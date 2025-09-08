Víctor Sandoval anuncia su calvario tras romper con 'No somos nadie': su vida actual sin trabajo ni ahorros

Mientras que el resto de sus compañeros decidieron comenzar una nueva etapa desde 'No somos nadie', Víctor Sandoval optó por separarse del grupo de forma definitiva tras la corta vida de 'La familia de la tele' en La 1. Y en una reciente entrevista, el tertuliano se ha sincerado sobre los motivos tras su firme negativa a LA OSA Producciones y cómo ha vivido el regreso de Lydia Lozano a Telecinco, pronunciándose también sobre su posible futuro en Mediaset.

El televisivo comienza su entrevista con Semana asegurando que se encuentra en "el momento más complicado de toda mi vida", tras rechazar regresar con sus compañeros a TEN. "Este es el peor (momento). Porque estoy sin trabajo por primera vez en mi vida y tampoco tengo vistas a tenerlo. Porque yo he podido estar sin trabajo un mes, pero sabía que luego venía algo. Ahora no hay nada", explica el antiguo colaborador de La 1.

Víctor Sandoval confiesa su complicada situación tras rechazar 'No somos nadie': "No tengo ahorros"

"Además, yo no tengo ahorros, yo no he ganado lo que han ganado mis compañeros. Siempre he vivido al día. Después de Netflix estuve ocho meses sin trabajar esperando arrancar el nuevo proyecto y fui esperando y esperando generando un cúmulo de cosas que hacen que ahora esté la peor situación de mi vida", explica Víctor Sandoval sobre su precaria situación, asegurando que no tiene ofertas de trabajo de ninguna cadena o programa en el horizonte.

A su vez, se sincera de lleno sobre su firme negativa a regresar al pisito de LA OSA Producciones y al streaming. "Me lo ofrecieron. Pero decidí no estar. En el estreno del programa tuve que quitarlo porque me dolía verlo y no estar, pero hoy he vuelto a verlo y he tenido que quitarlo porque ya no me dolía, me indignaba", asegura el tertuliano.

"He tenido la sensación de volver a ver lo mismo, a gente que se cuestiona lo que otro dice porque piensa que sabe más que el que tiene delante", señala sobre el nuevo magacín conducido por María Patiño, que unifica los rostros de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos' en las tardes de TEN. Así, Víctor Sandoval se ha abierto también sobre el desgaste de su relación con sus antiguos compañeros de Telecinco.

Rompe vínculos con el universo 'Sálvame': "No me compensa, tampoco quiero lo mismo de siempre"

"Creo que aquí empezamos hace muchísimo tiempo a faltarnos al respeto unos a otros. Y yo he tomado conciencia de que he tenido que lidiar con problemas psicológicos derivados de un problema cronificado de falta de autoestima por situaciones que tienen que ver con esas faltas de respeto", desvela el televisivo. "Porque yo soy una bomba de relojería", insiste el antiguo compañero de Kiko Matamoros.

"Ni me beneficia a mí, ni beneficia al programa, ni beneficia a ninguno de mis compañeros, porque los comprometo y genera una situación violenta. Yo no puedo estar ahí", reflexiona Víctor Sandoval sobre sus salidas de tono contra sus compañeros y los momentos de tensión en los que pierde las formas. "No me compensa. Y tampoco quiero lo mismo de siempre…", sentencia sobre el camino que el resto de sus compañeros han vuelto a tomar.

Y es que, tras el fracaso en las tardes de La 1, el comunicador lo tuvo más que claro. "Cuando terminó ‘La familia de la tele’ yo me planteé mi futuro y volví a hablar con mi manager, con el que había dejado de trabajar. Le pedí que me moviera porque no sabía que hacer. Lo primero que me preguntó es si podía vivir sin trabajar", asegura el televisivo.

Sobre el regreso de Lydia Lozano a Telecinco: "Me parece maravilloso, ese es su sitio"

"Cuando me llamaron no me hizo ilusión", explica sobre la oferta de LA OSA Producciones para incorporarse a 'No somos nadie'. "Yo no puedo soportar que una señora como Marta Riesco me bombardee por todos los frentes y que nadie se ponga en mi lugar, yo no tengo ese aguante. Yo no soy Pedro Sánchez", sentencia Víctor Sandoval antes de sincerarse sobre cómo ha vivido el regreso de Lydia Lozano a Telecinco, que también ha roto lazos profesionales con sus compañeros.

"Me parece maravilloso, ese es su sitio. Yo creo que es el sitio de muchos, porque en Televisión Española ya se ha visto que no se puede estar siendo de determinada manera", reflexiona el antiguo colaborador de 'Ni que fuéramos', apuntando a Mediaset como el hábitat natural del elenco. "Para los que somos un poco más libres, yo creo que es mejor una cadena privada y dentro de las cadenas privadas es que solo está Telecinco….", explica el tertuliano.

Así, asegura que se emocionó cuando vio la promo de 'De viernes' en la que daban la bienvenida oficial a su antigua compañera. "Me veo en Telecinco en Antena Tres, en Televisión Española, en Telemadrid, en Castilla-La Mancha Televisión, en cualquier sitio donde se me valore, en cualquier sitio donde se me quiera y en cualquier sitio donde yo sea feliz", asegura Víctor Sandoval sobre su soñado destino profesional.

El antiguo colaborador de 'Sálvame' tampoco se corta en comentar la ausencia de Chelo García-Cortés en el nuevo magacín de TEN. "Que no esté Chelo me parece normal porque no ha estado nunca. No se va a notar. Es una ausencia física, pero no es una ausencia laboral", señala Sandoval. "O sea, no vas a ver la figura de Chelo en imagen, pero no escucharla. Como colaboradora lo único que hace es repetir a modo de altavoz de repetición. Lo repite muy bien pero no aporta nada. Tú dime qué ha aportado Chelo desde Sálvame…", insiste el televisivo.