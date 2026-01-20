Javier Ruiz denuncia lo que está pasando con Lourdes Maldonado por este momento en RTVE: "Se ha manipulado"

Son muchos los bulos que están circulando desde la noche del domingo sobre el accidente de Adamuz. Todos ellos propagados por la ultraderecha y por sus secuaces y pseudo medios. Uno de los más indignantes es el que afecta a Lourdes Maldonado. Por ello, este martes, Javier Ruiz no ha dudado en desmontarlo desde 'Mañaneros 360'.

El presentador se hacía eco durante el programa matinal de TVE de todos los bulos que están campando por las redes sobre la catástrofe ferroviaria. Y entre algunas de esas fake-news se encuentra la foto manipulada de Lourdes Maldonado riéndose en el especial que emitieron La 1 y el Canal 24 horas el pasado domingo.

Así, Javier Ruiz no ha dudado en dar la cara por su compañera de TVE como ya hiciera José Pablo López, el presidente de RTVE así como otros rostros como Euprepio Padula y Rosa Villacastín ante la manipulación más burda del creador de contenido, ligado a la ultraderecha, David Santos.

"Es importante aquí el combate contra la desinformación porque como ocurrió en la DANA, grupos de ultraderecha, extremistas y agitadores están envenenando las aguas y sirviendo falsa información que confunde como lo que publica el agitador Vito Quiles", sostenía el presentador de 'Mañaneros 360'.

Así, Javier Ruiz se hacía eco de algunos bulos como el que había compartido Vox dando credibilidad a una información falsa que afirmaba que España "regala" el dinero a Marruecos para mejorar sus trenes. Pero también la foto manipulada de Lourdes Maldonado riéndose hablando de muertos.

"Ojo a este juego porque se está criminalizando incluso a medios como TVE, a nuestra compañera Lourdes Maldonado, de quien se dice que la presentadora se ríe", sostenía el presentador. "Es cierto que en la cobertura especial ella se ríe, pero no cuando está hablando de la tragedia, véanlo, justo lo contrario, cuando recibe la primea buena noticia de muestras de solidaridad", defendía Javier. "Se está enturbiando el agua y manipulando imágenes", añadía antes de poner las imágenes de lo que pasó realmente en el especial de TVE.