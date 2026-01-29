Carlota Corredera siente la necesidad de decir lo que piensa del fin de 'No somos nadie': "Esta puerta hay que cerrarla"

La cuenta atrás para la desaparición del universo 'Sálvame' llega a su fin este viernes 30 de enero, cuando 'No somos nadie' se despedirá para siempre de su audiencia tras arrancar su primera temporada en TEN el pasado septiembre. La noticia, que salió a la luz hace semanas con el comunicado de LA OSA Producciones sobre su cancelación, afecta de lleno al futuro profesional de María Patiño, Carlota Corredera y el resto de colaboradores del magacín.

Y si bien parecía que la presentadora de los viernes ya se había despachado sobre el fin del programa tras su extenso pronunciamiento durante la tarde del 16 de enero, día en el que se hizo público el final del programa, Corredera ha vuelto a sincerarse durante su última intervención en 'El despertador' de RNE con Gorka Rodríguez.

Carlota Corredera se sincera sobre la cancelación de 'No somos nadie': "No estoy bien, estoy triste"

"Yo estoy fenomenal. En mi mejor momento, cerrando programas", ha bromeado Carlota Corredera en el espacio radiofónico, confesando cómo afronta este inesperado revés de su etapa en TEN, que comenzó cuando se puso al frente de 'Tentáculos' tras la mudanza de María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros y compañía a TVE con 'La familia de la tele' en mayo del año pasado.

"No, no estoy bien. Estoy triste, te voy a ser súper sincera, pero también tengo la sensación de que esta puerta hay que cerrarla. Me da pena, porque es una ventana al mundo del corazón. Algo que hemos sido mucho tiempo", ha reconocido la presentadora que tomaba el relevo de María Patiño cada viernes en 'No somos nadie'. Así, ha reflexionado sobre lo que supone la desaparición de la última variación de 'Sálvame' de la programación televisiva.

"Da pena que se acabe 'No somos nadie', que cerremos TEN. Hay que llorar la pérdida, hay que hacer el duelo, pero soy consciente del cambio de paradigma. Soy muy optimista desde siempre", ha lamentado Carlota Corredera, consciente de la desaparición de todos los programas sobre crónica social de la parrilla. En su caso, TEN apostará por emitir contenidos de 'factual crime' en el hueco de 4 horas que deja el magacín.

Y aunque en el terreno profesional, Carlota Corredera continuará ocupada con sus apariciones en RNE y 'Directo al grano' en La 1, la presentadora lamenta tener que despedirse de un equipo al que lleva ligada años. "Un final significa que vienen otros principios. Ojalá volvamos a coincidir y sigamos trabajando todos los que estamos allí. Que nos volvamos a encontrar", ha señalado la comunicadora.

"Conozco a María [Patiño] desde que tenía el pelo rizado. Desde el año 2001", ha señalado la periodista emocionada, refiriéndose al único rostro del universo 'Sálvame' que sobrevive tras casi dos años en TEN. Cabe destacar que el declive del espacio y su cancelación han llegado tras la marcha progresiva de sus colaboradores históricos. Primero fueron Lydia Lozano y Chelo García Cortés las que rechazaron regresar al pisito tras el fracaso de 'La familia de la tele'.

Con Kiko Hernández fuera del mapa tras el fin de 'Tentáculos' y el distanciamiento de Víctor Sandoval tras el fin del fallido programa en La 1, la siguiente en despedirse de 'No somos nadie' fue Belén Esteban, que puso en pausa indefinida sus apariciones en el magacín para centrarse en la grabación de 'Top Chef' en RTVE. Un mes después, Kiko Matamoros anunció su salida del programa, desdibujando por completo el elenco original que llegó a TEN con 'Ni que fuéramos' para continuar con el espíritu de 'Sálvame' un año después de su fin en Telecinco.