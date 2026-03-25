Víctor Sandoval rompe definitivamente con Belén Esteban y cuenta en público el porqué de su decepción

La amistad de Víctor Sandoval y Belén Esteban está completamente rota, a juzgar por los gravísimos ataques que el colaborador ha lanzado contra la actual concursante de 'Top Chef'. Si hace unos días, ya arremetió duramente contra ella en 'Los Kikos', el programa presentado por Kiko Hernández y Kiko Matamoros, este martes lo ha vuelto a hacer en el mismo sitio.

Hace una semana, Víctor Sandoval se despachó a gusto contra Belén, a la que acusó de haberle humillado en un momento muy complicado a nivel económico. "Yo no tengo dinero", confesó el tertuliano a Kiko Hernández sobre su difícil situación actual. Acto seguido, explicó el motivo por el cual está muy enfado con la que él consideraba su amiga.

"Te cuento lo que me destrozó: me iban a cortar el teléfono porque no tengo para pagarlo. Le dije que si me lo podía pagar a medias entre María Patiño y ella. Y Belén me dijo que pusiera a la venta los muebles en Wallapop. ¡Que ponga mis muebles en Wallapop! ¡Pero si son de Ikea! Que la mesa que tú me has regalado con las sillas cuestan 150 euros. Fue hace dos años, ahora ¿qué cuestan? ¿Cuántos mueble tengo que poner a la venta para poder pagar la factura? Me pareció muy fuerte lo que me dijo", confesó el excolaborador de 'Sálvame'.

"Y a María le dijo que me dice eso porque yo me voy a Barcelona a vivir. Pero, ¿cómo me voy a ir yo allí a vivir si no me quiero mover de esta casa? No encontraría otra, ni una vecina mejor, ni mejor sitio. Tú lo sabes. No me tienes que humillar de esa manera. Entonces, me cortan el teléfono", explicó el periodista.

Victor Sandoval vuelve al ataque contra Belén Esteban

Para echar más leña al fuego, Kiko Hernández le recordó que Belén Esteban dijo que pagaría el entierro de Víctor Sandoval. Algo que, como era de esperar, a este no le hizo ninguna gracia: "Es que no me va a enterrar ella ya. Yo me quedo muerto y me mete en una fosa común. ¿Cómo voy a fiarme yo de una persona que me ve agonizando…?", se pregunta.

Ahora, una semana después de esto, Víctor Sandoval ha regresado a 'Los Kikos' para atacar más si cabe a su examiga. "Belén, de lo que me voy enterando por detrás, que con quién hablas, que qué cuentas, qué decepción, qué decepción más grande Belén", empezó advirtiendo el colaborador, expresando su enfado con la concursante de 'Top Chef'.

"Te aburres en casa, te coges el teléfono, te pones a llamar, te pones a mentir, pero qué poquito coges el teléfono para cuando uno necesita comer y necesita trabajo", ha lamentado, dejando claro que ella no ha estado en estos complicados momentos que está atravesando. Además, ha hecho referencia a su paso por 'Bake Off: Famosos al horno', cuando llevó a Belén de ayudante para cocinar con él en una de las entrega: "Yo quería llevar a Alaska para que cocinara conmigo y tú 'no, no, voy yo, voy yo'. ¿Quién ha ido a cocinar contigo al programa? ¿Quién? ¿Quién?", ha exclamado, muy exaltado.

Y él mismo ha respondido a su pregunta: "Tu nuevo amigo, ¿le vas a dejar la perra ahora a David Insua? ¿Le vas a dejar la perra? ¡Que decepción más grande Belén! Ni se te ocurra volverme a llamar, te lo digo de corazón y me parte el alma, pero ni se te ocurra volverme a llamar. ¿Cómo me has hecho eso?".

Lejos de quedarse ahí, Víctor Sandoval también ha reaccionado a las palabras de la de Paracuellos la noche anterior en 'La Revuelta', donde le pidió a Broncano que la fichara: "Tienes el santo coño de decirle 'hazme un buen contrato'. Estás tú ahora para que te hagan un buen contrato, sí. Estás tú para decirle que eres un valor en alza. En alza de plataforma, porque cuando quitas las plataformas, ya no hay alza", sentenció.