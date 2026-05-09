'Sueños de Libertad', avance de la semana del 11 al 15 de mayo: Tres despedidas y el regreso de un personaje histórico

'Sueños de libertad' vive un momento crucial tras el asesinato de Pelayo y la muerte de Rodrigo y ya calienta el regreso más esperado con el reencuentro de Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) que llegará la próxima semana a Antena 3.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo a continuación:

Avance del capítulo 557 de 'Sueños de libertad' del lunes 11 de mayo

Gorito y Salva en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo y Nieves reúnen a sus hijos para informarles de que han decidido romper definitivamente su matrimonio aunque su intención es mantener la convivencia por el bien de la familia y evitar todo tipo de rumores. Por su parte, Digna y Damián también difieren cuando ella sugiere que sea Pablo quién le acompañe a su reunión con Cosme y el De La Reina le pide que considere ir con Gabriel.

Begoña descubre gracias a Julio que es el cumpleaños de Eduardo y rechaza acudir a la fiesta que le están preparando Manuela y la pequeña. Y en plena conversación de madre e hija, Gabriel descubre que Beatriz tiene pareja y empieza a sentir celos por el hombre con el que está su primera esposa. Tras ello, Gabriel no duda en preguntarle a la propia Beatriz, que le miente sobre Álvaro y para disipar sus dudas no duda en besarle.

En la cantina, Claudia y Salva hacen las paces después de la ruptura de él con Mabel. Después, Gorito visita a su amigo para despedirse de él antes de marcharse de Toledo y en medio de la despedida, Gorito sufre un ataque de asma y tiene que ser trasladado al dispensario.

Mientras, Tasio rompe definitivamente con Paula avisándole de que lo que ocurrió entre ellos fue un error y no puede volver a suceder. Tras el rechazo, la doncella se queda destrozada levantando las sospechas de Carmen, que atando cabos intuye la traición de su marido y aunque él le niega todas las acusaciones, ella ya no puede confiar en él.

Pablo comparte con Damián la culpa que tiene por lo mal que se portó con Gervasio y cómo no le ayudó para evitar que se suicidara. Paralelamente, Nieves se desahoga con Begoña y le confiesa que tras su ruptura matrimonial ha decidido tratar de recuperar el contacto con sus padres. Y en la fábrica, Marta acepta las disculpas de Cloe por haberle tratado de ocultar la información sobre Fina y le confiesa sus sospechas sobre la muerte de su amada. Por último, Valentina se queda destrozada después de que su madre le culpe por la muerte de Rodrigo.

Avance del capítulo 558 de 'Sueños de libertad' del martes 12 de mayo

Don Agustín y Nieves en 'Sueños de libertad'

Después de la conversación que tuvo con Pablo sobre el suicidio de Gervasio, Damián se siente atormentado por la culpa y empieza a pensar si contarle toda la verdad sobre lo que pasó con Gervasio justo antes de morir y termina hablando con Digna sobre el asunto.

Claudia y Miguel coinciden en la cantina y vuelven a vivir un momento de gran complicidad entre ellos con él lanzándole varios piropos. Por otro lado, el doctor tiene que atender a don Agustín después de que el párroco no se fíe de que sea Nieves quien le trate y más después de descubrir que la enfermera estuvo trabajando junto al doctor Giralt, acusado de haber practicado la eutanasia. Tras ello, empieza a sospechar que Nieves estuviera implicada en la muerte del padre de Luz. Mientras, Mabel decide darle una segunda oportunidad a Salva

Manuela y Julia sorprenden a Eduardo por su cumpleaños con una tarta y la aparición de Begoña en plena celebración hacen que el chófer se sienta aún más feliz. Tras ello, ambos tienen una conversación para aclarar la frialdad de sus últimos encuentros y acuerdan retomar su amistad. Por su parte, Valentina se desahoga con Andrés y Cloe tras su desencuentro con su madre.

Carmen también se desahoga con Claudia y le confiesa el dolor que siente por la infidelidad de Tasio y su miedo a que se haya enamorado de Paula. Paralelamente, Tasio y Andrés comentan que las autoridades han encontrado un inhalador en uno de los camiones robados y tras escucharlo, Salva empieza a sospechar que su amigo Gorito esté detrás del asalto y después no duda en hablar con él para pedirle que se entregue a la guardia civil pero él no está dispuesto a volver a la cárcel.

Mientras, Álvaro insiste a Beatriz para poder abandonar Toledo juntos antes de que le puedan pillar por el robo de los camiones. Pero ella vuelve a rechazar su plan de huida. Por otro lado, Tasio se enfrenta a Paula y le acusa de haber destruido su matrimonio. Finalmente, Digna decide dejar a un lado su animadversión con Gabriel para solucionar los problemas de la fábrica.

Avance del capítulo 559 de 'Sueños de libertad' del miércoles 13 de mayo

Begoña y Beatriz en 'Sueños de libertad'

La angustia y la incertidumbre por la posible muerte de Fina provocan que Marta tenga una pesadilla con su amada y su fallecimiento. Tras ello, la De La Reina toma una drástica decisión: viajar urgentemente a Argentina para tratar de buscarla y dar con ella. Y aunque le preocupa, Damián le da su apoyo. Paralelamente, Digna le dice a su marido que es el momento de contarle toda la verdad a Pablo Salazar sobre la muerte de Gervasio.

Don Agustín acude a visitar a Nieves para tratar de indagar sobre la muerte de Alberto para tratar de aclarar sus sospechas sobre que pueda ser un caso de eutanasia. Y aunque la enfermera trata de mantener la calma, las insistencias del párroco la dejan completamente inquieta y no duda en confesarse con Begoña.

Tasio decide sincerarse con Carmen y le confiesa todo lo que pasó con Paula pero trata de pedirle perdón y que le de una nueva oportunidad asegurando que su idilio con la doncella está finiquitado. Pero su mujer está muy dolida y no está por la labor de perdonarle.

En la cantina, Miguel trata de pedirle ayuda a Salva para que le aconseje como poder acercarse a las mujeres y conectar con ellas. Mientras, Nieves tras pensárselo mucho le cuenta a Mabel que ha decidido retomar la relación con sus padres y tras contar con su apoyo, se arma de valor y se pone en contacto con ellos. Por su parte, Valentina y Andrés dan un paseo por Toledo y tras verles juntos, Begoña se muestra triste.

Después de su conversación con Carmen, Tasio acude a la cantina para desahogarse con Salva sobre sus problemas personales y la crisis de la fábrica. Tras ello, Salva decide sincerarse sobre la implicación de Gorito en el robo y al ir a declarar ante la guardia civil, Tasio descubre que Salva estuvo en prisión y promete guardar su secreto. Finalmente, la implicación de Gorito aparece en la prensa y tras ver su imagen Beatriz se teme lo peor tras recordar que vio al hombre con Álvaro.

Avance del capítulo 560 de 'Sueños de libertad' del jueves 14 de mayo

Carmen se despide de 'Sueños de libertad'

Beatriz no aguanta más y confronta con Álvaro por su implicación en el robo de los camiones y aunque él trata de justificarse termina confesándole la verdad y le insta de nuevo a irse juntos de Toledo. Pero ella está harta de verse siempre al borde de acabar en prisión por su culpa y decide romper definitivamente su relación con él.

Don Agustín regresa al dispensario con la excusa de sus picores y sigue presionando a Nieves para conocer la verdad sobre la muerte del padre de Luz pero ella trata de disimular. Lo peor para la enfermera llega cuando descubre que su padre falleció hace una semana y que su madre no quiere saber nada de ella. Al enterarse, Pablo trata de apoyarla pero ella insiste en no perdonarle y empieza a valorar su regreso a Tarragona para sanar sus heridas.

Damián decide no contarle por ahora a Pablo Salazar la verdad sobre Gervasio tras ver que los problemas familiares de su amigo no dejan de crecer. Paralelamente, Gabriel y Digna consiguen cerrar un importante acuerdo con Ferrer. Asimismo, el señor Brossard anuncia su decisión de presentarse en Toledo para averiguar lo que ha sucedido con el robo de los camiones.

Mabel y Salva tienen su primera cita tras su reconciliación pero el cantinero no puede parar de pensar en Gorito. Mientras, Carmen decide poner tierra de por medio para tratar de recomponerse ante la infidelidad de Tasio con Paula. Y la doncella decide declararse a Tasio pero él la vuelve a rechazar. Después, él descubre la carta de despedida de Carmen.

Andrés y Valentina dan un paso más en su relación y se dejan llevar por la pasión. Otros que también sucumben a sus deseos son Gabriel y Beatriz sin saber que Álvaro les está espiando desde la ventana. Finalmente, Marta se prepara para viajar a Buenos Aires justo cuando Fina aparece en la fábrica produciéndose su esperado reencuentro.

Avance del capítulo 561 de 'Sueños de libertad' del viernes 15 de mayo

Fina y Cloe en 'Sueños de libertad'

Marta y Fina se reencuentran después de toda la incertidumbre por su posible muerte y las dos terminan besándose y abrazándose con Cloe de espectadora. Después, la fotógrafa también vive un emotivo reencuentro con Digna después del dolor que supuso su marcha por las amenazas de Pelayo.

Beatriz trata de reconquistar a Gabriel tras acostarse pero él no duda en rechazarla y trata de ocultar a Begoña lo sucedido. Por su parte, Tasio intenta saber el paradero de Carmen y no duda en preguntarle a Claudia pero ella opta por guardar silencio. Después, los problemas matrimoniales de Tasio y Carmen llegan a los oídos de don Agustín.

La preocupación por la visita del señor Brossard aumenta entre todos los socios, incluido Gabriel. La directiva se reúne para planificar la estrategia a seguir para tratar de recomponer la situación tras el robo de los camiones y las tensiones que hay entre todos poniendo en jaque la situación de la empresa.

Nieves reúne a Mabel y Miguel para comunicarles su decisión de marcharse durante una temporada a Tarragona dejando completamente desolados a sus hijos, que no dudan en reprocharle a su madre que les deje solos. También Pablo se queda roto al saber que su mujer se marcha por su culpa.

Tasio le confiesa a Damián la marcha de Carmen mientras Paula se derrumba con Manuela tras el rechazo de su amado y le cuenta todo lo sucedido. Tras saber todo lo sucedido, Digna le comunica su despido. Por su parte, Valentina le confiesa a Cloe que se acostó con Andrés. Y finalmente, Álvaro se enfrenta a Beatriz tras pillarla con Gabriel y ella le deja claro que no piensa volver con él.