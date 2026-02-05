Antonio Canales es el cuarto concursante expulsado de 'GH DÚO' según los usuarios de la encuesta

Este jueves, 'GH DÚO' volverá a vivir una doble expulsión en Telecinco en su quinta gala después de las expulsiones de Belén Rodríguez y Mario Jefferson la semana pasada. Y es que este jueves, la cadena vende la gala del reality como un nuevo "super jueves" para luchar contra el bote histórico de 'Pasapalabra'.

Al igual que la semana pasada, por un lado conoceremos quién es el expulsado entre los cuatro nominados Cristina Piaget, Antonio Canales, Sonia Madoc o Sandra Barrios después de que Carlos Lozano y Raquel Salazar se salvaran el pasado domingo.

Y por otro lado, como ya pasó la semana pasada, tras conocer quién es el expulsado por la audiencia, se volverá a abrir una votación, esta vez en positivo para saber quién quiere la audiencia que siga en la casa. Y el menos votado seguirá los pasos de Mario Jefferson y tendrá que abandonar por sorpresa la casa de 'GH DÚO'.

Según la encuesta de El Televisero, parece que la audiencia tiene claro que el expulsado debe ser Antonio Canales. Así, el 50% de los que han votado quieren que sea el bailaor el que diga adiós a 'GH DÚO' tras reincorporarse a la casa después de tener que abandonar por la muerte de su hermano.

La única que podría competir con Antonio Canales en el duelo de expulsión será Sonia Madoc. Y es que para el 22% de los lectores debe ser la cantante la expulsada. De cerca le sigue Sandra pues un 19% de los votantes considera que debe ser ella quién no siga en la casa de 'GH DÚO'. La que está claro que se volverá a salvar es Cristina Piaget, que solo tiene un 9%.