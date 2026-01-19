Euprepio Padula se revuelve por esta captura de Lourdes Maldonado en la pantalla de RTVE: "Miserables"

Pese al despliegue de los servicios informativos de TVE y el compromiso de 'El Telediario' para informar durante las últimas horas sobre el descarrilamiento mortal en Adamuz, un bulo de la ultraderecha ha hecho que la corporación y Lourdes Maldonado reciban un aluvión de críticas en redes. Y Euprepio Padula, colaborador habitual del ente público, no ha dudado en salir en defensa de la periodista con una firme condena ante la desinformación que rodea a la tragedia.

A última hora de este domingo, horas después de que TVE iniciase su cobertura informativa sobre las consecuencias del trágico choque entre dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz, Córdoba, el creador de contenido David Santos publicaba una dura crítica contra Lourdes Maldonado en su cuenta de X acompañada de una imagen de 'El Telediario' sacada de contexto.

Euprepio Padula sale en defensa de Lourdes Maldonado tras ser víctima de un bulo de la ultraderecha: "Sicarios informativos"

"La presentadora de RTVE mientras nos cuenta que hay 10 fallecidos en Adamuz", escribía el creador mostrando una captura de los informativos en la que la presentadora aparece sonriente junto a una imagen del interior del tren y la información de las víctimas. Sin embargo, en ese momento la periodista se encontraba informando sobre la oleada de solidaridad vecinal, reaccionando con alegría a cómo los vecinos del municipio arroparon a todos los afectados en el accidente.

La presentadora de RTVE mientras nos cuentan que hay 10 fallecidos en Adamuz. pic.twitter.com/PHyxdbwi4U — David Santos (@davidsantosvlog) January 18, 2026

Un intento de manipulación que Euprepio Padula no ha tardado en echar por tierra. "En la tierra hay personas valientes cómo las que desde el primer segundo se han puesto al servicio de todos los afectados por la tragedia de Adamuz, también hay miserables, malnacidos y sicarios informativos", ha sentenciado el colaborador habitual de TVE cargando contra David Santos, cuyo contenido en redes a menudo se centra en cargar contra la corporación pública.

En la tierra hay personas valientes cómo las que desde el primer segundo se han puesto al servicio de todos los afectados por la tragedia de Adamuz, también hay MISERABLES, MALNACIDOS y SICARIOS INFORMATIVOS. @lourdesmaldonad descansa después de una noche en la cual has hecho… https://t.co/RVaaavVH3Q — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) January 19, 2026

"Descansa después de una noche en la cual has hecho servicio público con tu equipo de forma impecable", ha terminado señalado el italiano aplaudiendo el trabajo de su compañera, que encabezó durante la noche del domingo la primera tanda del 'Telediario' siguiendo muy cerca la tragedia ferroviaria durante las horas de mayor incertidumbre tras el accidente, que se produjo a las 19:45 horas de la tarde.

De igual forma, La 1 de TVE continúa con su firme compromiso de rigor y máxima cobertura este lunes, suspendiendo la emisión habitual de 'La Revuelta' de David Broncano para emitir un informativo especial sobre el accidente. Cabe destacar que, casi 24 horas después, el número de víctimas mortales asciende a 39 además de 152 heridos.