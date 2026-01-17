Silvia Laplana, meteoróloga de RTVE, pide vigilancia en estas zonas ante un giro en la previsión de nevadas

Silvia Laplana, meteoróloga de RTVE, advirtió este viernes desde el 'Telediario 2' de Pepa Bueno de un cambio de última hora en los modelos meteorológicos de cara a las próximas horas, que apuntan a nevadas en cotas más bajas de lo inicialmente previsto en la zona centro peninsular; siendo Segovia, Ávila, Comunidad de Madrid y Toledo el epicentro.

"En Segovia, mucha atención porque la nevada puede ser significativa", alertó específicamente. Y es que el descenso terminó será más acusado de lo que reflejaban las predicciones anteriores y eso dará lugar a que la cota de nieve baje a los 900 metros, pero con alta posibilidad de que durante la madrugada y la mañana de este sábado caiga a los 700 metros o por debajo.

Esto pasaría en Segovia, en Ávila y "no descartamos que pueda caer algo por Burgos y por Palencia. La probabilidad es baja pero puede pasar. Ténganlo en cuenta si se van a desplazar por carretera", avisó Silvia Laplana.

"Lo de Segovia también puede suceder en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo, el modelo da nieve a primeras horas de este sábado en cotas de unos 700 metros. Ténganlo en cuenta porque puede nevar en cotas bajas", subrayó la meteoróloga, incluyéndose la zona metropolitana de Madrid. "Lo mismo podría pasar también en Toledo o la Serranía de Cuenca. El frío va a ser patente en las próximas horas y durante el fin de semana en general", añadió.

Por otro lado, Silvia Laplana puso el foco en los avisos por las fuertes lluvias en el cuadrante nordeste peninsular y Baleares especialmente. "Ojo a la lluvia en Cataluña, Baleares y Aragón, donde durante el fin de semana las precipitaciones pueden dejar cantidades de hasta 80 litros". En el caso de Pirineos, en cotas por encima de 1200 y 1400 metros, las nevadas prometen elevados espesores.

Por último, antes de finalizar el pronóstico en el 'Telediario' de La 1 de TVE, Silvia pidió prestar atención a las nevadas en la meseta norte de cara a la jornada del domingo, pues podrían afectar incluso a capitales de provincia como Valladolid o Zamora. "Vayan siguiéndolo", recomendó.