Cuánto dinero exacto se queda Hacienda de Rosa Rodríguez, ganadora del bote histórico de 'Pasapalabra'

Tras casi dos años desde que Óscar Díaz se llevó el bote de 'Pasapalabra', nadie ha conseguido completar el Rosco del concurso. Nadie hasta esta misma noche. Pues Rosa Rodríguez ha hecho historia de la televisión al llevarse el bote más alto hasta la fecha del programa que presenta Roberto Leal.

Después de 306 duelos en los que Manu Pascual ha conseguido ganar en 161 entregas frente a las 95 que ganó su contrincante, este jueves 5 de febrero Rosa Rodríguez ha conseguido finalmente completar el Rosco de 25 palabras logrando un importante hito al llevarse el bote de 2.716.000 euros, la cifra más alta hasta la historia de 'Pasapalabra'.

Cabe recordar que los ganadores de los botes de 'Pasapalabra' tan solo se llevan el dinero del mismo, es decir no reciben la cuantía que han conseguido a lo largo de su estancia en el programa. Ese dinero solo lo reciben si los concursantes son eliminados. En este sentido, hay que decir que Manu ha acumulado hasta hoy 270.600 euros mientras que Rosa tenía acumulados 168.600 euros.

Por otra parte, hay que destacar que la ganadora del bote no se podrá llevar el importe íntegro del mismo pues como es habitual en cada concurso de televisión, Hacienda se llevará parte del premio. Hay que decir que todos los premios en metálico de la televisión incluyen una retención del IRPF del 19% como adelanto de los impuestos que hay que pagar en la renta. Después, al hacer la declaración el ganador deberá pagar el porcentaje restante, en función de la cuantía del premio y de la comunidad autónoma en la que lo tribute.

El dinero que se lleva Hacienda de Rosa Rodríguez tras ser la ganadora del bote

De primeras, Hacienda le retendrá a Rosa Rodríguez el 19% del bote, por lo que la concursante recibirá directamente 2.199.960 euros, una vez que la productora le resta lo que se llevan las arcas públicas.

Después, hay que tener en cuenta que este tipo de premios están sujetos a otro tipo de retenciones al considerarse ganancias patrimoniales no derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Por ello, el ganador del bote debe incluirlos en la base imponible general de la declaración de la renta.

Este porcentaje varía en función de la comunidad en la que tribute cada ciudadano, además del nivel de ingresos que declare, como se especifica en las tablas de retención de Hacienda donde se especifican dichos tramos. Teniendo en cuenta que Rosa Rodríguez reside en Barcelona se le aplica el porcentaje de Cataluña.

De esta forma, Rosa Rodríguez tendrá que tributar un 24.5% a nivel estatal y 25.5% a nivel autonómico. En este sentido, la Agencia Tributaria recaudará un total de 1.339.210 euros. Finalmente, tras la declaración de la renta, a Rosa le quedará un premio neto de aproximadamente 1.377.000 euros tras cumplir con sus obligaciones con la Agencia Tributaria estatal y con la Hacienda autonómica de Cataluña.