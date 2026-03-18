Víctor Sandoval, desbocado, destapa el feo de Belén Esteban tras quedarse en la ruina: "Me destrozó"

Víctor Sandoval ha reaparecido este miércoles por sorpresa en Los Kikos TV, el programa que presentan Kiko Hernández y Kiko Matamoros en YouTube. El que fuera uno de los colaboradores estrella de 'Sálvame' ha confesado los graves problemas económicos que atraviesa y no ha dudado en arremeter contra la que era su amiga, Belén Esteban.

Así, Víctor Sandoval ha contado el drama que vive por no llegar a fin de mes, al no tener ni un solo ingreso tras quedar apartado de la televisión. Hay que recordar que desde la cancelación de 'La familia de la tele' en TVE, el colaborador no ha vuelto a tener trabajo pues rechazó participar en 'No somos nadie' en TEN.

"Llevo un año en paro. Parece mentira... Ya sabes que el paro va reduciéndose, al principio cobras una cantidad y cada vez vas cobrando menos", empezaba relatando Víctor Sandoval a Kiko Hernández. "Yo tenía un crédito y le pedí dinero a Belén. Ella me dijo que me lo daba -unos 1.300 euros-, que no se lo tenía que devolver, y así cuando me quedara con su perro no me tenía que dar nada. Me daba como unos 600 euros por tener su perro dos meses. Yo le estoy muy agradecido con todo lo que me ha ayudado en mi otra etapa, pero ahora no", recalcaba.

"Y vivo gracias a amigos que me ayudan, a mi casera que es paciente. He tenido grandes amigos y grandes decepciones estos meses, algunas muy grandes, que me han decepcionado mucho. Pasó algo hace un mes, con una amiga mía que era familia, que me destrozó", proseguía soltando el colaborador en alusión a Belén Esteban.

"Yo no te he pedido nada. Solamente me iban a cortar el teléfono que era la gota que colmó el vaso. Si te he pedido hasta diez euros para el pienso del perro y no me has hecho el bizum porque decías que no podías desde EEUU. Si no quieres, no te ofrezcas. Para mí es una humillación pedir", aseveraba Víctor Sandoval.

Víctor Sandoval destapa el gran feo de Belén Esteban: "Me destrozó"

Víctor Sandoval y Kiko Hernández en 'Los Kikos TV'

Era entonces cuando contaba el episodio que vivió la última vez que estuvo con Belén Esteban. "Vino y vio que no tenía nada en la nevera y me dijo de bajar a un restaurante, yo no quería bajar porque pagar 40 o 50 euros por una cena, con eso yo como una semana. Y me pidió un bocata de tortilla para que me lo subiera a casa. A mí eso me duele, porque igual María Patiño se entera de que no tengo para cenar y me manda un uber con comida sin yo pedirle nada o de repente recibo un bizum de la Patiño porque le ha dado la gana porque sabe la situación que vivo y que no gano ni un euro", relataba.

"Pues voy a lo que me destrozó. Me van a cortar el teléfono y le digo que si me lo puede pagar a medias entre María y ella y lo que me responde es que ponga los muebles en Wallapop. Pero que los muebles son de Ikea, que te costaron 150 euros. ¿Cuántos muebles tendría que poner? Me pareció tan fuerte. Y le dice a María que me dijo eso porque yo me iba a ir a Barcelona a vivir. ¿Pero por qué me humillas de esa manera?", soltaba Víctor Sandoval.