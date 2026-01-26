Javier Ruiz clama en TVE por la "cacería" de la ultraderecha contra Héctor de Miguel: "La alerta antifascista debe sonar"

La retirada profesional de Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, ha causado conmoción en 'Mañaneros 360', que ha denunciado este lunes la campaña de odio que enfrenta el humorista tras su parodia de Nacho Abad en 'Hora Veintipico' de la SER. Así, Javier Ruiz ha puesto el grito en el cielo ante la persecución que agitadores y grupos de ultraderecha han emprendido contra el cómico, amenazando con boicotear sus espectáculos y sabotear su carrera.

"Se retira porque como todos los humoristas, cuando actúa, primero tiene libertad de creación, de opinión y de humor, y segundo, tiene que publicitar dónde actúa. ¿Qué está ocurriendo? Grupos nazis, grupos de ultraderecha y agitadores financiados por ese dinero le están esperando, para reventar su espectáculo", ha comenzado aclarando el conductor del magacín de TVE este lunes, haciéndose eco del comunicado que el humorista publicó este domingo.

"Ha llegado el momento de parar. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipitaba una decisión que llevaba tiempo barruntando", ha reconocido Héctor de Miguel en su comunicado, reaccionando a la oleada de críticas y amenazas que ha recibido por su parodia de 'En boca de todos', en la que criticaba a través del humor la cobertura sensacionalista del espacio de Cuatro de la tragedia ferroviaria en Adamuz.

Javier Ruiz sitúa a Héctor de Miguel como otra de las víctimas del "acoso ultra" junto a Sarah Santaolalla

Así, Javier Ruiz no ha tardado en subrayar la gravedad de lo sucedido ante los espectadores de 'Mañaneros 360' este lunes. "Ha tenido que dejarlo, eso, sus colaboraciones en medios de comunicación y toda su actividad. Eso, con un comunicado en el que esto es exactamente lo que está pasando: se persigue a cada nombre, se persigue a cada hombre hasta que se quiebra, se rompe, y esto es lo que acaba de pasar", ha insistido el presentador.

"Esto ocurre después de que haya una campaña de acoso contra, insisto, quién no se sitúa bien, que aparentemente es la derecha. Si uno no comparte ciertos ideales ultras, es seguido y acosado. Y esto ya no es un tema de redes, se lo hemos dicho, en las últimas horas esto ha saltado, no está en las redes, está en el puesto de trabajo de una persona que tiene enormes agallas y enorme talento", ha subrayado el comunicador antes de lamentar cómo el humorista ha terminado cediendo ante el clamor de la ultraderecha.

“Talento y agallas, pero lo han roto y no es el único, es una cacería. La alerta antifascista debe sonar”



"Pero es una persona a la que la persecución le rompe, y es uno más. Porque la campaña y la alerta antifascista debe sonar cuando se persigue a uno tras otro y tras otro", ha sentenciado Javier Ruiz pocos días después de denunciar en el espacio de La 1 el acoso que Sarah Santaolalla ha sufrido por parte de Vito Quiles, que siguió a la periodista hasta las inmediaciones de Prado del Rey para esperarla a la salida del trabajo y más tarde perseguirla de forma temeraria por la carretera hasta su domicilio particular junto a otras dos personas.

Tras repasar todos los nombres afectados por el "acoso ultra", Javier Ruiz se dirigía con gesto serio a la audiencia. "Insisto, esto no es una cuestión de redes, esto ha saltado. No hay humorista que pueda trabajar sin publicitar dónde va a hacerlo. Lo que hay ahora mismo es una cacería, hombre a hombre, nombre a nombre y está pasando", ha terminado advirtiendo el conductor de 'Mañaneros 360' sobre la persecución que enfrentan las voces disidentes a la ultraderecha.