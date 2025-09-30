El futuro de Jesús Cintora y 'Malas Lenguas' en TVE, sentenciado tras sus últimos resultados de audiencia

La 1 de TVE se encumbró a un espectacular 13,6% de cuota de pantalla este lunes, 29 de septiembre, reafirmando su mejor momento en casi tres lustros. Además, en la franja de la tarde fue líder de forma indiscutible con un 13% de share. Y en ello tuvo que ver 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora que confirma su buena acogida y su consolidación en las tardes.

El programa fue otra de las ofertas sobresalientes de una jornada histórica en La 1 de TVE y se disparó a récord histórico con un 12,6% de cuota de pantalla y rebasando el umbral del millón de espectadores en la franja de 19:30 a 20:30 horas. Antes, en La 2 (de 17:30 a 19:30 horas) también obtuvo un gran 6% de share, congregando a cerca de medio millón de fieles.

Así, en un día marcado por la cobertura sobre el temporal en el Mediterráneo, 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora se alzó como el programa en directo líder de su franja y se reafirmó como referencia informativa entre el público. Superó a Telecinco (7,8%), La Sexta (7,3%) y Cuatro (5,4%).

Entretanto, el formato alcanzó el liderazgo en jóvenes (13,2%) y en hombres (12,3%); y, por mercados, sobresalió en Murcia y Euskadi con un 17,4% de cuota, en Navarra con un 16%, en la Comunidad Valenciana con un 15,9% y en Madrid con un 15%.

Cabe destacarse que 'Malas Lenguas' estuvo muy bien flanqueado por la ofertas predecesora y sucesora. Previamente, 'Valle Salvaje' anotó un 12,4%, su tercera mejor marca; y 'La Promesa' un gran 13,3%, superando la barrera del millón de seguidores después de muchas semanas.

Posteriormente, 'Aquí la tierra' redondeó una tarde histórica con un 13,5% de share y más de 1,3 millones de televidentes. Se trató de su mejor dato anual y su mejor registro desde febrero de 2024.

Sin pasar por alto el máximo de 'Directo al grano', el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró, con un 12,6% de share y 1,1 millones de espectadores. Además, entre las 17:00 y 17:40 horas lideró con creces con un fuerte 13,9% y más de 1,1 millones.