'Sueños de Libertad', avance semanal del 26 al 30 de enero: la venganza de María y un nuevo y prometedor personaje

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber marcado su quinta mejor marca este jueves con un 14,9% y 1.415.000 espectadores. Es además su máximo de temporada tras lanzar sus nuevos capítulos el pasado viernes con una decena de nuevos fichajes y cuatro marchas.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves celebraba el día de su cumpleaños con un regalo de su marido. Mientras, Mabel juntaba a su madre y a su hermano para contarles que ha tomado la decisión de estudiar periodismo. Un nuevo arrebato que puede suponer un nuevo quebradero de cabeza en la familia.

En la colonia, Claudia y Carmen trataban de que Tasio de su brazo a torcer para acercar posturas con Salva. Pero Tasio se mostraba reticente a tender puentes pues teme que una disculpa hacia el nuevo dueño de la cantina le haga parecer débil.

El nacimiento de Juan provocaba que Gabriel se muestre frío y distante con María. Con miedo a que todo salga a la luz, el abogado trataba de mostrarse más cariñoso con Begoña cumpliendo con su papel de padre y marido perfecto. Pero Begoña es incapaz de olvidarse de todo el daño que ha provocado Gabriel.

Por su parte, María se encaraba con Manuela por no atender a sus peticiones y haber descuidado su trabajo. Todo es por culpa de que la gobernanta se niega a pedirle ayuda a Paula porque no termina de fiarse de la nueva doncella. Y la joven terminaba consolándose con Eduardo.

Tras descubrir que Gabriel y María tienen una relación secreta, Damián y Andrés debatían cómo actuar a partir de ahora y Damián no dudaba en defender que lo que tienen que hacer es denunciar a María por adúltera. Pero Andrés no quiere que su mujer termine en la cárcel porque se siente culpable. Finalmente, tras el informe de Salazar, en Brossard decidían nombrarle director financiero de Perfumerías De La Reina provocando un gran estupor entre todos los accionistas.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 26 al viernes 30 de enero:

Capítulo 484 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 26 de enero

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', el nombramiento de Brossard a Pablo Salazar como nuevo director financiero descoloca a Damián y Digna, que empiezan a plantearse si el nuevo directivo es íntegro como empresario y como persona después de su jugada y la posible alianza de Salazar con Gabriel.

En casa de los De La Reina un problema con el ramo de flores que Digna había enviado a Nieves por su cumpleaños provoca un nuevo enfrentamiento entre Manuela y Paula. Mientras, Eduardo trata de mediar entre la gobernanta y la recién llegada con poco éxito. Y en la tienda, Claudia y Carmen no se toman bien las nuevas medidas impuestas por dirección y Marta se compromete a ayudarlas con la contratación de una nueva dependienta tras la marcha de Gema.

Digna y Luz se preocupan por la desilusión de Luis por la nueva forma de trabajar y deciden apoyarle para solicitar a Gabriel que de luz verde a su propuesta para crear un nuevo perfume exclusivo que pueda relanzar las ventas. Pero el abogado rechaza la idea y Cloe se ve obligada a apoyar su decisión tras las amenazas de Gabriel.

Mientras, Begoña recibe la visita de Virginia para conocer a Juan. Sin embargo, el encuentro entre ambas se queda opacado por los desafortunados comentarios de don Agustín juzgando su papel como esposa. Paralelamente, María no duda en tratar de expulsar a Begoña de la casa porque por su culpa el servicio está muy ocupado, Andrés se enfrenta con su mujer dando la cara por su cuñada.

Tras ello, Andrés da un giro y decide denunciar a María tal y como pedía Damián y llegar hasta el final. Y en casa de los Salazar, celebran el cumpleaños de Nieves y el ascenso de Pablo como director financiero hasta que Mabel rompe la felicidad al anunciar su decisión de marcharse a Barcelona para estudiar periodismo. Pero Pablo le deja claro a su hija que se quedará en Toledo y entrará a trabajar en Perfumerías De La Reina.

Capítulo 485 de 'Sueños de Libertad' - Martes 27 de enero

Mabel paga su frustración con su hermano Miguel por no poderse marchar a Barcelona y también con su madre. El enfrentamiento familiar termina por afectar a Miguel, que sufre un ataque de ansiedad. Después, Mabel se incorpora a su nuevo puesto en la fábrica y su presencia genera una nueva discusión entre Salazar y Gabriel.

Digna no duda en estallar contra Cloe por mantenerse pasiva ante las decisiones de Gabriel y Marta trata de justificarla sin revelarle a su tía que están juntas. Por su parte, Luis comparte su malestar y desánimo con Luz después de que Gabriel haya rechazado su oferta y la doctora no duda en proponerle a su marido que se busque un futuro fuera de la fábrica.

En la cantina, Claudia se ofrece a ayudar a Salva con las cuentas y la organización del local. Mientras, Marta consigue que Salazar acepte la contratación de una nueva dependienta y Cloe parece tener a la candidata perfecta para el puesto. Por su parte, Virginia vuelve a confiar en Begoña y comparte con ella las impertinencias de don Agustín con ella y le deja caer su plan de marcharse de Toledo.

Andrés no duda en tener un detalle con Juan provocando el enfado de Gabriel y con miedo a que Begoña vuelva a caer en las garras de su primo, el abogado obliga a su mujer a marcharse juntos a casa pero su estado de salud impiden que la enfermera pueda irse. Por otro lado, Damián se niega a ayudar a Pablo Salazar para conseguir el acuerdo con la naviera al no fiarse del nuevo director financiero.

María vuelve a pagar su frustración con Manuela pues está harta de que estén más pendientes de Begoña y el bebé que de ella. Y aunque se siente desbordada, la gobernanta se niega a delegar en Paula. Finalmente, María termina amenazando a Gabriel con desenmascararle después de que le vuelva a rechazar.

Capítulo 486 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 28 de enero

Tras su tenso encuentro con Salazar, Damián le confiesa a Digna sus planes de dejar definitivamente Perfumerías De La Reina para crear un nuevo negocio. Mientras, Tasio se presenta en la casa para compartir con su padre unos asuntos pendientes y allí conoce a Paula mostrando una gran conexión con la nueva doncella.

Cloe le muestra todas las instalaciones de la fábrica a Valentina para que se vaya familiarizando con el lugar antes de incorporarse como dependienta a la tienda. Tras entrevistarla, Marta deja atrás todas sus dudas y accede a contratar a la amiga de la francesa y se la presenta a Carmen. Mientras, Valentina confiesa que quiere dejar su pasado atrás.

Digna no duda en encararse con Cloe por su pasividad y la actitud complaciente con Gabriel. Un enfrentamiento que deja a la francesa bastante tocada. No obstante, después se desahoga con Marta sorprendiéndola con una cita en el teatro. Mientras, Luis comparte con su madre su intención de crear perfumes al margen de Perfumerías De La Reina

Paralelamente, Digna se muestra indignada al saber que Pablo Salazar ha enchufado a su hija en la empresa y Nieves trata de recomponer la situación. Por su parte, Mabel se reconcilia con su hermano Miguel y comparte con su madre lo bien que se está integrando en la fábrica.

Gabriel intenta reconciliarse con Begoña y accede a que se quede en casa de los De La Reina y le promete a su mujer que va a estar más pendiente de ella y del bebé y ella accede a darle una nueva oportunidad. Y Andrés temiendo que Begoña vuelva a caer en las garras de su primo le confiesa toda la verdad sobre el idilio secreto de Gabriel con María y le propone acudir juntos a denunciarlo, pero ella le pide tiempo.

Capítulo 487 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 29 de enero

Gabriel trata de disculparse con María por haberse mostrado tan duro con ella durante el desayuno. Paralelamente, Begoña irrumpe y no duda en mostrarse muy cortante con su marido tras haber descubierto su idilio secreto con María. Por su lado, Damián reúne a toda la familia para anunciar su idea de lanzar un negocio sobre la limpieza industrial.

En casa de los Salazar, Mabel y Miguel tratan de unir sus fuerzas. Ella le ayuda con la publicación de su articulo médico y él a cambio le ofrece su apoyo con la agenda de su padre. Y en la tienda, Claudia y Valentina parecen no hacer muy buenas migas en su primer encuentro.

Manuela vuelve a sufrir un susto al no encontrar los vestidos de María que tenía que lavar. Pero Eduardo termina ayudándola arreglando el problema. Paralelamente, Paula se muestra cada vez más interesada en Tasio y no duda en pedirle a Eduardo que le hable de él. Después, María estalla contra Manuela al saber que sus vestidos han sido lavados en una tintorería y la gobernanta termina parándole los pies.

Marta decide abrirse con Digna y le confiesa su relación con Cloe y las amenazas que está recibiendo la francesa por parte de Gabriel y su tía le sugiere que le cuente toda la verdad a su padre. Pero al saber que Marta le ha contado a Digna lo de su relación, Cloe se muestra muy enfadada.

Por otro lado, Virginia acude a despedirse de Begoña pues ha decidido marcharse con Alejandra de Toledo. Tras su conversación, la enfermera decide denunciar a Gabriel por adulterio y Andrés se ofrece a acompañarla para hacer lo propio con María pero ella se niega pues teme que eso pueda perjudicar tanto a Julia como a Juan.

Capítulo 488 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 30 de enero

Claudia se entera de que va a compartir habitación con Valentina y ninguna de las dos parece muy convencida pues creen que sus diferentes caracteres harán que la convivencia entre ellas no sea sencilla. Y la nueva dependienta comparte con su compañera que en Madrid le robaron y desde entonces tiene miedo.

Andrés se muestra preocupado por el futuro laboral de su padre pues no termina de confiar en su nuevo proyecto empresarial y teme que un nuevo varapalo haga por dejar hundido a nivel emocional al patriarca. Tras escuchar su conversación con Marta, Damián se muestra muy dolido con sus palabras.

Asimismo, Claudia por fin descubre quién es la persona especial de Salva y que el cantinero no tiene novia. Por su lado, Miguel recibe buenas noticias sobre su artículo médico.

Digna decide pedirle disculpas a Cloe por haberla acusado de estar al servicio de Gabriel sin saber que en realidad está siendo amenazada por el abogado. Tras ello, Digna se enfrenta con María y termina diciéndole todo lo que piensa de ella tras descubrir su actitud con el servicio.

Después, María vuelve a sacar su lado más manipulador y no duda en utilizar a Julia para malmeterla en contra de Begoña por el nacimiento de Juan haciéndole creer que con el nuevo bebé, su madre le va a dar de lado. Y finalmente, Begoña, harta de sentirse humillada estalla contra Gabriel y le revela que sabe lo de su relación clandestina con María y él trata de justificarse sin que le sirva de nada.