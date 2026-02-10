La seria advertencia de Sonsoles Ónega a Beatriz Cortázar por su actitud en el programa: "Te van a echar"

Este lunes, 9 de febrero, Tamara Gorro y Cayetano Rivera han sido dos de los protagonistas de la sección de corazón del programa de Sonsoles Ónega, donde, además, colabora la influencer. 'Y ahora Sonsoles' ha analizado al detalle esta nueva relación que ha removido los cimientos de la prensa rosa.

Pilar Vidal, que ya el domingo dio algunos detalles de este romance en 'La Roca', ha sido la primera en tomar la palabra. La periodista ha revelado que ha podido mantener una videollamada con la pareja, quien ahora mismo se encuentra de viaje en Dubái con unos amigos. Aunque en un primer momento la videollamada era solo con ella, él apareció por sorpresa, lo que pone de manifiesto que le van a dar normalidad.

"Cayetano no está nada enfadado por la filtración, se reía", aseguró la colaboradora, quien explicó que "vi a dos personas adultas, más compenetradas de lo que la gente se cree". Sin embargo, pronto ha sido interrumpida por Beatriz Cortázar, que tenía muchas ganas de hablar sobre el tema. La colaboradora ha realizado una defensa a ultranza de esta posible pareja, que si son "jóvenes", que si son "guapos"… Además, ha asegurado que Tamara Gorro celebró su cumpleaños con el diestro y que se parece mucho a Eva González, exmujer de Cayetano, en el carácter: "Son mujeres con personalidad, con carácter, que reivindican mucho sus orígenes y muy trabajadoras".

Sonsoles Ónega para los pies a Beatriz Cortázar

Tanta carrerilla ha cogido que Sonsoles Ónega no ha tenido más remedio que pararla los pies, y es que el tiempo corría y tenían más temas que tratar. Con una tensa sonrisa en su rostro, que reflejaba su desesperación, la presentadora intentó en varias ocasiones intervenir, pero sin éxito, pues su compañera continuaba sin freno.

Finalmente, no la quedó más remedio que lanzarle una advertencia: "Te van a echar del plató". "¿Tú crees?", le ha preguntado Beatriz Cortázar, tras lo cual ha optado por guardar silencio, que ha sido aprovechado por Sonsoles Ónega para tomar por fin la palabra y dar paso a un vídeo sobre la nueva pareja.

Pero si había una colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' conocedora de esta 'ilusión' de Tamara Gorro esa es Pilar Vidal, gran amiga de la influencer. Ya lo reconoció el domingo en 'La Roca’ y lo volvió a ratificar en el programa de Antena 3: "Yo ya conocía de esta historia". Aunque sabía que su amiga estaba ilusionada, "no le ponía cara" a ese nuevo amor. "De hecho, me dijo, 'me voy con un affaire a Dubái'", ha explicado la periodista, a la que su amiga la dijo que, tras este viaje con amigos, se irán los dos solos a "otro lugar".

Además, la colaboradora de Sonsoles Ónega dejaba claro que ambos lo van a dar normalidad, si bien Tamara al saltar la noticia se agobió, ya que ella "es muy intensa", pero "no le da mayor importancia". Es más, la escapada de los dos solos sigue en pie. Sobre cómo surgió la relación, en el magacín de Antena 3 contaban que ambos "tienen muchos amigos comunes". "Hay muchas reuniones en casas, hay muchas fiestas…", explicaban, si bien según reconoció Beatriz Cortázar "no llevan tanto tiempo como para hablar de una relación seria", pero los dos están muy ilusionados.