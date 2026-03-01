Los 16 mayores estrenos de series que lanzan este mes de marzo de 2026 Netflix, Prime Video, HBO Max o Movistar Plus+

El mes de marzo siempre es un mes repleto de novedades interesantes. Y es que ya solo en el terreno de series nos llegan un montón de historias nuevas a Netflix, Prime Video, Movistar Plus+... que van a hacer que tengamos todo tipo de propuestas diferentes para entretenernos. Porque marzo empieza fuerte con 'Marshals: Una historia de Yellowstone', spin off de la serie de Kevin Costner, que sigue la historia de uno de los hijos de los Dutton en su nueva faceta como US Marshal.

También tenemos que destacar la llegada de 'El joven Sherlock', el nuevo proyecto de Guy Ritchie centrado en la juventud del afamado detective Sherlock Holmes. O 'Scarpetta', que también se estrenará en Prime Video, protagonizada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis.

Pero es que eso es solo una pequeña muestra de todo lo que se viene: la nueva temporada de 'One Piece' en Netflix; la serie de Movistar Plus+ 'Por cien millones' con Raúl Arévalo; 'Si es martes, es asesinato', al más puro estilo 'Solo asesinatos en el edificio' pero con reparto español, o la nueva y última temporada de 'Outlander', que llega a Movistar Plus+ y Netflix, donde también tendremos la nueva producción de los hermanos Duffer, creadores de 'Stranger Things'.

Marshals: Una historia de Yellowstone

Sinopsis: Tras dejar atrás el rancho Yellowstone, Kayce Dutton se une a una unidad de élite de los US Marshals, donde combina sus habilidades de cowboy con las de Navy SEAL para impartir justicia en Montana. Él y sus compañeros de equipo –Pete Calvin, Belle Skinner, Andrea Cruz y Miles Kittle– deben encontrar el equilibrio entre el alto precio psicológico que conlleva servir como última línea de defensa en la guerra que la zona libra contra la violencia y su deber con sus familias, que en el caso de Kayce incluye a su hijo Tate y sus confidentes de la reserva Thomas Rainwater y Mo.

'Yellowstone' es, sin duda, uno de los grandes éxitos de los últimos años en la ficción estadounidense. Creada por Taylor Sheridan, consiguió hacerse tan grande gracias a la presencia inconmensurable de Kevin Costner, aunque luego acabó regular esa relación. Sobre todo porque no le dejaban al actor hacer sus proyectos personales ('Horizon', por ejemplo). Este spin-off se centra en el hito de los Dutton más díscolo: Kayce, interpretado por Luke Grimes. Y parece ser que la serie será algo más policial y menos 'oeste' que la ficción original.

"Ser vaquero estaba en el corazón de su carácter. Quería su pequeño pedazo de paraíso y algo de ganado. Todos los demás Dutton querían el mundo", explica Grimes sobre su personaje para TV Insider. "Pero antes de que empiece 'Marshals', le ocurre lo peor que podría pasarle". Brecken Merrill regresa como su hijo Tate. También sus vecinos indios interpretados por Gil Birmingham y Mo Brings Plenty. Y, además, Logan Marshall-Green como Pete Calvin, amigo de Kayce de su época militar; Arielle Kebbel, Ash Santos y Tatanka Means interpretarán a los marshals Belle, Andrea y Miles; por último, Brett Cullen será el jefe de los US Marshals de Montana, Harry Gifford.

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 2 de marzo

DTF St. Louis

Sinopsis: Tres personas de mediana edad se enredan en un triángulo amoroso que conduce a la muerte prematura de una de ellas.

La serie protagonizada por Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini y Richard Jenkins es una de las más esperadas de este primer trimestre del año en HBO MAX. Creada por Steven Conrad ('Patriot'), serán siete episodios que se estrenarán semanalmente. Inspirada inicialmente en un artículo de The New Yorker, es una comedia de mucho humor negro sobre las relaciones de pareja... y sí, con una muerte de por medio. "El universo Marvel ayuda pero, por supuesto, hay cosas que da tristeza dejar atrás. También miedo. Pero hacerlo te da la oportunidad de tener tiempo para otras cosas", afirmó Harbour sobre terminar 'Stranger Things' en una entrevista para Esquire. En esta serie de HBO MAX, ejerce también de productor, tratando de hacerse un hueco en otro tipo de proyectos más pequeños en el competitivo mundo del streaming.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 2 de marzo

El joven Sherlock

Sinopsis: Sherlock Holmes es un joven caído en desgracia, crudo y sin filtros, cuando se ve envuelto en un caso de asesinato que amenaza su libertad. Su primer caso desvela una conspiración trotamundos, que culmina en un enfrentamiento explosivo que cambia su vida para siempre.

Ambientada en el Oxford de la década de 1870 y con aventuras en el extranjero, la serie expondrá las travesuras tempranas del adolescente anárquico que aún no se ha convertido en el residente más famoso de Baker Street. Y es que Sherlock Holmes ha dado para mucho, tanto en cine como en televisión, desde que lo creara Sir Arthur Conan Doyle hace ya más de un siglo. Protagonizada por Hero Fiennes Tiffin ('After'), hijo del actor Ralph Fiennes, tiene a Guy Ritchie como productor. Y vuelve al mundo de Holmes tras su bilogía de películas con Robert Downey Jr. y Jude Law hace ya varios años. El reparto incluye a Dónal Finn ('La rueda del tiempo'), Zine Tseng ('El problema de los tres cuerpos'), Joseph Fiennes ('El cuento de la criada'), Natascha McElhone ('Halo'), Max Irons ('Cóndor') y Colin Firth ('El discurso del rey').

La serie se basa en los libros del mismo nombre de Andy Lane, en los que se exploran los años universitarios del famoso detective británico. "Sé que Arthur Conan Doyle estaría orgulloso de cualquiera que intente reinventar a Sherlock Holmes", confesó Hero Fiennes Tiffin durante la presentación de la serie. Y ojo, que el tráiler batió récords de visualizaciones.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 4 de marzo

Vladimir

Sinopsis: Una mujer de mediana edad, escritora, profesora, esposa y madre, se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero de trabajo, Vladimir, y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse. Cuando los límites se vuelven difusos y los secretos se acumulan, ella lo arriesgará todo para hacer realidad sus fantasías más escandalosas.

Basada en la novela de Julia May Jonas, sigue la historia de una escritora y profesora de la cual no sabemos su nombre (se refieren a ella como M), la cual está en un difícil momento de su vida: su carrera como escritora está completamente parada, nadie quiere acudir a sus clases, su hija se está alejando… ¿Y quién es la actriz que da vida a dicha profesora? Ni más ni menos que Rachel Weisz. "La serie explora temas relacionados con el deseo, la obsesión, la sexualidad y la lujuria. También se adentra en el mundo de las políticas de género en el campus y la cultura de la cancelación", explicó la actriz en TUDUM. Aparecerá en su vida Vladimir, un joven al que da vida Leo Woodall, que pondrá su vida del revés. Consta de 8 episodios, y solo por ver a Weisz de nuevo en una serie merece la pena darle una oportunidad.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 5 de marzo

El asesino de TikTok

Sinopsis: En 2023, Esther Estepa, una mujer de 42 años, desaparece en Gandía tras un viaje en el que coincide con un creador de contenido en redes sociales. Ante la falta de respuestas, su familia y su entorno inician su propia búsqueda, reconstruyendo los últimos pasos de Esther a partir de mensajes, vídeos y otros rastros digitales que permanecen disponibles incluso después de su desaparición.

La historia se articula a través de esa huella digital, convertida en una de las pocas fuentes que dan claridad sobre lo que ocurrió. Y es que este caso poca gente lo conoce. Pero es que había un asesino en serie que recorría España y nadie lo sabía. José Jurado Montilla era el nombre de un Tiktoker de viajes... y principal sospechoso de varios crímenes. De hecho estuvo en la cárcel durante casi 30 años (fue condenado a 128) por el asesinato de cuatro personas, aunque salino en 2013... y volvió a actuar. La serie documental está repleta de entrevistas a familiares, además de la reconstrucción de los últimos pasos de Esther a través de los vídeos, fotos y mensajes que quedaron archivados.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 6 de marzo

Outlander (Temporada 8)

Sinopsis: Al comenzar la octava temporada, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido hasta su hogar en Fraser’s Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido en su ausencia. Con nuevas llegadas y cambios realizados durante los años que estuvieron fuera, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, lo que es más importante, qué sacrificarían para permanecer juntos. Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos externos, secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con separarlos desde dentro. Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge no ha hecho más que comenzar.

La serie que hace una mezcla imposible de drama histórico, romance y viajes en el tiempo basada en las novelas de Diana Gabaldon, 'Outlander', por fin llega con su última temporada, y podremos verla tanto en Netflix como en Movistar Plus+. Durante estas ocho temporadas hemos conocido la historia de Claire Randall, una enfermera inglesa que viaja por accidente desde 1945 al año 1743, y de Jamie Fraser, un guerrero de las Tierras Altas escocesas. Caitríona Balfe vuelve como Claire y Sam Heughan como Jamie. Además de contar con nuevas incorporaciones: Carla Woodcock, que da vida a Amaranthus Grey; Kieran Bew, que interpreta al capitán Charles Cunningham; y Frances Tomelty como Elspeth Cunningham. Esta temporada sigue los libros 'Written in My Own Heart’s Blood' y 'Go Tell the Bees That I Am Gone', además de parte del aún inédito décimo libro. Eso sí, ya se nos ha adelantado que, el final de la serie será diferente al literario.

Plataforma: Netflix / Movistar Plus+

Fecha de estreno: 7 de marzo

Rooster

Sinopsis: Un aclamado escritor llamado Greg Russo se ve arrastrado al mundo académico por su hija adulta Katie, profesora en una universidad de élite cuyo marido la engaña. Él intenta apoyarla sin sobrepasarse, tratando de lidiar con esta complicada y cambiante relación, al tiempo que transita un nuevo entorno que siente fuera de su alcance.

La temporada de 10 episodios, de Warner Bros. Television, es obra de los coproductores y productores ejecutivos Bill Lawrence y Matt Tarses, y está protagonizada por Steve Carell, quien también ejerce de productor ejecutivo. Y sí, Bill Lawrence es uno de los creadores de 'Ted Lasso'. En el reparto también nos encontramos a Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai. "'Rooster' explora cómo navegar por la vida cuando tu hija ha dejado de escucharte, y afronta problemas de adultos. Unos errores que tal vez han surgido porque tú, como padre, los cometiste con ella". Así habló de la serie su creador Bill Lawrence durante la presentación de la ficción.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 9 de marzo

One Piece: Rumbo a la Grand Line

Sinopsis: Luffy y Los Sombrero de Paja zarpan rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso. Mientras viajan por ese reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, toparán con islas extrañas y con nuevos enemigos formidables.

El manga de Eiichirô Oda quizá sea el más famoso de los últimos veinticinco años. Ya no solo el manga, sino su adaptación en anime. 'One Piece' es inabarcable, y pese a ello, no solo no da muestras de agotamiento, sino que se está haciendo más grande que nunca. Su adaptación a live action gracias a Netflix tuvo una muy buena acogida por parte de los fans. Y ahora llega esa segunda temporada, de nuevo protagonizada por Iñaki Godoy. El nuevo reparto incluye a Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper, Charithra Chandran como Miss Wednesday, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Lera Abova como Miss All Sunday y Joe Manganiello como Mr. 0, entre otros.

Pero ha llegado con polémica esta segunda temporada, ya que el actor Taz Skylar compartió una imagen en sus redes que se volvió viral muy rápido: una con una máscara de oxígeno. "No bebí agua durante casi dos días. Y no comí durante tres. La máscara de oxígeno me mantiene despierto para poder seguir activándolo entre tomas. Una de las cosas más extremas que he hecho, con diferencia, para una escena", explicó el actor, afirmando que lo hizo para aparecer con el abdomen extremadamente marcado en varias escenas.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 9 de marzo

Scarpetta

Sinopsis: La Doctora Kay Scarpetta es una médica forense, con manos expertas y una mirada inquietante, decidida a ser la voz de las víctimas, desenmascarar a un asesino en serie y demostrar que el caso que impulsó su carrera hace 28 años no fue su perdición.

Patricia Cornwel es una de las autoras más vendidas de la literatura. Sus libros, repletos de intrigas, se venden por millones (más de 120 millones desde 1990). Y uno de sus personajes más famosos y queridos es la doctora Kay Scarpetta. Ahora volverá a estar de actualidad gracias a la adaptación que ha llevado a cabo Prime Video, con Nicole Kidman dando vida al personaje, y acompañada de Jamie Lee Curtis y Ariana DeBose.

Tres ganadoras del Oscar, unidas en esta adaptación tan esperada que nos llega en marzo. Desarrollada y escrita para televisión por Liz Sarnoff, la serie alternará entre el pasado de la protagonista y sus inicios como médica forense, y la actualidad, con Scarpetta volviendo a su terreno para investigar a un asesino en serie.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 11 de marzo

Esa noche

Sinopsis: Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula y Cris , pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas protagonizan este thriller que nos llega de la mano de Netflix. Esta adaptación a la pantalla de la novela de Gillian McAllister, que publicó en 2021, viene con sorpresa al ser con reparto español, cuando la novela original es en inglés. "Se adapta el libro a una versión en español. Tres hermanas son de Pamplona y hacen un viaje a República Dominicana. Cada una de ellas tiene que solucionar algo y se pone sobre la mesa los límites hasta dónde los que estarían a llegar para cubrir a una hermana. Es un dilema. Empieza como comedia y luego entra en drama. Es un género diferente", contó Claudia Salas, a la que acabamos de ver en 'Salvador', en una entrevista para Vogue.

En un terreno más técnico, nos encontramos a Jorge Dorado y Liliana Torres como directores de los episodios, de una serie creada por Jason George, showrunner de la ficción, y que en su curriculum cuenta con fenómenos como 'Narcos' o 'Into the Night'.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 13 de marzo

Day One

Sinopsis: Ulises Albet era un prodigio de la informática que abandonó Barcelona y el mundo tecnológico tras el fallecimiento de su hermana pequeña. Diez años después, una misteriosa llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera, le obliga a regresar durante la celebración del Mobile World Congress. Samuel le advierte de que el mundo está en peligro, lo que llevará a Ulises a enfrentarse a su pasado, a los avances tecnológicos y a la pregunta fundamental: ¿Hasta dónde podemos llegar sin perder aquello que nos hace humanos?

Álex González, Alba Planas y Asier Etxeandia protagonizan este thriller tecnológico que llega a la plataforma de streaming de Amazon este mes de marzo. Y sí, llega con mucha expectación. De hecho, Prime Video ha mantenido en secreto el trailer hasta casi el último momento. Seis capítulos con una duración de 45 minutos cada uno, que además también se estrenará en 3CAT con el nombre de 'Dia u'. La ficción ha sido dirigida por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado. Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno y Juan Salvador López son los guionistas, y en el reparto también encontramos a gente como Jordi Mollà o Iván Massagué.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 13 de marzo

Mujeres imperfectas

Sinopsis: Un thriller que explora un crimen que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas, así como la culpa y la venganza, el amor y la traición, y los compromisos que marcan las vidas de forma irreversible. A medida que la investigación se desarrolla, se revela también la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen...

Basada en la novela homónima de Araminta Hall, esta nueva serie de AppleTV llega firmada por Annie Weisman, creadora de 'Physical', también para la plataforma de Apple. Pero es que entre su equipo de creadores, también encontramos el nombre de Lesli Linka Glatter, responsable de 'Homeland'. Con Elisabeth Moss, Kate Mara y Kerry Washington de protagonistas, nos encontramos con un thriller dramático al más puro estilo 'Big Little lies', pero esta vez con tres amigas a las que conoceremos a lo largo de varios años de su vida: Mary, Eleanor y Nancy. El problema surge cuando una de ellas muere... y los secretos empiezan a salir a la luz. Joel Kinnaman, Corey Stoll y Leslie Odom Jr completan el reparto de uno de esos títulos que, de no estrenarse en AppleTV, daría mucho más que hablar.

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 18 de marzo

Daredevil: Born again (Temporada 2)

Sinopsis: El alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara con cuernos, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto del Kingpin y redimir su hogar.

Las críticas de la primera temporada de este reinicio de 'Daredevil' fueron muy entusiastas, aunque no tanto como con su estreno en Netflix hace ya una década. Y es que Marvel ha perdido mucho fuelle en cuanto a terreno series (¿alguien ha hablado de 'Wonder Man'?, la última estrenada, este pasado mes de febrero?). Pero no quiere perder tanto terreno, y llega con todo con esta nueva temporada, que además todo parece indicar que se estrenará de golpe, dejando atrás el estreno semanal de capítulos de la anterior temporada. Dario Scardapane además ha afirmado que la serie protagonizada por Charlie Cox no tendrá ningún crossover con el universo cinematográfico de Marvel.

También se quieren corregir errores de esa primera temporada, que arrastró tanto caos en su concepción (se cambió a todo el equipo creativo), que nos dejó un pastiche que no estaba a la altura de lo esperado. Vicent D'Onofrio regresa como Kingpin, y estamos seguros de que va a dar mucha guerra.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 24 de marzo

Por cien millones

Sinopsis: En 1981 tres mecánicos de Zaragoza, Alfonso, Jorge y Salva, agobiados por las deudas y tras meses sin trabajo, deciden secuestrar al máximo goleador de la Liga, Enrique Castro "Quini", el delantero del FC Barcelona. A cambio de su liberación piden 100 millones de pesetas. Pero pronto descubren, y por las malas, que la vida no es como las películas. Y que ser malo, cuando eres bueno, no es nada fácil.

Curioso cuanto menos el planteamiento de la nueva serie de Movistar Plus+, creada por Oriol Capel y Nacho G. Velilla, mentes creadores de '7 vidas' o 'Aída'. Con Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara de protagonistas, la serie revive el rapto en 1981 del futbolista Quini a manos de tres mecánicos de Zaragoza. Tres episodios repletos de comedia costumbrista que han sido rodados en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Suiza.

" Como director, siempre me han atraído las historias que hay detrás de los grandes titulares. Esa intrahistoria que, a menudo, pasa desapercibida, pero que creo que está más cercana a nuestra vida diaria que el encabezamiento impactante que, usualmente, describen los periodistas. Nunca hemos pretendido hacer una crónica del secuestro, ni un thriller o un true crime (aunque a veces la narración coquetea con esos géneros), queremos contar la historia desde el punto de vista de tres antihéroes, tres perdedores que toman una decisión equivocada que les puede arruinar sus vidas (y la de Quini)", comentó Nacho G. Velilla como presentación del proyecto.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 26 de marzo

Algo terrible está a punto de suceder

Sinopsis: La serie sigue a una mujer que, a punto de casarse, viaja a casa de los padres de su prometido, donde una serie de extraños sucesos comienzan a volverla paranoica.

Ojo a esta serie, que está teniendo muy poca publicidad, pero llega con unos nombres increíbles detrás. Es decir, está dirigida por Weronika Tofilska, la creadora de 'Mi reno de peluche'. Y está producida por los hermanos Duffer, los creadores de 'Stranger Things'. Ya solo con esos datos, merece la pena echarle un vistazo, ¿verdad? Camila Morrone es la protagonista de este thriller de terror, y está acompañada de Adam DiMarco, al que conocemos por ser uno de los protagonistas de la temporada 2 de 'The White Lotus'. Haley Z. Boston es la creadora, y habló sobre la serie en TUDUM. "Creo que el terror te permite explorar sentimientos tabú y darles más fuerza a todos estos miedos [...]. Mi enfoque natural se basa en los personajes, los diálogos y el humor, y luego lo infundo con un terror inquietante… Pienso: Quiero sentirme inquieta. Quiero sentirme aterrada".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 26 de marzo

Si es martes, es asesinato

Sinopsis: Cuenta la historia de un grupo de turistas durante un viaje organizado a Lisboa. Son un grupo de lo más diverso: Jóvenes, parejas, solteros, adultos... y apenas tienen cosas en común. Pero, cuando uno de los turistas aparece muerto la mañana posterior a su llegada, cuatro de ellos, fans de las novelas policiacas y de misterio, comienzan a investigar si alguno de ellos puede ser el asesino.

Esta propuesta de Disney Plus España nos puede recordar a la película que Netflix estrenó este pasado verano: 'El club del crimen de los jueves'. Protagonizada en este caso por Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener, Pedro Casablanc y Biel Montoro, se trata de una serie de misterio y crimen producida en colaboración con grupo LAZONA ('Ocho apellidos vascos'), creada por Carlos Vila ('Los misterios de Laura') y dirigida por Salvador Calvo ('Adú'). Además, está rodada enteramente en Lisboa con algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como telón de fondo. Y tiene un toque a esas novelas de misterio de Agatha Christie... e incluso a 'Solo asesinatos en el edificio'.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 31 de marzo

Más estrenos mensuales: