El público dicta esta sentencia al capítulo 200 de 'La que se avecina' y hay un atronador consenso

Amazon Prime Video ha estrenado esta semana el capítulo 200 de 'La que se avecina' siguiendo su plan de emisión semanal. Un episodio especial dentro de la temporada 16 que ya se preestrenó en algunas salas de cine el pasado mes de noviembre a modo de evento.

En esta entrega, los personajes se trasladan de Contubernio al Lejano Oeste en un capítulo rodado íntegramente en Fort Bravo, Tabernas (Almería), cuna del cine western. Y aunque se reconoce el esfuerzo por hacer algo diferente, lo cierto es que no se ha explotado como debería.

En la crítica de El Televisero hablamos de una peligrosa pérdida de esencia, de una falta de ambición narrativa, de una novedad que solo se limita a lo superficial y no de guion o de un episodio a medio gas que no acababa de sacar brillo a todas las virtudes que posee 'La que se avecina'. En definitiva, se esperaba algo mucho más rompedor.

Y parece que esas impresiones expresadas en este portal han sido compartidas por los espectadores. Tras el estreno en Prime Video, los fans han dictado su veredicto y hay total unanimidad en las valoraciones; algunas de ellas demoledoras.

"Es el peor capítulo de la serie, ni un chiste bueno, cero sentido lo del Oeste. Si yo encantado con que alarguen la serie lo que quieran, son 8 horas al año que me entretienen, pero dedicadle algo más de inspiración por respeto al legado de la serie", protesta un seguidor de 'La que se avecina'. "El peor episodio de la historia" o "si no es el peor, está entre los peores de la historia" son los comentarios más repetidos.

"Se les han acabado las ideas", "menos mal que no fui al cine a verlo", "pobres los que pagaron por ir al cine a ver semejante truñaco", "que se dejen de inventos tontos", "infumable", "un despropósito" o "hay que saber parar" son también otras de las reacciones registras en redes.

El episodio 200 #LQSA es el peor de la serie, ni un chiste bueno, cero sentido lo del Oeste. Si yo encantado con que alarguen la serie lo que quieran, son 8 horas al año que me entretienen, pero dedicadle algo más de inspiración por respeto al legado de la serie, @alber_caballero — Comecastañas (@canduas16) December 23, 2025

Visto el último de #LQSA se nota que a Alberto Caballero. Se le han acabado las ideas. Mucho poner excusas de que los capítulos eran muy largos. Pero esto.... ya es de vergüenza ajena. Cierra con dignidad. — Alberto Martínez - Develoldper (@Oyagum) December 23, 2025

El capítulo 200 de #LQSA si no es el peor está entre los peores de la historia de La Que Se Avecina — El Realista de Navidad 🎄🎅🏽 (@elrealiistaa) December 23, 2025

El capítulo 200 de LQSA que coño es??? 😥😥 quedan 2 capítulos para acabar la temporada.. los capítulos mas cortos.. y meten esta mierda??



Menos mal que no fui al cine a verlo 😅😂#LQSA 🎥 — 𝕃𝕀𝕄𝕆ℕ𝔼𝕊 (@Betiko89) December 23, 2025

De los peores capítulos de la historia #LQSA — ✵RAMON VON DOOM 💫 ✵ (@ramongitano2345) December 23, 2025

Tremendo mierdón el nuevo "capítulo" de la que se avecina, acorde a esta última, o últimas, temporadas. Pobres los que pagaron por ir al cine a ver semejante truñaco. Mira que soy fan de la serie, pero hay que saber parar. — SANTI 💙❤️ (@thesanti_54) December 23, 2025

El capítulo del oeste de La que se avecina? El peor de su historia dios santo — Alvaro Sánchez (@AlvaroPistacho) December 23, 2025

Estoy viendo el episodio de LQSA de hoy, me está gustando pero hay que admitir que es relleno y nos quedaremos sin tramas de la temporada actual hasta la semana que viene. #LQSA — Candela (@Sarandonga58) December 23, 2025

Qué asco el capítulo del salvaje Oeste de LQSA. Me lo he ventilado en 1 minuto. Que se dejen de inventos tontos que como los patios y las viejas comiendo pipas en la calle no hay nada. — Ana Rodríguez 🐱📖🇮🇱 (@julialivila) December 23, 2025

Soy el único qué ve este capítulo cómo muy infumable? #LQSA #LQSAT16 — 𝐉𝐮𝐚𝐧𝐦𝐢. (@juuaanmii5_) December 22, 2025

Pensaba de que el episodio 200 de LQSA iba a estar guapo con la temática del salvaje oeste y todo el rollo, pero al final a sido un mierdon y encima con cosas woke. Que tuvo buenas escenas pero muchos personajes desaprovechados (me hubiese gustado ver a los hijos de los cuquis). — MarcGameplay | MA95 🎄 (@marcgameplay05) December 23, 2025

Me esperaba algo mejor para el capitulo 200 de #LQSA , no he entendido mucho — Aitortill 🥭 (@Aitortilll) December 23, 2025

El capitulo especial por el capitulo 200 en el oeste me esperaba algo mas para el bombo que le dieron en los informativos, las que han servido han sido doña fina, la yoli mejicana y berta, podrian haber hecho el capitulo en una sociedad futurista y no en el oeste… #LQSA — SUGAR (@sugarcriminal) December 23, 2025

que cojones es el último capítulo de la que se avecina ????? hay que saber parar — 🦋 (@sportscarae) December 23, 2025

Ni yo mismo entiendo cómo he sido capaz de ver 10 minutos del capítulo 6 de #LQSA200 vaya mierda — Al13fd (@al13fd) December 23, 2025

Mira que es malo el cap200,que hayan pagado por ver esto en el cine... Es un despropósito #LQSAT16 #LaQueSeAvecina — Javi O.V. (@JaviiOliver) December 23, 2025

Para ser el especial 200 me esperaba algo mas "logico" como hicieron en el 100 pero esq tiene 0 sentido es algo x la cara JKAJKSJKAS #LQSA #LQSAT16 — GONZA =D (@gonza_x99) December 23, 2025