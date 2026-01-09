Crítica a la temporada 4 de 'Machos Alfa': La serie de Netflix da un salto al vacío con un cambio drástico

Si hay una serie española que ahora le funciona a Netflix, esa es sin duda 'Machos alfa'. Creada por los hermanos Caballero (sí, los nombres detrás de 'La que se avecina' o 'Muertos S.L.', estrena su cuarta temporada este viernes, 9 de enero, ¡Y con la noticia de que ya ha sido renovada por una quinta temporada! Eso sí, esta vez tendremos muchos menos episodios. Una reducción drástica que, lo que consigue, es reducir la cantidad de relleno y tramas superfluas.
Porque estamos ante una temporada de solo 6 episodios, no los clásicos 10. Y lo bueno de eso, es que ahora 'Machos alfa' va totalmente al grano. Esta temporada quizá sea la más adulta de todas, y la que más se centra en los personajes de verdad. También puede ser que sea la que menos humor tiene. Pero es que no le hace falta. Porque ya está tan refinado que no necesita más añadido. La serie funciona. Ha encontrado la fórmula perfecta. Conocemos a los personajes, les tenemos cariño, y nos implicamos en sus avatares personales. Porque los hay, y muchos.
Esta temporada 4 es la de la ruptura. Si la anterior nos mostraba a todos los personajes buscando el amor (como siempre), y juntando caminos (¡si hasta Raúl se casaba!), esta temporada de 'Machos alfa' busca romper con todo lo establecido. Como si fuera 'Juego de tronos¡, ningún personaje está a salvo. Y eso le permite ser la más reflexiva de las cuatro, sin perder nunca su identidad, su ADN. Nos encontramos a Raúl casado con una devota católica como es Marimar (a la que da vida Marta Hazas); a Pedro aprendiendo a ser padre; a Luis haciendo malabares para apoyar la carrera de actriz de su mujer; a Santi luchando contra la imposibilidad de encontrar pareja estable; y a Luz con novia empresaria, y sintiéndose una mujer florero.
Todos tienen sus formas de salir del atolladero, pero claro, ninguna va a ser la perfecta. Y quizá el detonante de todo sea que los cuatro 'machos alfa' se alquilan un piso para poder pasar una hora juntos, sin tener que gastar en un bar y, sobre todo, para ser machistas a gusto. Los episodios pasan volando. Ya no solo gracias a los diálogos, rápidos y muchas veces a la yugular (aunque no todos los chistes acaban cayendo bien), sino a la interpretación de su reparto. Sobre todo, de sus cuatro protagonistas, destacando una vez más Fele Martínez y Fernando Gil, que tienen las tramas más interesantes.
Eso nos quiere decir que Raúl Tejón o Gorka Otxoa estén mal. Ni mucho menos. Pero mientras que el primero casi siempre sirve como alivio cómico (aunque está muy bien explorar su lado bisexual en esta temporada), el segundo está un poco perdido. Como si los guionistas no tuvieran muy claro que hacer con él, porque no dejan de hacerle dar vueltas continuamente, y no parece haber mucho avance en su trama, o en su arco. Y es una pena, porque Otxoa cumple como siempre.
Si ya en la anterior temporada había más presencia de los personajes femeninos, esta cuarta temporada de 'Machos alfa' sigue tirando por ahí. Y es un alivio. Son el contrapunto perfecto, y dan bastante oxígeno a las tramas. En estos nuevos episodios, se llevan la palma Kira Miró, con su nueva pareja estable, que la retiene, como dice ella, en "una jaula de oro"; y Raquel Guerrero, con una Esther que llega al límite. No solo es incapaz de dejar atrás su sueño de ser actriz, sino que ve que su marido se está escapando de su lado y es incapaz de hacer nada al respecto.
Todas las tramas confluyen en una traca final en el episodio número 6, donde todos los personajes principales se van de viaje a Punta Cana gracias a la novia de Luz (un poco cogido por los pelos, pero nos lo creemos y lo aceptamos). Ahí todo salta por los aires, y todas las parejas acaban rotas de una u otra forma. Pero la que más duele es la de Luis y Esther. Sí, su matrimonio no era perfecto, y ninguno de los dos se estaban diciendo las cosas claras. Pero la frase de "eres la mujer de mi vida, pero no el amor de mi vida" que le dice Luis a su mujer es demoledora, sobre todo porque luego no es capaz de explicarla lo que ha querido decir con ella.
En definitiva, esta temporada de 'Machos alfa' da un salto al vacío (aunque con red de seguridad). Y aunque dé la sensación de que algunos personajes no se mueven y vuelven a la casilla de salida (sobre todo Raúl y Santi), otros avanzan, cambian y evolucionan, como pueden ser los de Pedro y Luis. Ahora nos queda esperar un año para seguir viendo el desenlace de estos machirulos deconstruidos que tanto nos hacen reír. Y se abre un abanico enorme de posibilidades a raíz del final, con los cuatro estando técnicamente solteros (primera vez que son amigos sin pareja), y manteniendo su pisito. ¿Cómo será la convivencia entre los cuatro? Habrá que esperar a la quinta temporada que llegará, presumiblemente, a comienzos de 2027.
De qué va la temporada 4 de 'Machos alfa'
Cuando la madurez no llega, siempre puedes pedirla a domicilio… y compartirla con tus colegas. En esta cuarta temporada, los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción. Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban… incluso durante unas vacaciones en Punta Cana.
Una temporada que reflexiona sobre la paternidad (y la maternidad) más que nunca. Y, sobre todo, sobre el amor. Incondicional o no. De larga duración o de corta duración. De identidad sexual y de cómo afrontarla una vez pasados los cuarenta. Sí. Estamos ante la temporada más reflexiva de la serie.
Sobre la firma
Desde pequeño, siempre he amado escribir por encima de todas las cosas, y por suerte (y con mucho trabajo), estoy cumpliendo mi sueño día tras día. No solo escribiendo y publicando libros (el último, 'El día después de todos' con Penguin Random House), sino escribiendo ahora en El Televisero sobre cine y series.