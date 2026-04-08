Perplejidad por la última promo de 'La Isla de las Tentaciones 10' hecha con IA: se preguntan si es real o una parodia

'La Isla de las Tentaciones 10' regresará por todo lo alto a Telecinco el próximo lunes 13 abril, dando el pistoletazo de salida a una nueva edición que ocupará tres noches de la cadena en su semana de estreno. Y tras desvelar a las cinco parejas y a los 16 solteros y solteras que protagonizarán las nuevas tramas del exitoso reality, Mediaset ha continuado con la promoción sumándose a un trend viral de Tik Tok que ha provocado un aluvión de críticas en redes.

Si el reality de Cuarzo Producciones ya se ganó numerosas críticas hace semanas con una de sus primeras promos generadas por Inteligencia Artificial, esas mismas críticas se han multiplicado ante el último vídeo promocional lanzado por Telecinco. Y es que, en un intento de beneficiarse de los contenidos más populares en redes sociales, el programa se ha convertido en el blanco de todas las críticas.

'La Isla de las Tentaciones' vuelve al centro de la polémica por usar de nuevo la IA en sus promos: "Se os está yendo de las manos"

La última promo de 'La Isla de las Tentaciones', generada íntegramente por Inteligencia Artificial, trata de replicar los populares vídeos de seres mitad fruta y mitad humanos que a menudo protagonizan historias cargadas de dramatismo, habitualmente marcadas por una infidelidad. Siguiendo esta línea, el espacio de Telecinco ha trasladado ese universo, que continúa arrasando en redes como Tik Tok, hasta el de Villa Playa y Villa Montaña, creando una escena animada con estos personajes como si estuviesen en el programa.

Fresalía, Plataniel y Melocotonia no pueden superar los momentos reales que viviremos en #LaIslaDeLasTentaciones 💥



Estreno lunes a las 21:45 con triple cita semanal: lunes a miércoles en Telecinco 🍎#RumboALasTentaciones disponible en @MedInfinityES ♾️ https://t.co/zRGhvKJCX5 pic.twitter.com/LG4o92MIZn — Telecinco (@telecincoes) April 8, 2026

Una fresa en bikini, un hombre banana y un exhuberante melocotón son las protagonistas de este clip en el que se plantea una posible infidelidad como a menudo ocurre en el reality estrella de la cadena, que regresa a su programación 2 meses después de finalizar su última entrega. "Ya está, lo sabía, esto no va de tentaciones", lamenta una de las frutas. "Esto va de amor", termina advirtiendo de nuevo Sandra Barneda en el único fragmento del vídeo que no usa IA.

Y precisamente el uso de esta herramienta ha sido el motivo principal de las críticas a 'La isla de las tentaciones' y Telecinco. "Pensé que era una cuenta parodia, pero no. Esto se ha subido a la cuenta oficial de Telecinco, la 3ª cadena de televisión más vista de España", ha sentenciado un usuario de X. "¿Qué tal si contratamos un artista que os haga publicidad en vez de usar la puta IA para todo? ¡Ya cansáis un poco!", ha añadido otro usuario de la plataforma.

Pensé que era una cuenta parodia, pero no. Esto se ha subido a la cuenta oficial de Telecinco, la 3ª cadena de televisión más vista de España. https://t.co/F7ODlhjiBs — BotMedia (@botmdia) April 8, 2026

cuando pienso que el nivel de vergüenza ajena es insuperable llega telecinco y me demuestra que siempre hay tres escalones más https://t.co/xLq8zujOgJ — rs10 (resucitar) (@rafalozzz2) April 8, 2026

son expertos en tomar malas decisiones https://t.co/lJy8OavRxf — ☂️ (@oleemequivocao) April 8, 2026

Para qué decir nada… Sobran las palabras. https://t.co/EtdF2lkPgV — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) April 8, 2026

Qué cojones hace una cuenta oficial utilizando estas mierdas como promo? De verdad gastaos el dinero en alguien que os monte una publi decente, cutres https://t.co/R4i7BeEvdg — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) April 8, 2026

Pero Mask Singer no era en la 3? https://t.co/LZGlU4gBGq — Señorín (@Senorin_) April 8, 2026

Qué tipo de mierda es esta? — Maléfica (@maleficablog) April 8, 2026

Teníais 1 unidad de promo decente con la de Sandra y la manzana, y habéis tenido que joderla con el uso de IA para el anuncio, cutre a más no poder, no da una buena imagen ni hace una buena promo, da vergüenza ajena y genera bastante rechazo a un formato que tenéis casi quemado — ✨Una Tardis en Skaro(Nico Robin stan account)🐧🌹✨ (@CuencaVicent) April 8, 2026

Qué puta pereza — M LUX (@deluluxera) April 8, 2026

qué tal si contratamos un artista que os haga publicidad en vez de usar la puta ia para todo? ya cansáis un poco! os mando mi curriculum? 😉 — pol 🍃 (@polevans) April 8, 2026

se os esta yendo de las manos la IA — manoli (@manolipuretas) April 8, 2026

Esto es la cuenta oficial ?? Madre de dios …… — jose (@espi_33) April 8, 2026

Vergüenza ajena — montoya naruto (@montoyahokage) April 8, 2026

Que es esto😭 — Belén (@watercolor3y3s) April 8, 2026