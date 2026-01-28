¿Quién es el invitado confirmado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este miércoles 28 de enero?

Tras recibir por primera vez a Javier Ambrossi en solitario, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el director antes de su gran debut como presentador en el Benidorm Fest, donde conducirá las galas del 10, 12 y 14 de febrero junto a Lalachus, Inés Hernand y Jesús Vázquez en La 1. Y el invitado tuvo tiempo de sincerarse largo y tendido sobre su ruptura con Javier Calvo.

La visita del director y productor se tradujo en un 12.8% de share y 1.627.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 15.3% de share y 1.958.000 espectadores gracias a la visita de Chris Hemsworth. Por otra parte, 'First Dates' firmó un 9.3% de cuota de pantalla y 1.192.000 espectadores durante su segunda noche en el access prime time de Telecinco.

Chenoa, la invitada de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy miércoles, 28 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Gloria Serra, que visitará el espacio de Antena 3 para celebrar el décimo quinto aniversario de 'Equipo de Investigación' en La Sexta, que cruzado la cifra de más de 500 reportajes emitidos este año. Por su parte, David Broncano recibirá a otra invitada de altura como es Chenoa.

De esta manera, justo antes del estreno de la segunda temporada de 'The Floor', Chenoa volverá al plató de 'La Revuelta' para hablar con David Broncano de las novedades del concurso que fue el más visto en el prime time de La 1 en 23 años.

Asimismo, Chenoa podrá compartir con David Broncano su experiencia al frente de las Campanadas de TVE junto a Estopa tras sustituir a Andreu Buenafuente y Silvia Abril a última hora y tras tomar el relevo del propio Broncano y LalaChus que fueron los que las dieron un año antes.