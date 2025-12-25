Antena 3 anuncia su primer gran estreno en ficción del año: Protagonizada por Elena Rivera y Manu Baqueiro

Antena 3 ha empezado a promocionar este lunes el estreno de una de sus nuevas series españolas. Así, la cadena de Atresmedia ha arrancado el anuncio de la llegada de 'Perdiendo el juicio', la serie protagonizada por Elena Rivera y Manu Baqueiro.

Cabe recordar que 'Perdiendo el juicio' vio la luz en Atresplayer en marzo de 2025 y ahora casi un año después verá la luz en abierto. Todo apunta a que esta serie creada por Susana López Rubio, Jaime Olías y Javier Holgado ('Los misterios de Laura') tomará el relevo de 'La Encrucijada' a finales de enero de 2026.

Elena Rivera se mete en la piel en 'Perdiendo el juicio' de Amanda Torres, una prestigiosa abogada que, durante un importante juicio, sufre un grave estallido de su trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), provocando un giro inesperado en su carrera profesional y vida personal.

'Perdiendo el juicio' es un intenso drama legal que combina casos judiciales con una profunda historia personal marcada por la superación, la salud mental y las segundas oportunidades. Es una serie que puede recordar a otras ficciones como 'Ally McBeal' o 'Los misterios de Laura'.

Junto a Elena Rivera, el reparto de 'Perdiendo el juicio' cuenta con Manu Baqueiro ('Amar es para siempre'), Miquel Fernández ('Regreso a las Sabinas'), Dafne Fernández ('4 estrellas'), Carol Rovira ('Amar es para siempre'), Lucía Caraballo ('Animal'), Daniel Ibáñez ('ENA') y Alfonso Lara ('La Agencia'), entre otros.

Así es 'Perdiendo el juicio'

La serie sigue a Amanda Torres, una brillante abogada cuya carrera se ve truncada de forma repentina tras sufrir un grave brote de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) durante un juicio.

Este episodio, presenciado por clientes y compañeros, provoca su caída profesional y la obliga a empezar de nuevo en un bufete muy alejado del prestigio al que estaba acostumbrada. Allí deberá enfrentarse a nuevos casos, a sus propios miedos y a un entorno que no siempre juega a su favor.