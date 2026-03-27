Entrevista con el reparto de 'Vida Perra', la nueva serie de Prime Video con Fernando Tejero o Ana Morgade

La nueva serie de comedia 'Vida Perra' ha llegado a Amazon Prime Video este viernes 27 de marzo con una premisa tan sencilla como reconocible: un parque para perros convertido en punto de encuentro entre vecinos que, de otro modo, quizá nunca cruzarían palabra.
La nueva ficción de la plataforma está producida por Dynamo en colaboración con Mediterráneo Mediaset España, y está compuesta por episodios de 20 a 25 minutos estructurados en breves sketches de 5 minutos. Y a partir de ese espacio cotidiano se construye una sátira social sobre la convivencia urbana, las relaciones humanas y, por supuesto, el peculiar vínculo entre las personas y sus mascotas.
El reparto reúne a algunos de los rostros más reconocibles de la comedia española: Carlos Areces, Ana Morgade, Claudia Melo, Fernando Tejero, Jordi Sánchez, Elvira Mínguez, Óscar Lasarte y Berta Castañé. Un elenco coral que da vida a ese microcosmos de dueños de perros que coinciden a diario en el mismo pipicán, donde surgen amistades, rivalidades y conversaciones tan absurdas como cercanas. "Yo creo que mi perro estaría bastante contento conmigo", bromea Elvira Mínguez al imaginar qué diría su mascota si pudiera hablar, mientras Fernando Tejero nos admite entre risas que quizá sus perras lo consideran "un poco coñazo" porque le gusta tenerlas siempre cerca.
En esta entrevista con El Televisero, el reparto ha reflexionado con humor sobre su relación con los perros -desde dormir con ellos en la cama hasta cocinarles cada día- y sobre cómo estos animales se convierten muchas veces en un inesperado puente social entre desconocidos. También nos hablan del espíritu de la serie y de ese parque para perros que, como nos explica Ana Morgade, funciona casi como un pequeño culebrón vecinal: un lugar donde coinciden cada día las mismas personas y donde, inevitablemente, acaban compartiendo mucho más que el paseo de sus mascotas.
Si vuestro perro pudiese hablar, ¿qué diría de vosotros como dueños y dueñas?
ELVIRA MÍNGUEZ - Yo creo que mi perro estaría bastante contento conmigo. Yo estoy muy contenta con él. Y pienso las relaciones son siempre recíprocas y con los animales exactamente igual, creo que no se quejaría, la verdad.
JORDI SÁNCHEZ - Yo también. Además, los perros, por perfil perruno, tienen esa especie de amor incondicional. Pero yo creo que los trato muy bien, que les saco a pasear cuando tengo que hacerlo, no los tengo en casa tirados. Yo si fuera perro, me gustaría tener un dueño como yo.
FERNANDO TEJERO - Yo me considero muy buen padre de mis hijas, porque mis perras son mis hijas, al contrario, yo creo que las mimo demasiado, que les permito demasiadas cosas. Pero sí dirían que soy un poco coñazo porque me encanta que estén encima de mí todo el rato. Cuando no vienen ellas yo las busco. Muchas veces no quieren dormir en la cama porque tienen calor o algo y yo la subo a la cama. Me encanta tenerlas siempre muy cerca, pero yo creo que como padre, yo creo que me pondría, como mínimo, un notable.
BERTA CASTAÑÉ - Yo me considero muy buena madre, y yo creo que mi perra me diría: "Déjame un poco", y también: "Dame más de comer". Porque cometí el error de darle comida humana una vez y ya el pienso no lo quiere.
FERNANDO TEJERO - Yo les cocino cada día.
BERTA CASTAÑÉ - Sí, yo también.
FERNADO TEJERO - Hay días que no cocino para mí y cocino para ellas, os lo prometo, cada día. O sea, yo antes de venir le he hecho un guiso, como todas las mañanas, porque me parece que comer pienso, aparte de que cada vez se está revelando más que los piensos no son buenos y que la comida "humana" es mucho mejor para ellos y yo me ocupo de que estén lo mejor posible siempre.
ANA MORGADE - Yo no tengo en este momento perro, pero he tenido y yo creo que una cosa que podrían decir de mí es que soy bastante más cariñosa que con la mayoría de la gente que conozco.
En las ciudades cada vez vivimos más cerca pero nos conocemos menos, ¿creéis que hoy en día necesitamos más espacios como el pipicán para romper burbujas sociales?
JORDI SÁNCHEZ - Es verdad que es un sitio que te obliga a estar, porque tienes que permanecer un rato allí y a relacionarte con gente que seguramente en otros espacios no les dirigirías ni siquiera la palabra. Pero bueno, al menos es un lugar que no está mal. Lo suyo sería también hacerlo en el rellano, en la portería, en el autobús...
ELVIRA MÍNGUEZ - Sí, sí, o sacar como antaño las sillas y ponerte en la calle a charlar. Quiero decir, es cierto lo que tú dices, yo también tengo esa sensación o esa apreciación. Pero qué pena, ¿no? Tenemos que ir a un sitio donde hacen caca los bichos para socializarnos. Es terrorífico, tenemos que dejar de socializar a los animales y empezar a socializarnos nosotros. Es tremendo, es verdad.
ANA MORGADE - Bueno, es que cada vez hay menos oportunidades, yo creo, para verte cara a cara con la gente, sobre todo con gente que no has elegido. Yo creo que hay una oportunidad muy guay, y sobre todo es un terreno de abono de comedia brutal, estos pequeños como lugares forzados que todavía nos regala la vida, desde ir en transporte público, o en un viaje que estás al lado de una persona que no conoces de nada durante horas, pues esto, los parques de perros son eso todos los días. Y llega un momento en que además como si tienes unos horarios parecidos, te acabas haciendo como una pandilla de gente que es un poco lo que pasa en la serie, que todos coinciden a las mismas horas y que al final te creas incluso tus grupitos dentro, grupos que se apoyan, grupos que no, amigos, enemigos, peleas, reconciliaciones. Es que al final un parque de perros nos da para un culebrón.
FERNANDO TEJERO - Yo ahora es cierto que vivo en una urbanización donde coincido menos con los vecinos, pero con los que coincido es precisamente por eso, porque van paseando al perro. Y yo creo que está muy bien traído eso a la serie. Mira, yo puedo decirte que está muy bien traído porque yo el momento que estoy paseando a mis perras la llevo sueltas, sé que está mal, pero hay muchas personas que deberían ir atadas y tampoco van. Pero mis perras son muy pequeñas y no tienen peligro de morderles a nadie. Y yo ese rato que estoy paseando a mis perras, que no le hago caso al móvil, que si estoy en un parque y si me encuentro a alguien, interactúo más, porque es cierto que en la vida uno va siempre con el móvil o siempre va pensando en sus cosas. Y yo, como estoy tan pendiente de mis perras, pues es un momento donde estoy todo el rato pendiente de que no se vayan, que no se pelen con ningún perro. Y yo creo que es donde más con gente que no conozco es interactuando, de verdad.
Pasa muchas veces, que vamos por la calle todos con cara seria y de repente vemos un perro y se nos cambia la cara.
JORDI SÁNCHEZ - Hay gente que se acerca a saludar a los perros y tú no vas a saludar a alguien que no conoces de nada. En cambio, ves un perro en una tienda y te diriges al perro y luego le hablas al dueño.
ELVIRA MÍNGUEZ - El perro siempre es el reflejo del dueño, de cómo esté educado. Esto es una cosa que es así. A vecez ves alguna cara de algún perro que dices: "Ni por asomo". Levantas la cabeza y dices: "Claro, lógico". Desde luego, a mí me parece un baremo maravilloso para saber el ser humano que tienes delante. Eso es así.
Os voy a plantear situaciones con perros y tenéis que decirme si estáis a favor o en contra de hacerlo. ¿Dormir con el perro en la cama?
ELVIRA MÍNGUEZ - No, porque ronca lo que no está en los escritos. Bastante tengo que soportar a mi marido como para soportar al perro. De hecho, Jose no ronca tanto como puede roncar el perro.
JORDI SÁNCHEZ - Yo sí.
BERTA CASTAÑÉ - Yo sí, yo la obligo.
FERNANDO TEJERO - Yo también.
ANA MORGADE - Sí, he dormido con gente muchísimo peor.
FERNANDO TEJERO - Pues tú sabes que a mí los ronquidos de los seres humanos no los soporto, ahogaría a la persona que está roncando y mis perras me dan igual porque tengo dos perras que roncan y mucho. Y me da igual que ronquen, no me molesta. Pero, sin embargo, un ronquido de un ser humano...
¿Abrirle una cuenta de Instagram al perro?
ELVIRA MÍNGUEZ - ¡Por Dios! Es lo que me faltaba.
JORDI SÁNCHEZ - Uf, no.
¿Celebrarle el cumpleaños al perro?
JORDI SÁNCHEZ - Sí, pero es que le doy lo mismo que cada día.
ELVIRA MÍNGUEZ - ¿Pero le pones el gorro y todo eso? Yo eso lo he visto, tengo una vecina que le pone gorro y todo.
JORDI SÁNCHEZ - No, no, no.
ANA MORGADE - Pero vamos a ver, claro.
BERTA CASTAÑÉ - No me parece mal, pero nunca lo he hecho.
FERNANDO TEJERO - Yo tampoco lo he hecho.
ANA MORGADE - Mi hermano, a su perro le daba solomillo, cada cumpleaños.
JORDI SÁNCHEZ - Con el perro me pasa que digo: "Anda, si ayer era el cumpleaños del perro". Siempre me lo salto.
FERNANDO TEJERO - Va a parecer un poco absurdo, pero yo, a partir de una edad, prefiero olvidarme de la edad que tienen mis perros, porque no quiero que cumpla años.
ANA MORGADE - Claro, y es que en mi caso, yo no sabía exactamente cuándo nació, porque fue un perro que adoptamos y no tenía fecha de nacimiento, pero para mí el cumpleaños es el momento en el que empezamos, como con las parejas, cuando empiezas a convivir, que ahí es donde el amor empieza.
¿Hablarle a tu perro como si fuera una persona?
ELVIRA MÍNGUEZ - Sí, vamos yo le pego unas chapas.
JORDI SÁNCHEZ - Yo sí le hablo.
Se habla poco de la compañía que hacen los perros, sobre todo a la gente que está sola y gente mayor.
ELVIRA MÍNGUEZ - Hace tiempo leí que la esperanza de vida aumentaba teniendo perro, no sé si era en cinco años o en diez, no me acuerdo. Por lo que estamos hablando, porque socializas, porque te relacionas con gente, porque paseas. Es una ventaja.
¿Vestir a tu perro?
FERNANDO TEJERO - Yo no los he vestido nunca, la verdad.
ANA MORGADE - Lo he intentado, sí, se tiene que hacer, no.
BERTA CASTAÑÉ - Yo sí.
FERNANDO TEJERO - Las mías es que tienen un pelaje demasiado bonito para disfrazarlo. No, y tampoco estoy en contra. De hecho, he intentado con una última que he adoptado que es súper friolera, he intentado ponerle un abrigo para que no pasase frío, pero vi que no le gustaba.
ANA MORGADE - Lo importante es cómo se siente el animal y ya está.
¿Cancelar un plan porque el perro está solo en casa?
ELVIRA MÍNGUEZ - Uy, yo aquí digo sí y no.
JORDI SÁNCHEZ - ¡Buf! Yo intento solucionarlo. Por cierto, mi perro tiene Instagram. Porque mi hija se lo abrió cuando tenía cinco años, no le abrí yo, lo digo por si alguien lo busca. Sí, depende. O porque el perro está malo.
ELVIRA MÍNGUEZ - Eso sí, eso es un sí. Pero es verdad que ha habido veces que hay una cierta utilización del perro: "Hombre, es que no le voy a dejar solo, está como un poco así...", entonces no quedas.
En Italia han aprobado pedirse la baja o permiso laboral remunerado los trabajadores que necesiten cuidar a sus mascotas enfermas o lesionadas.
ELVIRA MÍNGUEZ - También somos capaces de hacer lo que sea por no currar.
JORDI SÁNCHEZ - Los actores, como no pedimos la baja nunca... Ni para el perro ni para tu tía.
¿En qué momento os llega esta serie?
ELVIRA MÍNGUEZ - A mí en un momento muy bonito. Yo tengo 60 castañas y me parece que estoy viviendo uno de los momentos más interesantes y más ricos de mi vida y creo que el hecho de poder hacer esta serie, comedia, sátira y hacerlo con actores de la envergadura.
JORDI SÁNCHEZ - Yo también. Todo lo que dice también. También tengo 60.
ELVIRA MÍNGUEZ - A mí me parece increíble. Vamos, yo estoy feliz, sí.
JORDI SÁNCHEZ - Pues a mí me llegó porque estaba haciendo una película con la misma productora y me dijeron: "Oye, mira, vamos a hacer esto, léetelo". Y empalmé.
¿Y qué te sorprendió al leerlo? ¿Por qué dijiste sí?
JORDI SÁNCHEZ - Primero porque nunca había trabajado con animales, pero no en una serie de perros. Es una serie de personajes, que eso es bonito siempre.
