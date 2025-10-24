Jornada histórica para 'Malas Lenguas' en TVE: Los últimos datos de audiencia de Jesús Cintora sientan cátedra

TVE está viviendo un mes de absolutos récords con muchos de sus programas marcando máximos. Ya hemos hablado mucho del buen momento que atraviesan las mañanas de La 1 con 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz. Pero por las tardes si hay un rey es Jesús Cintora con 'Malas Lenguas'.

El espacio de actualidad y humor que nació con el compromiso de desmentir las fake news y de aportar claridad en un momento tan convulso como el que vivimos para las tardes de La 2 se ha ido consolidando mes a mes hasta el punto de haberse ganado también su salto a La 1.

Cabe recordar que cada día, 'Malas Lenguas' emite desde esta temporada un primer bloque en La 2 de 17:40 a 19:30 horas y posteriormente salta a la tarde de La 1 con un segundo bloque entre las 19:30 y las 20:30 horas justo después de 'La Promesa'.

Si hace unos días era el bloque de La 1 el que lograba máximo histórico, este jueves ha sido el espacio de La 2 el que ha marcado su mejor registro desde su estreno en abril. Así, el programa de Jesús Cintora anotó este jueves un 7,6% y 523.000 espectadores en La 2 superando con creces a Cuatro (4.3%) y laSexta (5.1%) y quedándose muy cerca del dato de Telecinco pues 'El tiempo justo' marcó un 8,6% y 645.000 espectadores.

Además, en dicha franja, 'Malas Lenguas' congregó al 9,4% en jóvenes y superó el doble dígito en algunas comunidades como la de Madrid (13,1%) confirmando el éxito de TVE en esta región, así como Euskadi (11.8%) y Castilla y León (10.3%).

Después, el segundo tramo en La 1, el programa de Jesús Cintora consiguió su tercera mejor marca con un 12,3% y 976.000 espectadores superando así tanto a Telecinco (7.5%), laSexta (6.4%), Cuatro (5.1%) y La2 (2.4%) con más de dos millones de contactos.

Por si fuera poco, 'Malas Lenguas' se dispara en este segundo tramo en la Comunidad Valenciana (18,1%), Euskadi (17,8%), Castilla y León (16,2%), Navarra (14,4%) y Madrid (14,1%).