La serie 'La Agencia' se podrá disfrutar en esta plataforma tras su emisión en Telecinco desde la próxima semana

Telecinco está a punto de concluir la emisión de la primera temporada de 'La Agencia', la serie basada en la exitosa 'Call my agent'. Y coincidiendo con su final en la televisión en abierto, Mediaset ha anunciado este jueves que ha alcanzado un acuerdo con Disney+ para que la ficción entre a formar parte del catálogo de la plataforma.

Así, a la espera de emitirse el último capítulo de 'La Agencia', que pospondrá su emisión al miércoles 10 de diciembre tras dejar su hueco la próxima semana al especial de 'El precio de', la ficción creada por Daniel Écija llegará a Disney+ el jueves 4 de diciembre con los primeros seis episodios.

Mientras que los otros seis episodios restantes de 'La Agencia' llegarán a Disney+ en el mes de enero. Esta alianza refuerza la estrategia de Mediterráneo en la explotación multiplataforma de su catálogo de ficción después de haber hecho lo propio con 'La Favorita 1922', cuya segunda temporada llega este viernes 28 de noviembre a Netflix.

En Rebecca Talent, las estrellas brillan y también explotan. ✨💥 Los primeros episodios de #LaAgencia llegan el 4 de diciembre a #DisneyPlus con Javier Gutiérrez, Marta Hazas y un reparto estelar. pic.twitter.com/dMypiHdvuu — Disney+ España (@DisneyPlusES) November 27, 2025

Protagonizada por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a los actores Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo, 'La Agencia' ofrece una mirada vibrante y emocionante al mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes artísticos.

Para dar verosimilitud y brillo a ese fascinante universo, cada uno de los capítulos cuenta con la colaboración de una estrella invitada que protagoniza una trama autoconclusiva interpretándose a sí misma: Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Sílvia Abril y Ernesto Sevilla.

'La Agencia' es la adaptación española del éxito internacional 'Call My Agent!', ganadora de un International Emmy Award. Está producida por Good Mood (Mediawan) para Mediaset España, con Daniel Écija, Ghislain Barrois y Carmen Agraz como productores ejecutivos; Víctor Pedreira como coordinador del equipo de guion; y David Molina Encinas al frente del equipo de dirección.

Sinopsis de 'La Agencia'

La serie transcurre en Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes del país, donde los cuatro agentes -Gabi (Javier Gutiérrez), Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano)-, junto a sus asistentes y los artistas que por allí desfilan cada día, conforman un universo único, competitivo y lleno de tensiones, pero difícil de compaginar con sus complicadas circunstancias personales y familiares.

En el punto de partida de la ficción, Gabi lleva varios años casado con Andrea, pero en un momento de debilidad de ambos ocurre algo que hace saltar por los aires el matrimonio. Con la relación en paréntesis, o quizá rota, Gabi tendrá que aprender a vivir sin ella e intentar reinventarse. La aparición de Valeria (Marta Hazas), agente de la competencia y amiga de juventud de Gabi, sólo complica las cosas.

Andrés Velencoso y Goya Toledo completan el núcleo principal de personajes interpretando, respectivamente, a Asier Rojas, el ambicioso director de la agencia rival; y Victoria Solá, hermana de Gabi y esposa de Matías.