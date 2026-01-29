A Broncano le bastan tres palabras para sentenciar a Héctor de Miguel 'Quequé' ante su retirada en plena tormenta

David Broncano ha recibido este miércoles, 28 de enero, en 'La Revuelta' la visita de Chenoa. La cantante acudió para promocionar el estreno de 'The Floor', cuya segunda temporada volverá a presentar en La 1 de TVE. Sin embargo, antes de que la mallorquina hiciera su entrada, hubo otro momento muy destacado.

Sergio Bezos anunció a Broncano que entre el público se encontraban 'Celtas Cortos'. El presentador les agradeció su presencia y les propuso que algún día acudieran como invitados para poder charlar con ellos. Una propuesta que los músicos aceptaron sin pensárselo, ya que reconocieron ser fans suyos desde hacía años.

Broncano manda un mensaje a Quequé desde 'La Revuelta': "Es el mejor"

"Estabas en primero de preescolar de Broncano, estabas en 'La vida moderna' con Quequé e Ignatius y dijiste que te gustaba Extremoduro y Celtas Cortos", le recordó Jesús Cifuentes. Nada más escuchar estas palabras, el jienense no dudó en interrumpirle por un motivo de peso, mandar un cariño mensaje a Héctor de Miguel tras anunciar su retirada temporal a raíz de su polémica parodia de Nacho Abad: "Perdón, aprovecho para mandar un abrazo enorme a Héctor, a Quequé, que es el mejor".

Unas palabras que recibieron una gran ovación del público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía, mostrando así su apoyo al cómico. Tras esta breve interrupción, el presentador se mostró muy sorprendido por tener a los 'Celtas Cortos', a los fue a ver en el primer concierto de su vida, según reconoció: "Me ha dado mucha alegría real porque jamás me esperaría esto. Para mí es un honor que vengáis".

Los Celtas Cortos vienen de público 💥



Me da noséqué que sea real que hayan estado ahí dando a F5 para intentar pillar plaza. Que se vengan de invitados, joder. ¿El 20 de abril igual? #LaRevuelta @CeltasCortos pic.twitter.com/j6xIapLZuK — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 28, 2026

Héctor de Miguel 'Quequé' anuncia su retirada temporal

Hace unos días, Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, anunciaba su retirada temporal de los medios, abandonando así su labor como conductor del espacio de humor 'Hora Veintipico' en la Cadena SER. Esta decisión venía motivada por el aluvión de críticas recibidas por parte de sectores de la derecha y la ultraderecha a raíz de la parodia que hizo de Nacho Abad por su forma de tratar el accidente ferroviario de Adamuz desde 'Código 10'.

"Ha llegado el momento de parar. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que -quien me sufrió lo sabe- llevaba tiempo barruntando", empezó diciendo el humorista a través de un comunicado compartido en sus redes sociales. Además, no dudaba en entonar el mea culpa: "Ni tengo madera de héroe ni me apetece ser un mártir. Si te ha molestado lo que hemos hecho estos días en 'Hora Veintipico', mis más sinceras disculpas".

Quequé concluyó su comunicado con unas palabras de agradecimiento a sus seguidores: "Gracias a todos los que habéis estado ahí en algún momento de mi alocada trayectoria durante estos 25 años. En los bares, en las salas, en los teatros, en la TV, en la radio, en las redes… En las buenas y en las malas. Lograsteis que un muchachito de Salamanca sin estudios ni padrinos cumpliera su sueño de trabajar poco y madrugar lo menos posible. Estoy en deuda con vosotros. Tengo que descansar un rato y luego ya veremos. Salud".

Un comunicado que recuerda mucho al que, meses antes, había lanzado su compañero Andreu Buenafuente, quien también se vio en la obligación de anunciar su retirada temporal por salud mental. Esto le impidió presentar, junto a su mujer Silvia Abril, las Campanadas de RTVE, que finalmente fueron conducidas con gran éxito por Chenoa y Estopa. Precisamente ese fue uno de los temas que abordó la cantante con Broncano durante su visita a 'La Revuelta'.