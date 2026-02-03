Silvia Laplana, meteoróloga de TVE, señala las capitales de España donde va a nevar y alerta del tiempo para las próximas semanas

Durante las próximas horas llegará la borrasca Leonardo que promete volver a dejar a toda España bajo la lluvia, el viento y la nieve después de semanas con grandes temporales. Por ello, Silvia Laplana, una de las meteorólogas de TVE, ha alertado en 'Mañaneros 360' de lo que está por venir en los próximos días.

La presentadora de 'El Tiempo' ha avanzado que Leonardo se va aproximar a la península ibérica en las próximas horas y será una sub borrasca la que en el fondo nos afectará. "Se va a ir aproximando lluvia muy abundante, grandes cantidades de precipitación sobre un suelo que está totalmente encharcado y que ya no absorbe más agua", empezaba advirtiendo.

Tras ello, Silvia Laplana ha avanzado que los mayores acumulados de lluvia se esperan en Andalucía y Extremadura y especialmente en Cádiz y en la zona de Grazalema. Por otro lado, en la mitad norte habrá grandes nevadas durante esta noche y el miércoles por la mañana.

"Pero es que no hay tregua, los siguientes días va a seguir lloviendo y aunque sube la cota de nieve, va a llover sobre zonas en las que hay nieve acumulada por lo que el deshielo es mayor", seguía explicando la presentadora ante Adela González.

Al ver la nieve en los mapas, Adela González se preocupaba por saber en qué cota y en qué lugares podía nevar. "Sí, hay nieve en torno a los 900 metros. Va a nevar esta noche en muchas capitales como Segovia, Ávila, Soria y León, que lo tengan en cuenta porque va a ser de madrugada, no va a ser mañana en hora punta pero si van a coger el coche a primera hora va a haber nieve a primera hora, en la A-2 por ejemplo", seguía alertando Silvia Laplana.

"Son muchos días continuos de lluvia", seguía diciendo la meteoróloga. "Yo no te quiero preguntar por lo que nos viene para otras semanas porque no quiero oír la respuesta, vamos a ir como decía el Cholo partido a partido, día a día", le comentaba Adela González. "Mejor", apostillaba Silvia Laplana dejando entrever que el tiempo va a seguir siendo muy aciago en los próximos días.