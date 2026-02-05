A Roberto Leal le preguntan por quién es su favorito para ganar el bote de 'Pasapalabra' (Manu o Rosa) y es claro

Roberto Leal ha acudido al plató de 'Espejo Público' para promocionar la entrega del bote de 'Pasapalabra' más alto de la historia de este jueves. Todo un acontecimiento televisivo que Antena 3 ha decidido trasladar -como es habitual- al prime time. Será a partir de las 23:00 horas cuando se conozca la identidad del ganador de una suma de dinero jamás vista en el concurso: 2.716.000 euros. ¿Será Manu Pascual el que consume esa gesta o Rosa Rodríguez?

Pues bien, ante ese gran duelo final, una de las preguntas ineludibles al presentador del formato es si tiene un claro favorito para ganar después de muchos meses de 'convivencia'. La pregunta se la ha planteado Gema López y el comunicador andaluz ha sido muy tajante.

"Te voy a responder a esa pregunta. Hay mucha gente que me dice por la calle: 'te gusta más él' o 'te gusta más ella'. Yo siempre respondo que mis favoritos son Leo y Lola, que son mis niños. Yo aquí me dedico a trabajar y a leer las preguntas lo mejor que puedo", ha sentenciado, dejando muy claro que no iba a mojarse en esa cuestión.

"¿Son Manu y Rosa los mejores concursantes de 'Pasapalabra'?", le ha cuestionado por otro lado Susanna Griso. Pregunta en la que tampoco ha querido entrar Roberto Leal. "Son buenísimos, pero yo no te puedo decir que son los mejores", ha replicado. "Imagínate... al final ha habido muchos botes previos en esta etapa, este es el quinto, pero son todos unos genios. El que se lleva el bote es muy bueno", ha añadido, saliéndose así por la tangente.

Por otro lado, Miquel Valls se ha interesado en saber cuántas veces le han preguntado por quién ha ganado el bote desde que se anunció oficialmente en promos. "Todo el rato, pero lo curioso esta vez, que no me había pasado antes, es que han sido compañeros de la casa. Y al final somos profesionales y sabemos cómo funciona esto: se da el bote y yo no puedo decir nada", ha recalcado.

Además, Roberto Leal ha confesado la sensación "de vacío" que le genera que se tengan que ir los dos concursantes; no solo el ganador del premio sino también el perdedor. Pero a la vez lo entiende y defiende la norma: "Si no, se perpetuarían estos genios y no habría oportunidad para que entre gente nueva".

Y sobre cómo se afronta el momento de la proclamación, el presentador explica que no es fácil la gestión: "Esto es como cuando tus dos niños están en el baile de fin de curso y salen los dos y los aplauden muchísimo, pero a uno le ponen la medalla y al otro no. Ellos no son mis hijos, pero son parte de nuestra familia y, en ese momento en el que vas a abrazar a uno u a otra, tienes que tener toda la empatía del mundo con esa otra persona que está ahí (el perdedor) porque sabes que para uno es el día más feliz de su vida y para el otro no lo es".

Roberto Leal confirma la rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez

Entretanto, Roberto Leal se ha mostrado muy agradecido con la honestidad y cercanía de Manu y Rosa en todo este tiempo de grabación: "Conmigo han sido muy generosos. Es muy difícil para un presentador de un concurso como este conocer los miedos y esas luces y sombras que todos tenemos. En cambio, ellos no han tenido ningún reparo en ir abriéndose poco a poco".

Por último, ha respondido a otra de las cuestiones más repetidas: la relación de Manu Pascual y Rosa Rodríguez fuera de cámaras. "Ellos se llevan muy bien y son súper respetuosos, pero evidentemente hay una competencia. Y hemos tenido duelos en los que esa competencia se ha transmitido porque al final se juegan muchísimo", ha zanjado.