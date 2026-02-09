Los 13 estrenos más potentes de un total de 47 novedades que llegan esta semana a Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Atresplayer

Poco a poco vamos llegando hasta la mitad del mes de febrero. Y aunque las plataformas de streaming tampoco vayan a estrenar muchas series o películas de amor aprovechando la llegada de San Valentín, sí que nos espera una semana repleta de estrenos potentes que, seguramente, vayan a dominar la conversación en redes en los próximos días. Ahí tenemos una de las miniseries más interesantes de Netflix, esta vez con firma de Polonia, sobre el envenenamiento por plomo de varios niños en los años 70. Pero también el estreno de una de las favoritas a los Goya, 'La Cena', y otro par de películas españolas: 'Menudas piezas', con Alexandra Jiménez y '¿Quién quiere casarse con un astronauta?', con Raúl Tejón, uno de los protagonistas de 'Machos Alfa'.

Y para centrarnos en historias más románticas, nos llega la italiana 'Love me, love me' a Prime Video, que promete ser el nuevo fenómeno juvenil de la plataforma. O 'Eternity', la película de Elizabeth Olsen, que después de su paso por cines, Apple TV la estrena en su plataforma. Y, entre todo esto, podremos ver la nueva serie de Atresplayer, 'Rafaela y su loco mundo', con Ingrid García-Jonsson; o una nueva temporada de 'La que se avecina' en su salto a Portugal.

Te dejamos el calendario completo con las 47 novedades de esta próxima semana en todas las plataformas, deteniéndonos en los 13 más importantes:

Estrenos en Netflix

Niños de plomo

Sinopsis: Una joven doctora descubre que los niños que viven cerca de una fundición sufren de envenenamiento por plomo, y se juega su carrera y la vida para salvarlos.

Ambientada en la Polonia de los años 70, esta producción del país de Europa del Este se centra en un caso real y muy inquietante. La serie aborda una situación extrema que tuvo lugar cuando varios niños en Polonia empezaron a mostrar síntomas graves de saturnismo, una intoxicación por plomo causada por la contaminación industrial. Y en el centro de la historia tenemos a una médico-pediatra que, al darse cuenta de lo que está pasando, decide investigar… chocando con los intereses del Estado, que quiere silenciar los casos, en vez de apostar por la salud pública.

'Niños de plomo' acierta en su reconstrucción de época, y nos trae una historia que perturba, y recuerda a los casos de intoxicación por teflón que abordaba la película de Mark Ruffalo 'Aguas oscuras'. La serie ha sido dirigida por Maciej Pieprzyca a partir de un guión de Jacob Korolczuk, que a su vez se basa en la novela de Michal Jedryka.

Fecha de estreno: 11 de febrero

¿Quién quiere casarse con un astronauta?

Sinopsis: David es un romántico empedernido que tiene una agencia de viajes especializada en viajes relacionados con comedias románticas. Su relación de 15 años con Quique está estancada. Entonces, David decide darle a Quique un viaje por la Ruta 66 con una parada especial en Las Vegas.

El director y guionista barcelonés David Matamoros pasó por cines (aunque de una forma bastante tibia) con esta película protagonizada por Raúl Tejón, Raúl Fernández, Sabrina Praga, Alejandro Nones o Pablo Turturiello, entre otros. Se trata de una comedia romántica ligera y optimista sobre un hombre que, tras una fallida propuesta de matrimonio, busca casarse en diez días. "A toda mi generación de personas LGTBI, se nos ha educado en que somos secundarios. Es como una visión en la que no tenemos un punto de vista y nunca somos los protagonistas de nuestras propias historias. Lo que quería era una reivindicación propia de que yo quería ser el propio protagonista de mi historia", explicó Matamoros en una entrevista para Barnafotopress.

Fecha de estreno: 11 de febrero

Cómo llegar al cielo desde Belfast

Sinopsis: Tres grandes amigas se embarcan en una disparatada aventura para desentrañar la misteriosa y sospechosa muerte de otra amiga mientras tratan de mantener oculto su oscuro secreto.

Lisa McGee nos trae su nuevo proyecto después de la maravillosa ‘Derry Girls’. Sí, esa serie que nos descubrió a Nicola Coughlan antes de que llegaran ‘Los Bridgerton’. La serie está protagonizada por tres amigas: Saoirse, guionista de TV; Robyn, madre glamurosa y Dara, una cuidadora, cuya amistad se remonta al colegio y a pesar del paso de los años se han mantenido unidas como cuando eran pequeñas. Pero al morir la cuarta amiga del grupo, todo desemboca en un viaje por Irlanda repleto de humor y misterio. ‘Cómo llegar al cielo desde Belfast’ se centra en la importancia de la amistad y de la memoria. Pero también en la sororidad femenina. Aunque no tiene ese humor ácido de ‘Derry girls’, funciona igual de bien, demostrando que su creadora es la mejor en este tipo de historias. Roísín Gallagher, Sinéad Keenan y Caoilfhionn Dunne son las actrices principales de la historia, y se compenetran a la perfección.

Menudas piezas

Sinopsis: Candela cometió el error de pensar que el ascensor social solo funciona en una dirección, la de subida. Y ahora, tras un traumático e inesperado divorcio, pierde su trabajo en un colegio de élite. Por eso Candela tiene que volver al barrio del que salió y pedir ayuda a su hermana y su padre, esos a los que lleva años mirando por encima del hombro. Es hora de recolocar las piezas en el tablero, empezar de cero y buscar una segunda oportunidad. Pero la única que encuentra es dar clases en su antiguo instituto a estudiantes con problemas de integración. Pasa de la crème de la crème, a la crème de la mediocridad.

Nacho G. Velilla, creador de 'Aída' o de '7 Vidas', dos clásicos de la comedia televisiva de nuestro país, llega con su nueva película, protagonizada por Alexandra Jiménez. Una comedia bastante inocente sobre un grupo de estudiantes inadaptados que buscan destacar en el complicado mundo del ajedrez. Con ecos a 'Mentes peligrosas' de Michelle Pfeiffer, o incluso a 'Promoción fantasma', en la que también aparecía Jiménez, tenemos una historia sobre superación, y sobre dejar atrás los prejuicios. Pero lo curioso es que está basada en hechos reales: el caso real de cómo el profesor Enrique Sánchez consiguió que un grupo de alumnos del colegio Marcos Frechín de Zaragoza ganaran el campeonato de España de ajedrez.

"Creo que el equilibrio entre drama y humor está muy logrado, que es lo bonito. Es una película donde la alegría, la esperanza y el entusiasmo está constantemente, pero conviven perfectamente con el dolor y la desazón de la realidad que tienen los chavales protagonistas de la peli", comentó Alexandra en una entrevista con Los40. "Esa realidad que viven está latente, nos la muestran y también te conmueve; pero por otro lado la película no deja en ningún momento de ser dinámica y alegre. Es una mezcla preciosa".

Fecha de estreno: 13 de febrero

Estrenos en Prime Video

La que se avecina: Portugal (Temporada 2)

Sinopsis: versión portuguesa de 'La que se avecina'.

'Vizinhos', que así se llama la versión portuguesa de 'La que se avecina', llega a Prime Video con su segunda temporada. Se trata de una producción de TVI, See My Dreams y Prime Video y su argumento se centra en una comunidad de vecinos del condominio Terraços do Glamour, a las afueras de Lisboa. La serie tiene entre sus actores a Diogo Morgado, Alexandra Lencastre, Tiago Teotónio Pereira y Paula Neves. Cada capítulo tiene una duración de 30 minutos y por ahora, cada temporada ha estado compuesta de 10 episodios cada una.

"Es una responsabilidad enorme hacer este programa porque 'La que se se avecina' es muy popular y podemos sentirlo en cada lugar que vamos. Así que hacemos una serie de unos primeros 20 episodios", contó su productor, Piet Hein Bakker, en una entrevista para Telecinco.

Fecha de estreno: 9 de febrero

Cross (Temporada 2)

Sinopsis: La trama arranca cuando Lance Durand, un empresario millonario, solicita protección tras recibir una amenaza vinculada al asesinato de otro magnate. Este punto de partida abre una investigación que involucra a organismos federales y que se entrelaza con un entramado de poder, negocios y rivalidades. Alex Cross colabora con la agente del FBI Kayla Craig en una misión destinada a evitar nuevos ataques y a desentrañar la identidad del responsable.

Aldis Hodge vuelve a meterse en la piel de mítico detective Alex Cross, protagonista de la saga de libros escritos por James Patterson. Ya tuvo su versión cinematográfica con Morgan Freeman en la reivindicable 'El coleccionista de amantes', y la bastante olvidable 'La hora de la araña'. Ahora le toca a su versión televisiva gracias a su creador Ben Watkins, que ha decidido ahondar un poco más en la psique del protagonista mientras se enfrenta a un nuevo caso criminal.

"Sólo tiro de mis propias experiencias personales. Quiero decir, la primera vez que Ben y yo nos sentamos a hablar de esto, no lo hicimos sobre el personaje en absoluto, o sobre cómo queríamos que el personaje fuera retratado. Hablamos de… Ya sabes, de dónde estábamos en nuestra vida como hombres y dónde estaba yo. Y hablamos mucho sobre salud mental e ir a ver a los terapeutas, la paternidad, ser un esposo, cosas así. Aprender a crecer de verdad y ser un hombre. He dicho que en realidad nunca lo hice. No sabía realmente lo que significaba ser realmente un hombre hasta que tuve que aprender cómo ser padre y esposo, ¿no? Así que cuando nos encontremos con Cross, todas esas cosas creo que se alimentan de experiencias personales", comentó su protagonista para Infobae.

Fecha de estreno: 11 de febrero

Love me, love me

Sinopsis: June se muda a Italia para empezar de cero tras la muerte de su hermano. En su nueva escuela de élite, se siente atraída por James, un peligroso bully involucrado en peleas clandestinas de MMA, pero comienza a salir con su mejor amigo, Will, el estudiante de honor perfecto. Sin embargo, las apariencias engañan, y June pronto descubre que nadie en su escuela es quien parece ser y todos esconden un secreto. A medida que aumenta la tensión y salen a la luz verdades ocultas, June debe decidir adónde pertenece realmente su corazón.

Después de 'Dímelo bajito', la saga 'Culpables' o la serie 'El verano en que me enamoré', le toca el turno a 'Love me, love me', nuevo triángulo amoroso que llega a Prime Video con sello italiano. Se trata la adaptación de la novela homónima de Stefanie M., una autora italiana que cuenta con más de 23 millones de lecturas en Wattpad. Dirigida por Roger Kumble, que ya se encargara de una de las entregas de la saga de 'After', está escrita por Veronica Galli y Serena Tateo, y tiene un reparto internacional formado por el italiano Luca Belucci, que encarnará al perfecto Will; la inglesa Mia Jenkins dando vida a June; y el español Pepe Barroso como James. Un nuevo éxito juvenil en manos de Prime Video que promete arrasar este febrero.

Fecha de estreno: 13 de febrero

Estrenos en Movistar Plus+

Gru. Mi villano favorito 4

Sinopsis: Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga.

¿Quién no conoce hoy en día a los Minions? Actualmente, su fama podría ser comparable incluso con la del propio Mickey Mouse. Así que es normal que, cada vez que se estrene una película con ellos, arrase en taquilla. Aunque no consiguió superar lo recaudado por parte de la tercera entrega de la saga, sí que se coloca como la segunda más taquillera. Y, aunque la fórmula está más que agotada, siguen siendo películas perfectas para los niños, que disfrutan con cada ocurrencia de los muñecos amarillos. Obviamente, no funciona ya como las primeras entregas, pero eso ya nos da igual a estas alturas.

"Apuntaba maneras de convertirse en una franquicia duradera, pero jamás hubiera imaginado que llegaría tan lejos. Es maravilloso comprobar que Gru sigue fascinando a toda la familia", se sinceró Flo, que da voz a Gru (en el original es el actor Steve Carell), en una entrevista para eCartelera.

Fecha de estreno: 12 de febrero

La cena

Sinopsis: Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. Adaptación de la obra de José Luis Alonso de Santos.

Manuel Gómez Pereira es un experto en este tipo de películas que mezcla comedia con drama costumbrista. Además de saber gestionar bien repartos corales. 'La cena' es una nueva muestra de ello. Con una cena especial para Franco como telón de fondo, hace un repaso a nuestras diferencias políticas y cómo las dos Españas se enfrentaron incluso después de la Guerra Civil. Con un Alberto San Juan nominadísimo, porque su trabajo es espectacular, nos encontramos un reparto en el que destacan Mario Casas, Elvira Mínguez, Asier Extendía o Antonio Resines.

"Franco en esta película no es ninguna caricatura. El Franco que se ve es un auténtico psicópata. Es un tipo al que la muerte del otro no le perturba lo más mínimo. Él sigue comiendo su sopa cuando matan a un tipo delante de él. La película, de hecho, es claramente antibelicista y pro-democrática", contó San Juan en una entrevista para El Mundo.

La película tiene 8 nominaciones a los premios Goya, por lo que es una de las favoritas para llevarse varios de los premios importantes, como por ejemplo, el de Mejor Actor, el que sería ya su tercer galardón.

Fecha de estreno: 13 de febrero

Estrenos en Disney Plus

Predator: Badlands

Sinopsis: Un joven Predator marginado de su clan encuentra un improbable aliado en su viaje en busca del adversario definitivo.

Dan Trachtenberg regresa a la saga 'Predator' (tras su brillante actualización con 'Predator: La presa'), y nos trae una nueva entrega algo diferente, que busca 'humanizar' a uno de los cazadores Predator, si es que eso es posible, con la inestimable ayuda de Elle Fanning, que siempre sube el nivel de cualquier producción en la que esté presente. Los efectos visuales están a buen nivel, y la película respondió en taquilla, convirtiéndose en la más taquillera de toda la franquicia, estando a punto de llegar a los 200 millones. Y es que es una buddy movie muy entretenida, con un ritmo endiablado, y con buenas ideas.

"Lo que me encanta de esta franquicia", confesó Fanning en una entrevista para Fotogramas, "es que, aunque obviamente hay efectos digitales, la mayor parte de lo que se ve en pantalla es tangible, no hay tanto croma como en otras producciones. Yo iba enganchada a la espalda de Dimitrius (Schuster-Koloamatangi, el actor tras el traje del Predator) gracias a que el equipo de especialistas ideó un nuevo sistema de cables que no se había hecho antes. A veces era incómodo, pero nos decíamos: 'Si tú me cubres la espalda, yo te cubro a ti'. Me encantó rodar con mi Depredador".

Fecha de estreno: 12 de febrero

Estrenos en Apple TV

Eternity

Sinopsis: En un más allá donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasarán la eternidad, Joan se enfrenta a la diabólica disyuntiva de elegir entre el hombre con el que ha compartido su vida y su primer amor, que murió joven y ha estado décadas esperando a que ella llegara.

David Freyne dirige esta comedia romántica que recuerda a esas películas más pequeñas de los años 90, que ya están en total decadencia. Protagonizada por Elizabeth Olsen, completan el reparto Miles Teller y Callum Turner (uno de los que suenan con fuerza para ser el nuevo James Bond). Ciencia-ficción y fantasía se dan la mano en esta fábula sobre el amor, y sobre las segundas oportunidades, con una Olsen totalmente magnética. " Muchas veces a lo largo de mi vida he intentado creer en algo, pero lo cierto es que no he sido capaz. No, nada ha cambiado para mí tras hacer la película", se sinceró Olsen en una entrevista para Vogue. "Me acuerdo de mi primer amor. Faltaría más. Fue una relación muy importante para mí".

Fecha de estreno: 13 de febrero

Estrenos en SkyShowtime

Agárralo como puedas

Sinopsis: El torpe teniente Frank Drebin Jr. intenta resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Mientras investiga, su unidad policial corre peligro de ser cerrada. Con la ayuda de una escritora de crímenes, Frank se verá envuelto en situaciones tan absurdas como explosivas.

La saga de 'Agárralo como puedas' encumbró al actor Leslie Nielsen como uno de los genios de la comedia absurda de Hollywood. Y creo esa extraña moda de subtitular en España todas las películas de risa con la coletilla de 'como puedas'. Pese a que no todas las entregas de la trilogía estaban a la altura, consiguió crear gags icónicos, y mucha parte de su humor luego sería reciclado en otras sagas como 'Scary Movie'. El actor falleció hace ya 16 años, en 2010, pero su legado sigue vigente. Y así lo demuestra esta nueva secuela-remake en la que Liam Nesson interpreta a su hijo: Frank Drebin Jr. Y aprueba con nota, acompañado de una recuperada Pamela Anderson para la ocasión.

"Simplemente confié en el guion. Y sabía que iría mejorando a medida que trabajaran en él. [El director Akiva Schaffer] fue coguionista, pero siempre había otro guionista en el set —un amigo de Akiva, claro— y nos proponían finales alternativos para las escenas. 'Prueba esto, prueba aquello'", explicó Liam Neeson a Variety. "Pero ese tipo de indicaciones no las habría aceptado. He hecho más de 100 películas, así que no necesito que alguien me diga cómo actuar".

Fecha de estreno: 14 de febrero

Estrenos en Atresplayer

Rafaela y su loco mundo

Sinopsis: Rafaela es una adolescente disfuncional en una familia altamente funcional formada por papá, mamá, la abuela y ella. Su madre es ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es inventor y tiene una máquina del tiempo, y su abuela es su abuela. Con la compañía de sus amigas Corpus, Chelo y Debo, sin olvidar a su caniche, pasarán por situaciones que las harán madurar como grupo, como personas y como caniche respectivamente. Mansiones tenebrosas, fiestas de pijamas y viajes en el tiempo; Rafaela tendrá que navegar entre peligros para salvar el mundo antes de que se le acabe la adolescencia y tenga que incorporarse a la vida adulta.

'Las chicas de oro' + 'El chavo del ocho'. Así define Atresmedia su nueva serie original, con Ingrid García-Jonsson, Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, estos tres últimos dando vida a las tres amigas de la protagonista. Una locura surrealista y muy divertida. La ficción está creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella. El autor, junto con Ernesto Sevilla, dirigen esta comedia irreverente que mezcla estética pop y referencias chanantes que se ha rodado en localizaciones de Madrid. Humor absurdo marca de la casa, y que cuenta no solo con un reparto en el que encontramos nombres como los de Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo. Es que además hay personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, David Verdaguer, Victoria Martín, la Terremoto de Alcorcón, Javier Botet, Antonio Pagudo o Hidrogenesse, entre otros.

"En los procesos de mis trabajos, en general, lo paso mal. Acabo y me quedo triste, necesito tiempo para recuperarme y llegó un momento en el que pensé que si lo tenía que pasar tan mal por lo menos que fuera por algo que sintiera que merecía la pena", comentó para Vogue la actriz protagonista sobre uno de sus últimos trabajos, la ficción 'Superestar' para Netflix.

Fecha de estreno: 15 de febrero

