Víctor Sandoval desvela el auténtico motivo por el que ha rechazado ser colaborador en 'No somos nadie'

Víctor Sandoval ha sido una de las grandes ausencias de 'No somos nadie' en su regreso al pisito de TEN. Él mismo ha decidido desvelar los motivos que le llevaron a rechazar estar de nuevo junto a sus excompañeros de 'Sálvame'. Lo ha hecho en el podcast 'Bienvenidos a la zona', donde ha hablado largo y tendido de su actual situación profesional.

El colaborador ha explicado que tomó la decisión de alejarse de algunos proyectos tras un largo periodo de reflexión: "A mí se me potencia desde la positividad, no desde la negatividad. Si me montas un pollo y me gritas, sacas lo peor de mí. Todos tenemos ese lado y yo tengo claro que se me saca por ahí. Entonces, todos los trabajos o personas que vea que pueden sacar ese lado mío, lo dejo atrás. ¡Que le den a la nómina!".

Víctor Sandoval lamenta el hecho de que el tipo de televisión que se le ofrecía en 'No somos nadie' no le atraía: "Estuve en 'Bake off' porque era un gran formato. Podía divertirme, chinchar, hacer lo que yo quisiera. Me divertía mucho picando a Cristina Tárrega, me encantaba ser el malote sano. Después, en 'La familia de la tele', no se me exprimió. Fui con muchísima ilusión y me sentí un cero a la izquierda".

El motivo por el que Víctor Sandoval rechazó 'No somos nadie'

"Si la gente con la que estoy no apuesta por mí y no me apoya un proyecto nuevo… Igual se me apoyó en 'Ni que fuéramos', dándome salidas a la calle, dándome personajes, donde se jodió todo por mi discusión con Marta Riesco. A partir de ahí ya lo vi de otra manera, no quería ni acercarme, pero con todo y con eso volví un par de días tras 'Bake Off', pero vi que todo seguía igual y ya no volví más", recuerda.

@rainpod_es @sandovalizateoficial nos cuenta por qué ha tomado la decisión de no volver junto a María Patiño, Belén Esteban y el resto de colaboradores a las tardes de TEN. Entrevista completa en nuestro canal de YouTube y resto de plataformas. #bienvenidosalazona #zonarainpod #podcast @DavidhNevado ♬ sonido original - Rainpod Studios

Sobre el desaparecido programa de TVE, Víctor Sandoval explica que "se me llamó para 'La familia de la tele' y pensé que iba a hacer actualidad y no corazón, donde podía volcarme con otro tipo de cosas que a mí me aportaban, pero vi que no era así. Esa era mi sensación. No me satisfacía lo que estaba haciendo. Cuando eso termina se me llama para ir a 'No somos nadie' y lo que se me ofrece es lo mismo. Yo me llevo bien con todos ellos y les tengo muchísimo cariño, incluso con Matamoros y Marta Riesco, pero yo no tengo nada que ver con mucha gente que hay ahí. Mi carrera es otra, aunque en un punto hayamos convergido".

"Yo no me siento cómodo discutiendo con nadie. Yo quiero entretener, divertir, y no que se me cuestione cuando digo algo. O que se cuestione mi salud mental y tener que escuchar por debajo 'tenéis un tarado aquí'. Entonces, cuando a mí se me ofrece lo mismo, decidí no seguir", concluye Víctor Sandoval, quien deja claro que "dejo un programa y un sueldo sin tener un colchón, y lo hago simplemente por ser coherente con mis principios y poder retomar mi carrera desde el humor".

El dardo de Sandoval a Telecinco: "¿Por qué no me llamaron?"

Por otro lado, el colaborador también lanza un dardo a Telecinco, por no haberle fichado para '¡Vaya fama!', el nuevo programa de los fines de semana presentado por Fran Ramírez y Cristina Lasvignes. "Para mí ha sido un palo no hacer ese programa. ¿Por qué no me llamaron? No lo entiendo, porque he trabajado con esos directivos toda la vida. Saben perfectamente cómo trabajo y cómo soy", les reprocha Víctor Sandoval.

Además, considera que su perfil encajaba a la perfección con el programa: "Yo trabajé con Cristina Lasvignes en 'Tal cual lo contamos'. Es un amor. Cuando vi que lo presentaba ella, solo deseaba que me cogieran a mí". Algo que no ocurrió y lamenta profundamente.

Respecto a la clave del fracaso del programa sustituto de 'Socialité', según él, es la presencia de colaboradores: "El problema es que a ese formato no le tienes que meter colaboradores. Puede venir alguien puntual a la mesa, pero lo suyo sería que tuviese más la esencia de 'Aquí hay tomate' y 'Mamma mía'. Yo, además, con lo muñequitos lo hubiera bordado. Le falta movimiento y no tanta mesa", sentencia.