de alto standing utilizando parte del dinero del robo y ella empieza a sospechar sobre su amante y sus negocios oscuros. Lo peor llega cuando Begoña les descubre juntos y aunque ella trata de disimular, todo podría acarrearles un nuevo problema.

Gracias a una conversación con Claudia, Tasio descubre que Carmen no pasó la noche con David sino con ella y con Valentina en la colonia haciendo que cambie por completo su percepción y sintiéndose culpable por lo que hizo él con Paula mientras Carmen le deja claro que sabe que no está siendo sincero con ella. Por su lado, Mabel y Claudia se reconcilian después de la ruptura de ella con Salva.

Pablo vuelve a intentar un nuevo acercamiento con su mujer pero Nieves no soporta más la situación y decide romper definitivamente con su matrimonio. Y finalmente, Cloe cambia de opinión y decide contarle a Marta la información que ha descubierto sobre Fina y termina confesándole que sigue enamorada de ella y que por eso estuvo a punto de no decirle nada por celos.

La junta de accionistas en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel convocaba con urgencia a Pablo Salazar y Marta para informarles de que han robado los camiones que iban rumbo a Barcelona con los encargos más importantes de las Perfumerías. El robo pone la estabilidad financiera de la empresa completamente en jaque.

Al día siguiente, Carmen regresaba a la casa familiar y se enfrenta con Tasio después de que no para de preguntarle por su paradero comido por los celos por su relación con David. Mientras, Pablo intentaba ganarse el perdón de Nieves pero la desconfianza en ella sigue pesando tras descubrir que su infidelidad salió a la luz por el chantaje de Gabriel. Ni siquiera el regreso de Miguel logra poner estabilidad en la casa.

Mientras, Salva trataba de normalizar su relación con Mabel en la cantina para evitar que haya problemas en el trabajo pero ella se mostraba distante. Por su lado, Gabriel estaba muy preocupado por el robo de los camiones y trataba de investigar por su cuenta y no dudaba en ignorar a Beatriz cuando esta intentaba volver a acercarse a él como la noche anterior antes de que les interrumpiera la llamada de la guardia civil.

Y en la fábrica tanto Marta como Cloe llegaban a la conclusión de que el robo ha sido perpetrado desde dentro. Algo a que también creen Andrés y el propio Gabriel, que tenían un fuerte enfrentamiento por cómo gestionar esta crisis. Y los peores presagios se cumplían cuando los camiones aparecían completamente vacíos.

Álvaro y Gorito no dudaban en celebrar el éxito del golpe. Por su lado, Nieves volvía a desahogarse con Begoña y le pedía consejo sobre su nueva decepción con Pablo y la enfermera no dudaba en acusar a Gabriel de ser una mala influencia. Finalmente, Salazar se enfrentaba con Gabriel harto de sus manipulaciones y acababa dándole un puñetazo por entrometerse en su vida.