¿Eres capaz de acertar el Rosco de 'Pasapalabra' que ha hecho ganadora del bote a Rosa Rodríguez?

'Pasapalabra' ha dado el salto este jueves, 5 de febrero al horario de máxima audiencia con la entrega de su mayor bote de la historia. Así, Rosa Rodríguez ha hecho leyenda al llevarse el bote más alto en los 26 años de emisiones del concurso que presenta Roberto Leal, completando las 25 palabras del Rosco correctamente y llevándose el bote de 2.716.000 euros.

En el bote previo que corresponde a Óscar Díaz, entregado el 15 de mayo de 2024, el participante obtuvo casi un millón menos (1.816.000 euros). Mientras que el premio más alto hasta la fecha pertenecía a Rafa Castaño, con 2.272.000 euros ganados en marzo de 2023 frente a Orestes Barbero.

Con ello, Rosa Rodríguez le ha ganado finalmente la batalla a Manu Pascual después de que ambos llevaran enfrentándose cada tarde durante cerca de un año y tres meses. De los 307 reñidos duelos en los que ambos han participado, Rosa ha logrado vencer en 96 entregas del programa, ha empatado en 91 ocasiones y ha perdido en otras 120 frente a Manu, quien ha permanecido en el concurso durante 437 programas.

Completar el Rosco y llevarse el bote de 'Pasapalabra' no es tarea fácil, y la última palabra que ha acertado Rosa ha sido la M cuando solo le quedaban 3 segundos para agotar el tiempo. ¿Y tú serías capaz de completar el Rosco que ha hecho que Rosa Rodríguez se haya convertido en la ganadora del bote más alto de 'Pasapalabra'? ¡Hazlo ya!