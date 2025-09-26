Pablo Iglesias propone en TVE retirar las licencias de televisión a Mediaset y Atresmedia: "Es telefacha"

Este viernes, 'Malas Lenguas' volvía a hablar de las amenazas de Vox a diferentes presentadores de RTVE con despedirles a golpe de lanzallamas o motosierra en la Comisión Mixta de Control a la cadena pública. Y Pablo Iglesias ha sido rotundo con su opinión sobre estos ataques de la ultraderecha.

Según Manuel Mariscal, el diputado de Vox, los españoles "están hartos de ver la sonrisa de Javier Ruiz, Jesús Cintora, Silvia Intxaurrondo Buenafuente y otros tantos porque se están llenando los bolsillos a manos llenas mientras insultan, manipulan y mienten". Y por ello no dudó en advertir que "el último que ríe, ríe mejor, y el último que va a reír es el pueblo español cuando Vox llegue al Gobierno y le despida a usted y despida a todos los que he citado".

Tras recordar sus palabras, Pablo Iglesias tomaba la palabra para defender que "hay una cosa que es la verdad, que entran con lanzallamas es la verdad". "Si la derecha gana las elecciones convierte TVE en lo que han convertido Telemadrid y lo que era TVE con Urdaci que es Telefacha", recalcaba el que fuera vicepresidente del Gobierno.

"Y ojo este discurso no es solo de los fachas en el Congreso. Es el discurso de las teles privadas, de Telecinco y de Atresmedia. Y el problema es que las licencias de Telecinco y de Atresmedia son de titularidad pública, lo que tendría que hacer el gobierno es ahhh si, pues se va a acabar el duopolio. ¿Quieren ustedes ver quién le pone más fuego y lanzallamas? Pues a lo mejor se acaba el duopolio y las licencias de los Berlusconi o de Planeta y el señor Casals a lo mejor tienen que ser para otra gente para que haya un poquito más de pluralidad y que no sea encender la tele y sea facha, facha, facha salvo que pongas televisión española", sentenciaba Pablo Iglesias.

"Haría lo mismo que están criticando, yo creo que la mejor manera de desmentir lo que se oyó decir ayer en el Congreso es con los hechos y con las tertulias como las que hacemos aquí en las que estamos aquí todos los compañeros en las que decimos absolutamente con total libertad de expresión lo que opinamos y establezco una diferencia entre las barbaridades que dijo el del lanzallamas y las motosierras con una crítica política que pueda hacer el PP", le replicaba Marta Gómez Montero.

Después, Jesús Cintora le preguntaba a Luis Arroyo si hay que acabar con las cadenas privadas como defendía Pablo Iglesias. "Yo creo que no, pensar que la solución es echar a Mediaset y demás...", aseveraba el colaborador. "¿Pero tú ves normal que con un gobierno de Izquierdas Berlusconi tenga una licencia?", le repreguntaba Iglesias a su compañero. "Hay que tener una visión más moderada. Lo que me alegro es que TVE está siendo líder por la mañana, este programa lo está siendo con información política y eso es un gran avance con programas que son plurales les guste o no a Vox", añadía Luis Arroyo.