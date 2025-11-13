Jesús Cintora salta a defender a la Telemadrid de Ayuso en TVE tras cómo la llama Pablo Iglesias

Hace unas semanas, Pablo Iglesias protagonizó un tenso encontronazo con Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' tras llamarle "dictador". Este jueves, el ex vicepresidente del Gobierno y el presentador de TVE han vuelto a tener un rifirrafe después de las palabras que ha utilizado el ex político al hablar de Telemadrid.

Todo se producía después de escuchar los ataques de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez asegurando que se ha convertido en un "gobierno de morosos y con alguna negociación a punta de pistola para desangrar a los españoles". Así, Jesús Cintora trataba de saber qué opinaban sus compañeros sobre los términos utilizados por la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y era entonces cuando Pablo Iglesias aprovechaba su turno para atacar fuertemente a Telemadrid. "Lo que dice Ayuso no es que se le vaya la olla, no es que MAR esté borracho, saben perfectamente lo que está diciendo. Inquiokupa es un término fascista que sirve para criminalizar a una persona que eventualmente no puede pagar el alquiler. Lo que está haciendo es llamar delincuente al Presidente del Gobierno", empezaba diciendo el ex vicepresidente del Gobierno antes de ser cortado por Jesús Cintora.

🔴 Ayuso llama a Pedro Sánchez "inquiokupa de la Moncloa"



"Quien hace de líder de la oposición es Ayuso", reacciona @PabloIglesias en #MalasLenguas pic.twitter.com/Sx75VYRjqj — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) November 13, 2025

"Lo que dice es que a este gobierno se le puede sacar por mecanismos no legales. Es lo que hace la derecha siempre. Creen que es legítimo saltarse la ley y dar golpes de Estado. Lo hacen con sus medios de comunicación, Telemadrid es un maldito medio golpista que da la palabra a gentuza como Negre y que asume que el golpe de Estado es legítimo para sacar a este gobierno", añadía Iglesias.

Después de escuchar a su colaborador, Jesús Cintora no dudaba en replicarle a su señalamiento de Telemadrid. "La posición de este programa es que Telemadrid podrá gustar más o menos, yo no considero que sea golpista, podrá gustar más o menos pero golpista no", defendía el presentador. "Es centrado entonces", soltaba Iglesias irónico. "Centrado tampoco lo considero, pero yo golpista no lo considero aunque solo sea por respeto a gente que trabaja ahí", le contestaba Cintora.

Jesús Cintora frena a Pablo Iglesias por llamar "golpista" a Telemadrid

Jesús Cintora no tolera lo que oye de Pablo Iglesias en 'Malas Lenguas'

Pero lejos de quedarse ahí el asunto, minutos después Pablo Iglesias volvía a señalar al presentador. "Yo he visto a esta derecha actuar desde el Estado para destruir a rivales políticos utilizando policías, utilizando jueces y a periodistas. Entiendo que mi amigo Cintora quiera decir que no hay periodistas golpistas, pero sí los hay, Inda es un golpista o Ana Rosa o los de Telemadrid", insistía el ex líder de Podemos.

"Yo estoy aquí siempre entre otras cosas para desmentir bulos. Aquí un servidor no ha dicho que no haya periodistas golpistas, ha dicho que esta casa y esta televisión y este programa no considera que Telemadrid sea una cadena golpista", recalcaba el presentador. "Es lo que he dicho y lo mantengo, podrá gustarnos más o menos pero no lo considero y este programa tampoco y humildemente digo esto. Pero no he dicho que no haya periodistas golpistas, no pongas por favor en mi boca nada", añadía Cintora.

"Parece que cuando digo algo alguien tiene que salir a decir que se sepa que esto lo dice Iglesias y no TVE, pero no pasa nada", le contestaba el ex político. "Pablo Iglesias igual que yo digo aquí que en este país no hay una dictadura, pues honestamente debo ser coherente y decir que esa televisión no es golpista. Centrada tampoco la veo, pero golpista no", sentenciaba.