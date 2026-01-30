Pablo Iglesias se atreve con este señalamiento a Mediaset desde RTVE y lamenta que el Gobierno no le retire la licencia

Hace unos días, Héctor de Miguel, popularmente conocido como 'Quequé', anunciaba su retirada de los medios por todo el acoso recibido de sectores de la derecha y ultraderecha tras una parodia que hizo de Nacho Abad en su programa de la SER, 'Hora Veintipico'. Este jueves, 29 de enero, Pablo Iglesias ha señalado la hipocresía que, en su opinión, había detrás de este adiós.

Lo ha hecho en 'Malas lenguas', el programa de TVE presentado por Jesús Cintora en el que él colabora. "Hoy muchos lloran lágrimas de cocodrilo por Héctor de Miguel, pero todo empezó cuando hizo una parodia de Nacho Abad", empezó diciendo el exvicepresidente del Gobierno, antes de dar nombres y apellidos: "Casi nadie se atreve a contar quién es Nacho Abad, ni Ana Rosa, ni la televisión de Berlusconi con licencia del gobierno. Mucha lágrima pero poco antifascismo".

De esta forma, Pablo Iglesias apunta directamente a Mediaset, y recuerda que la retirada del humorista fue después de haber realizado "una parodia de Nacho Abad, que es un periodista ultra, de extrema derecha". "El problema es: ¿quién se va a atrever a hablar de Nacho Abad en la televisión después de lo que le ha pasado a Quequé? Menos lágrimas de cocodrilo y más acción antifascista", criticó.

El dardo de Pablo Iglesias al Gobierno: "Más acción antifascista"

Pero Pablo Iglesias iba más allá: "Es alucinante que de repente aparezca un escuadrista como Dani Esteve y nadie se escandalice después de las cosas que él mismo dice grabándose en vídeos, o que Ndongo no esté en la cárcel". E insistía en la falta de acción ante el acoso ultra: "Sí, todo el mundo se echa las manos a la cabeza pero muy poquitos hacen algo".

"No hay que olvidarlo, ha sido cuando ha criticado a un presentador de televisión muy poderoso de Mediaset, de la cadena de Berlusconi, donde trabaja Ana Rosa, cuando se cargan a Quequé. Casi nadie se atreve a mencionar los nombres de Nacho Abad, de Ana Rosa, de Berlusconi, y el Gobierno que podría quitar la licencia a los Berlusconi no les toca la licencia", sentenciaba Pablo Iglesias, lanzado de paso un dardo al Gobierno de Pedro Sánchez.

Quequé anuncia su retirada tras el lamentable acoso ultra

Fue el pasado domingo cuando Héctor de Miguel compartía un comunicado en sus redes sociales donde anunciaba que abandonaba su programa de la Cadena SER y se retiraba temporalmente de los medios. "Ha llegado el momento de parar. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que, quien me sufrió lo sabe, llevaba tiempo barruntando", asegura el cómico en su escrito.

Esta decisión llegaba después de haber realizado una parodia sobre la cuestionada forma de Nacho Abad de abordar en 'Código 10' el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Desde cuentas anónimas, pero también muchas otras de rostros conocidos de la ultraderecha, se comenzó una bochornosa campaña de acoso contra Quequé. Por ejemplo, Dani Desokupa animó a sus seguidores a que se "acercaran" al show de 'Hora Veintipico' que debía tener lugar este domingo en Móstoles: "Algún vecino en estas fechas que se acerque a saludar a este anormal chupapollas".

También se sumaba al acoso un colaborador ocasional de Iker Jiménez, InfoVlogger, quien escribía en su cuenta de X: "Ayer dije que la izquierda española era diabólica, pura maldad y mezquindad. Me reafirmo". Asimismo, algunos medios de ultraderecha, como 'Periodista Digital', lanzaban graves ataques contra el humorista: "Quequé se marcha de la Ser tras la miserable parodia a Nacho Abad por el trágico accidente de Adamuz". Su director, Alfonso Rojo, apuntaba directamente al locutor, al que calificaba de "pagafantas": "Ni héroe, ni mártir… Un gilipollas integral".