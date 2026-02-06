Antena 3 contraataca con la nueva serie del creador de 'Los misterios de Laura' para competir con 'GH DÚO'

Tras arrasar este jueves con el evento en torno a 'Pasapalabra' y la entrega del bote histórico a Rosa Rodríguez en prime time, Antena 3 mueve ficha y ya anuncia cuál será su nueva oferta para la noche de los jueves contra 'GH DÚO'. Así, la cadena de Atresmedia anuncia el estreno en abierto de 'Perdiendo el juicio'.

De esta manera, Antena 3 apuesta por lanzar esta nueva ficción protagonizada por Elena Rivera y Manu Baqueiro después de que llegara a Atresplayer hace casi un año, en marzo de 2025. Con ello, 'Perdiendo el juicio' tratará de competir contra una nueva gala de 'GH DÚO' en Telecinco, contra la segunda semifinal del Benidorm Fest en La 1, contra 'Horizonte' en Cuatro y contra el estreno de 'Especialita', un especial de humor con Susi Caramelo en La Sexta.

Cabe recordar que 'Perdiendo el juicio' consta de una única temporada de diez episodios, por lo que la serie llegará hasta mediados de abril y tendrá que competir en un futuro no muy lejano contra otro de los pesos pesados de Telecinco como es 'Supervivientes'.

Protagonizada por Elena Rivera, 'Perdiendo el juicio' es un drama jurídico que narra el momento en el que Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave estallido de su TOC (trastorno obsesivo compulsivo). Además, le sucede durante un importante juicio. A partir de ese momento, su carrera cae en picado y tendrá que afrontar nuevos retos y, prácticamente, una nueva vida.

Junto a Elena Rivera completan el reparto de esta ficción producida por Boomerang TV Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández. María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre otros también forman parte del elenco.

Montse García (Atresmedia) y Luis Santamaría (Boomerang TV) son los productores ejecutivos de la ficción, mientras que María Togores, Pablo Guerrero y Jaime Olías son los directores de la serie. Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías son los creadores y guionistas de 'Perdiendo el juicio'.

Así es 'Perdiendo el juicio'

Elena Rivera y Manu Baqueiro en 'Perdiendo el juicio'

Amanda Torres es una prestigiosa abogada que sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. Desde ese momento se convierte en una apestada de la profesión y no le es nada fácil volver a encontrar un trabajo, en parte por ese episodio oscuro y en parte porque no es sencillo convivir ni trabajar con sus continúas manías.

Así que se ve obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente bufete muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar.

Por otra parte, tiene que lidiar con la atracción que todavía siente por su marido, del que se resiste a divorciarse, y con la que empieza a sentir por su nuevo jefe. Todo ello mientras prepara la defensa de su hermana, que se ve envuelta en un extraño caso de asesinato, sucedido el día de su boda, que puede llevarla a pasar el resto de sus días en la cárcel.