'GH Dúo' pone los puntos sobre las íes a los concursantes por un hecho "vergonzoso" y anuncia un giro en el concurso

La cuarta edición de 'GH Dúo' es las más bronca hasta la fecha. Desde su comienzo, los concursantes han protagonizado fuertes enfrentamientos, especialmente con Cristina Piaget, la participante más polémica de la edición. Ante tal situación, durante el debate de este domingo 8 de febrero, primero Ion Aramendi y poco después el Súper, se han visto obligados a intervenir.

Antes de la intervención del Súper, el presentador ha puesto en valor el hecho de que muchas veces, tras las broncas que tienen, se suelen pedir perdón, algo que ha querido agradecerles. No obstante, le has lanzado un pequeño reproche: "Es verdad que hay veces que vuestras actitudes dejan bastante que desear, por eso quiero que el Súper os diga lo que os va a decir".

Acto seguido, ha ocurrido algo sin precedentes en la historia de 'Gran Hermano', el Súper ha tomado la palabra para darles un importante toque de atención. "No sé por dónde empezar…", comenzaba diciendo, dirigiéndose a todos los concursantes, a los que ha recordando que están "trabajando": "Sois profesionales del espectáculo, la televisión, el arte… profesionales. Vergonzoso es que el presentador tenga que estar gritando desde el plató porque no hacéis ni puto caso. Las faltas de respeto y el lenguaje inapropiado entre vosotros es un espectáculo".

El Súper dice 'basta' a los concursantes ante su comportamiento

Aunque el Súper reconoce que "discrepar es humano", lo que no se pueden tolerar son las faltas de respeto: "Se falta al respeto a los compañeros, a vosotros, a nosotros, al público que nos sigue edición tras edición durante más de 25 años. Aquí se ve todo. ¿Creéis que no vemos cuando decías una palabra o cuando hay un encaramiento? No solo lo vemos nosotros, sino vuestros compañeros que están al otro lado del cristal o el público, que es la soberana. Es la que decide quién se queda y quién se va".

Tras estas palabras, el Súper ha dejado claro, en nombre de 'Gran Hermano', que la convivencia "no consiste en que exista un juez supremo que intervenga para poner orden. La convivencia no se impone desde fuera, la construís vosotros, solo vosotros, con cada palabra y cada gesto". A raíz de esto, ha puesto el ejemplo de un partido de fútbol, donde no se disfruta nada cuando entra en juego lo extradeportivo: "El buen fútbol existe cuando hay fair play o juego limpio. Cuando se compite con intensidad, pero con respeto…".

"Tenéis la obligación de escuchar, sin interrumpir, sin atacar y sin descalificar. Queremos ver un grupo capaz de regularse por sí mimo, de respetarse y de convivir en los momentos difíciles. Porque convivir no es ganar discusiones, es saber jugar el partido juntos, con respeto y hasta el final. Tenemos contrincantes y adversarios, pero nunca enemigo. Esa responsabilidad no es de 'Gan Hermano', es vuestra", ha sentenciado el Súper.

Comienza el juego individual en 'GH Dúo' a partir del jueves

Una intervención que ha provocado el aplauso de los concursantes y del público y los colaboradores presentes en el plató. Incluso el propio Ion Aramendi ha agradecido sus palabras con un "bravo Súper". Tras lo cual, ha continuado el programa. Según ha avanzado el presentador, en la gala del próximo jueves, "llega San Valentín" a la casa de Tres Cantos. "Habrá citas románticas, encuentros con sus seres más queridos, distintas estancias para tener una hora sin cámaras. Nunca se sabe cuando el amor puede explotar en la casa", ha explicado el comunicador vasco.

Además, Ion Aramendi también anunciaba que tenía una noticia bomba que se dará en la gala del jueves con Jorge Javier Vázquez: "Este jueves se rompen las parejas, comienza el juego individual, ahora ya sí que sí no habrá amigos, todos lucharan contra todos por el maletín". 'GH Dúo' entra en su recta final.