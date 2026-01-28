La confesión de Chenoa sobre su miedo en su primera entrevista con Broncano en 'La Revuelta': "Estaba muy nerviosa"

Chenoa ha regresado a 'La Revuelta' este miércoles justo antes de estrenar la segunda temporada de 'The Floor' en La 1. David Broncano se ha reencontrado con la intérprete para descubrir todos los detalles del concurso que la ha afianzado como uno de los rostros de la temporada televisiva en TVE. Sin embargo, la intérprete ha sorprendido al humorista al confesar cómo vivió realmente su primera visita al programa y por qué se ha sentido más cómoda en esta.

"Estuvo muy bien, para nosotros fue un poco improvisado porque tenían que dar las Campanadas Andreu y Silvia. De hecho, fui la única presentadora que se probó su vestido el día antes de las Campanadas", ha comenzado explicando la artista al inicio de la noche, para más tarde compartir una entrevista cargada de humor, anécdotas y un tono desenfadado que culminaba con su respuesta más sincera a las preguntas clásicas.

Chenoa explica por qué no disfrutó su primera visita a 'La Revuelta': "Da la sensación de que tienes que ser gracioso"

Sin reparo en enfrentarse por segunda vez a las preguntas más temidas de 'La Revuelta', Chenoa se ha sincerado sobre su vida sexual. "Yo cero, nada de eso. Estoy concentrada, voy a mi bola, estoy ahorrando energía para trabajar, para hacer las cosas bien. Soy como Rosalía, que tiene un celibato de esos", ha explicado ofreciendo un rotundo 0 como cifra. Y antes de despedirse, la presentadora ha sorprendido a Broncano con una inesperada confesión.

🥔 El cero patatero de Chenoa. Y cabeza alta, que no pasa nada #LaRevuelta @Chenoa pic.twitter.com/c4wyzy5B5c — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 28, 2026

"La verdad es que he estado más a gusto que en la primera", ha reconocido la cantante resumiendo su paso por el programa de esta noche en comparación con su debut. "¿Por qué, qué pasó en la primera? No te diríamos algo molesto...", preguntaba entonces el humorista algo apurado. "En la primera vine más rara y a veces me pasa, que digo verás las preguntas... Estaba muy nerviosa por tus preguntas, un poco en general", explicaba la invitada.

Así, Chenoa ha descrito el principal miedo que sintió durante su primera visita al espacio de TVE. "Porque cuando vienes aquí y te sientas da la sensación de que tienes que tener los reflejos rápidos y ser gracioso", ha asegurado la intérprete. Algo que David Broncano no ha dudado en suscribir. "Hay invitados e invitadas que me dicen esto y siempre decimos lo mismo, que es al revés. Creo que la única actitud que es un poco problemática para el invitado es cuando trata de forzar la máquina", ha asegurado el presentador.

"Sé que hay gente que viene pensando que tiene que ser muy chisposa desde el principio y no hace falta, aquí lo que buscamos es una conversación más tranquila", insistía el conductor de 'La Revuelta', lanzando un consejo a los futuros invitados. "Por eso, de hecho no me quiero ir, si no te importa", le ha propuesto la presentadora, dejando más que subrayada su buena experiencia en el programa.