Avance semanal de 'Sueños de Libertad' del 23 al 27 de marzo: la derrota de Gabriel y una dolorosa muerte

'Sueños de libertad' sigue siendo cada tarde la serie más vista de la televisión tras cerrar el mes de febrero como el mejor mes de su historia. Y es que la serie se encuentra en su mejor momento tras el estreno de la tercera temporada con más de diez fichajes.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo a continuación:

Avance del capítulo 524 de 'Sueños de libertad' del lunes 23 de marzo

Marisol y Damián en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves acude a ver a Alberto para ver cómo se encuentra y saber si de verdad quiere acabar con su vida y él le deja claro que quiere morirse sin hacer ruido y con dignidad. Tras ello, Nieves habla con Luz y ambas acuerdan cumplir con la voluntad del padre de la doctora.

Mientras, en la Industrial Damián pone al corriente a Tasio de que Salazar apoyará su despido por un chantaje de Gabriel. Por si fuera poco, Marisol le presenta a Damián su dimisión tras aceptar que su relación con Pablo no tiene futuro. Después, Tasio paga con Carmen su frustración por el despido llegando a culparla por haberla ayudado con lo de los salarios y Paula no duda en apoyar a Tasio.

Marta se confiesa con Andrés y le cuenta su ruptura con Cloe por ser incapaz de darle lo que ella le pide porque es incapaz de olvidarse de Fina. Y Andrés aprovecha para contarle lo sucedido con Valentina. Mientras, Cloe también se apoya en Valentina tras el mazazo que ha recibido con su ruptura con la De La Reina.

Por su parte, Beatriz sigue con sus planes de acercarse a Begoña para estar más cerca de Juan y poder cumplir con su venganza hacia Gabriel. Y es que sus intenciones pasan porque Begoña confíe en ella como cuidadora de Juan mientras ella está con su trabajo en la casa cuna.

En la fábrica, Gabriel tiene un encontronazo con Pablo al pedirle que modifique el informe que ha redactado para despedir a Tasio pero Salazar se niega mientras no le entregue las fotografías que le hizo con Marisol. Tras dárselas, el abogado le deja claro que quien manda es él y que va a seguir teniéndole contra las cuerdas. Y por ello, Pablo decide confesarle a Nieves su infidelidad para librarse del yugo de Gabriel para siempre.

Avance del capítulo 525 de 'Sueños de libertad' del martes 24 de marzo

Marta y Cloe en 'Sueños de libertad'

Tras confesarle su infidelidad, Pablo trata de disculparse con su mujer pero ella es incapaz de perdonarle. Por si fuera poco, cuando le confiesa que la chica con la que le fue infiel es Marisol, Nieves explota y se niega a poder seguir con su marido como si tal cosa y le deja claro que no quiere volver a tenerle cerca. Después, Nieves trata de ocultarle lo sucedido a Miguel para evitar males mayores. Y el hecho de saber que todo ha continuado en Toledo lo complica aún más.

Tasio se muestra muy abatido al saber que le van a despedir de Perfumerías De La Reina y que no ha podido ganarle la batalla a Gabriel. En la tienda, Carmen pone al corriente a Claudia y Valentina del informe que ha redactado para luchar por la igualdad salarial entre hombres y mujeres aunque les advierte de lo que puede acarrearles después de lo que le ha pasado a Tasio. Pese a ello, ambas le apoyan.

Por otro lado, Andrés trata de seguir acercándose a Valentina y conseguir poder reconducir su relación después de la espantada de la dependienta en su última cita. Sin embargo, Valentina le rompe el corazón al frenarle y decirle que prefiere tener una relación simplemente profesional.

Pablo Salazar le deja claro a Gabriel que ya no puede manipularle porque ya le ha contado todo a Nieves. Tras acabar con el chantaje, Salazar le deja claro que no va a poder utilizarle para acabar con Damián y Tasio y por tanto el De La Reina podrá seguir en su puesto en la fábrica. Tras conocer la buena noticia, tasio no duda en ofrecerle su lealtad a Salazar.

Beatriz trata de convencer a Begoña de que le deje cuidar a Juan mientras ella sigue con sus viajes a Pelahustán para vacunar a los niños. Pero la enfermera lo rechaza. Por su parte, Claudia rechaza la invitación de Salva de ir al cine. Mientras, Marta trata de pedirle ayuda a Cloe para sacar adelante la producción de Flor Divina sin el consentimiento de Gabriel. Y el abogado termina enfrentándose con Damián por haber provocado que Pablo se haya rebelado contra él.

Avance del capítulo 526 de 'Sueños de libertad' del miércoles 25 de marzo

Damián y Miguel Salazar en 'Sueños de libertad'

Damián visita a Pablo para agradecerle que haya intervenido para evitar el despido de Tasio y Salazar le cuenta que ha hecho lo que tenía que hacer aunque su mayor temor es que Nieves no pueda perdonarle jamás el daño que le ha hecho. Después, es Nieves la que visita a Damián para tratar de despejar sus dudas sobre Marisol pero la mujer no se termina de creer sus palabras.

En la fábrica, Cloe se confiesa con Valentina sobre lo complicado que le está resultando trabajar con Marta ahora que han roto su relación definitivamente. Por su parte, la dependienta le cuenta a su amiga que está muy incómoda con Andrés y que no está preparada para iniciar una nueva relación ni contarle al De La Reina todo lo que le pasó con su ex pareja.

Por su lado, Tasio le cuenta a Carmen que finalmente no le van a despedir gracias a la intervención de Salazar pero lejos de celebrarlo, la noticia provoca una nueva discusión en el matrimonio. Después, Tasio y Paula vuelven a vivir un momento de acercamiento en la mansión. Mientras, Marta pone al corriente a Gabriel de que Brossard ha accedido a producir una edición especial de Flor Divina, algo que no le hace ninguna gracia. Paralelamente, Digna y la familia celebran la noticia.

Dejando a un lado sus problemas con Pablo, Nieves trata de orientar a Luz con el procedimiento de eutanasia para ayudar a morir a su padre. Justo en ese momento, Gabriel llega al dispensario y le pide disculpas a la doctora Borrell por la reacción que tuvo con ella cuando se enteró del diagnóstico de Miguel.

Carmen y Claudia le presentan a Pablo Salazar el informe pidiendo la igualdad salarial entre los hombres y las mujeres pero el director financiero lo rechaza y trata de proponer otras soluciones. Mientras que en la cantina la complicidad entre Mabel y Salva aumenta tras acudir juntos al cine. Y finalmente, Gabriel recurre a la prensa para acabar con la reputación de Damián.

Avance del capítulo 527 de 'Sueños de libertad' del jueves 26 de marzo

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad'

Miguel empieza a percatarse de que las cosas entre sus padres no van bien tras descubrir que Pablo ha dormido en el despacho. Pero tanto Nieves como Pablo tratan de disimular ante su hijo para no tener que darle explicaciones. Por otro lado, cuando las trabajadoras se enteran de las propuestas de Salazar para mejorar sus salarios las rechazan y se mantienen firmes en intentar la igualdad salarial con los trabajadores.

Gabriel se reúne con un periodista para sobornarle a cambio de que difunda ciertas informaciones sobre Damián que dañan completamente su reputación. Asimismo, el director estalla contra Tasio a raíz del coste que les va a suponer poner en marcha la nueva fragancia de Flor Divina.

Beatriz consigue convencer a Begoña de viajar con ella a Pelahustán para quedarse con Juan mientras ella lleva a cabo la vacunación de los niños. Y Álvaro pone un obstáculo en el camino provocando un pequeño accidente con el que Begoña se lleva un gran susto. Después, cuando Gabriel descubre lo sucedido le recrimina a su mujer su comportamiento y termina explotando contra Beatriz pues está convencido de que ella está detrás de lo sucedido.

Don Agustín acude a ver a Alberto en el hospital después de que el padre de Luz le pidiera su ayuda para confesarle todos sus pecados antes de morir. Por su parte, Nieves le confiesa a Begoña la infidelidad de Salazar. Mientras, Mabel y Salva siguen con su acercamiento en la cantina y paralelamente, Miguel se interesa por la vida de Claudia.

Marta trata de indagar sobre la situación de Valentina tras rechazar a Andrés, pero Cloe se mantiene con distancia y se muestra reacia a mostrarse cercana con su ex pareja. Finalmente, Mabel se presenta en casa para comer con Nieves y tratar de indagar sobre los problemas de sus padres pero ella disimula como hizo con Miguel.

Avance del capítulo 528 de 'Sueños de libertad' del viernes 27 de marzo

Luz se despide de su padre en 'Sueños de libertad'

Damián sufre un nuevo revés empresarial por la jugarreta de Gabriel al conseguir que uno de los principales clientes de La Industrial rescinda su contrato con la empresa tras ver publicado un artículo en el que la imagen del De La Reina queda mal parada por haberle robado dinero a su hermano. Después, Damián no duda en enfrentarse con Gabriel.

Por su parte, Nieves termina pagando toda la tensión que acumula tras descubrir la infidelidad de su marido y tratar de disimular con sus hijos y sufre un desvanecimiento en el dispensario. Su hijo trata de ayudarla para saber que le ocurre y ella le quita hierro a lo sucedido.

En la fábrica, Carmen descubre que varias trabajadoras han decidido dimitir de sus puestos por el descontento que hay en la plantilla al ver imposible que consigan la igualdad salarial con los hombres. Mientras, en la tienda, Álvaro se acerca demasiado a Valentina provocándole un ataque de pánico. Tras lo sucedido, tanto Marta como Andrés dan la cara por la dependienta y cuestionan al transportista por su comportamiento.

En el hospital, Luz se despide definitivamente de su padre antes de ayudarle a acabar con su sufrimiento y de haberse informado bien para no levantar sospechas sobre la eutanasia que va a llevar a cabo. Con ayuda de Nieves, ambas le administran los medicamentos necesarios aprovechando el cambio de turno de las enfermeras.

Cloe le deja claro a Valentina que tiene que calmarse y estar tranquila porque ni Rodrigo ni nadie le hará daño mientras ella esté a su lado. Finalmente, Begoña accede a que Beatriz se quede al cargo de Juan mientras ella está ausente. Y cuando Gabriel descubre a su primera mujer con su hijo muestra su preocupación.