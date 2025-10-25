Se lía parda entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora tras llamarle "dictador" e insinuar su despido en 'Malas Lenguas'

Jesús Cintora y Pablo Iglesias han protagonizado una fuerte bronca en la emisión de este viernes, 24 de octubre de 'Malas lenguas'. En el programa de TVE estaban debatiendo sobre la polémica concentración organizada por Vito Quiles en Málaga, donde se llegó a cantar el 'Cara al sol' y alabaron la figura de Franco.

El ex líder de Podemos ha criticado la, según él, doble vara de medir del Gobierno a la hora de disolver manifestaciones. En un momento dado, el presentador ha cedido la palabra a otro de los colaboradores del programa, Chema Garrido, algo que no ha hecho ninguna gracia al exvicepresidente del Gobierno, quien ha comenzado a interrumpir a su compañero de mesa.

"Pablo Iglesias, te pido un respeto a este moderador", le ha solicitado Jesús Cintora, quien le ha recordado que "yo no soy el abogado de nadie, aquí soy el presentador y reparto las palabras. Las reparte este moderador, no tú". Este toque de atención ha enfado más si cabe al marido de Irene Montero, quien le ha espetado: "Una cosa es ser moderador y otra cosa es ser un dictador. No acepto que me calles y que me levantes la voz, Cintora".

"Te tengo mucho respeto y te quiero mucho, pero también a un presentador se le pude criticar. Porque no sois Dioses, estáis en la televisión pública y un ciudadano os puede criticar y yo te puedo criticar. Y te admiro mucho y te he defendido mucho, pero creo que en esto no tienes razón", ha sentenciado el colaborador.

Pablo Iglesias y Jesús Cintora protagonizan un tenso momento en directo

Pablo Iglesias y Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' (TVE)

Finalmente, Jesús Cintora ha esperado a que Iglesias terminase de hablar. Tras lo cual le ha echado un rapapolvo: "Ya has tenido tu momento para montar tu numerito". Una frase que ha encendido todavía más al exsecretario general de Podemos, quien se ha enzarzado en una fuerte discusión con el periodista: "¿Cómo que numerito? ¿Cómo qué numerito? Numerito lo montas tú al decir 'que te calles, que yo soy aquí el moderador'. Ningún numerito, tú das tu opinión y yo te critico".

"A pesar de que tú digas ahora 'Iglesias no vuelve a esta tertulia porque yo soy el jefe'. Yo no me voy a callar nunca lo que pienso, nunca y me conoces muy bien. Y sabes que te respeto, pues respetémonos mutuamente Cintora, que nos conocemos desde hace muchos años", ha añadido, muy enfadado, Pablo Iglesias. Muy calmado, Jesús Cintora le ha recordado que "soy un humilde periodista y estás esparciendo bulos porque yo no he dicho que tú no vuelvas a esta tertulia. Entonces te pediría, no eres el protagonista, dejemos hablar a los demás, por favor".

Poco después, el exvicepresidente compartía el vídeo del tenso momento en sus redes sociales junto al siguiente mensaje: "Respeto enormemente a Jesús Cintora y le he defendido miles de veces frente a los que le echaron de la tele, pero exijo, exactamente, el mismo respeto".