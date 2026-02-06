Juanra Bonet disparó esta publicación ante la competencia de 'Allá Tú' con el bote de 'Pasapalabra'

Este jueves, 5 de febrero, ha sido un día de grandes premios para los dos concursos por excelencia de la televisión, 'Pasapalabra' en Antena 3 y 'Allá tú' en Telecinco. Lo que pocos se esperaban es que Juanra Bonet, presentador del concurso de cajas, iba a hacer un guiño al programa de la competencia presentado por Roberto Leal.

Pese a que ambos espacios habían anunciado con anterioridad que este jueves entregarían el premio, las audiencias no pudieron ser más dispares. Mientras que en 'Pasapalabra' Rosa Rodríguez se hizo con el bote arrasando con un impresionante 36,8% de cuota de pantalla en prime time y un gran 23,6% en su emisión vespertina, 'Allá tú', a la misma hora, se quedó en un paupérrimo 7,4% de share y apenas 835.000 espectadores, frente a los 2.672.000 que siguieron el concurso de Antena 3.

Y eso que, como decíamos, Juanra Bonet había anunciado con anterioridad que en la entrega de este jueves entregarían en 'Allá tú' el premio más alto de la temporada. Consciente de la expectación que estaba causando 'Pasapalabra', con la audiencia pendiente de si era Rosa o era Manu quien se llevaba el bote más alto de la historia de la televisión, el conductor de Antena 3 quiso hacer un guiño al formato de la competencia.

A través de su cuenta de X, el presentador compartió un vídeo donde se anunciaba que esa misma tarde, 'Allá tú' entregaría 75.000 euros, "el premio más importante de la temporada". "Están las preuvas, y está el prebote", añadió Juanra Bonet junto al vídeo, animando a la gente a que viera a las 20.00 el concurso de Telecinco que anteriormente presentaba Jesús Vázquez.

Están las preuvas, y está el PREBOTE: pic.twitter.com/Km9sbXthkh — Juanra Bonet guion bajo oficial (@ElBonet) February 5, 2026

'Allá tú', con Juanra Bonet, entrega el premio más alto de la temporada

Fue Iván, un concursante de Barcelona, casado y con dos hijos, el afortunado en abrir la caja que contenía el suculento premio. Aunque para ello, antes sudó de lo lindo. Iván es un ingeniero electrónico que se dedica a fabricar circuitos impresos. Sin embargo, también hace de maestros de ceremonias en diversos eventos e incluso ha trabajado de figurante en varias series de televisión.

El catalán ha jugado con la caja 22, la cual se negó a soltar hasta el final, pese a las suculentas ofertas de la banquera durante el último tramo del programa. Tras deshacerse de los objetos del panel, que era los piececitos, pintauñas y una tobillera, el concursante recibió la oferta de los nada despreciables 10.000 euros. Pero él continuó jugando, y con muy buena suerte, pues siguió abriendo cajas con poco dinero.

Hasta que salió la caja de los 25.000 euros. Tras esto, la banca volvió a llamar para hacerle una nueva oferta. Pero aún faltaban por aparecer los 15.000, 50.000 y, sobre todo, el premio más alto, los 75.000 euros. Por lo tanto, Iván decidió ir a por todas y rechazar la suculenta oferta, de ni más ni menos que 19.740 uros, la cifra más alta ofertada por la banca en esta etapa del programa conducida por Juanra Bonet.

La suerte volvió a estar de su parte, puesto que en las siguientes rondas abrió la caja de los 0,50 céntimos y la 'caja negra'. La oferta siguiente, como cabía esperar, fue todavía mayor, de 42.000 euros. Pese a esta estratosférica cantidad, el barcelonés optó por declinarla y abrió una nueva caja, la de menos dinero en el panel. Con la suerte de su lado, la última oferta de la banca fue de 50.000 euros. Es decir, o Iván se quedaba con los 50.000 euros que le ofrecían, o podía llevarse 75.000 si se quedaba con su caja, la número 22. En esta ocasión, el concursante tampoco aceptó el trueque y acertó, pues consiguió llevarse el premio más alto de la temporada: 75.000 euros.