El público dicta esta sentencia al capítulo 200 de 'La que se avecina' y hay un atronador consenso

Amazon Prime Video ha estrenado esta semana el capítulo 200 de 'La que se avecina' siguiendo su plan de emisión semanal. Un episodio especial dentro de la temporada 16 que ya se preestrenó en algunas salas de cine el pasado mes de noviembre a modo de evento.
En esta entrega, los personajes se trasladan de Contubernio al Lejano Oeste en un capítulo rodado íntegramente en Fort Bravo, Tabernas (Almería), cuna del cine western. Y aunque se reconoce el esfuerzo por hacer algo diferente, lo cierto es que no se ha explotado como debería.
En la crítica de El Televisero hablamos de una peligrosa pérdida de esencia, de una falta de ambición narrativa, de una novedad que solo se limita a lo superficial y no de guion o de un episodio a medio gas que no acababa de sacar brillo a todas las virtudes que posee 'La que se avecina'. En definitiva, se esperaba algo mucho más rompedor.
Y parece que esas impresiones expresadas en este portal han sido compartidas por los espectadores. Tras el estreno en Prime Video, los fans han dictado su veredicto y hay total unanimidad en las valoraciones; algunas de ellas demoledoras.
"Es el peor capítulo de la serie, ni un chiste bueno, cero sentido lo del Oeste. Si yo encantado con que alarguen la serie lo que quieran, son 8 horas al año que me entretienen, pero dedicadle algo más de inspiración por respeto al legado de la serie", protesta un seguidor de 'La que se avecina'. "El peor episodio de la historia" o "si no es el peor, está entre los peores de la historia" son los comentarios más repetidos.
"Se les han acabado las ideas", "menos mal que no fui al cine a verlo", "pobres los que pagaron por ir al cine a ver semejante truñaco", "que se dejen de inventos tontos", "infumable", "un despropósito" o "hay que saber parar" son también otras de las reacciones registras en redes.
