9 estrenos de películas que ver el último fin de semana de enero de 2026 en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o HBO Max

Ya está aquí el primer fin de semana de febrero. Una transición perfecta entre el último mes del año, y el segundo, el de San Valentín. Aunque no es que vengan muchas películas románticas, la verdad. De hecho, lo más cerca que podríamos encontrar ahí en los estrenos de este fin de semana es 'Los hermanos Demolición', esa comedia de acción protagonizada por Jason Momoa y Dave Bautista. Bueno, sin contar, claro, ese coming of age patrio que es 'Extraño río', y que llegó este pasado jueves a Movistar Plus+ y Filmin, y que tiene nominaciones a los Premios Goya.

Pero es que este fin de semana tenemos una mezcla muy extraña de películas. Desde la olvidada pero no olvidable 'Despierto', con Hayden Christensen y Jessica Alba, hasta 'M3GAN 2.0', la secuela del éxito del cine de terror, que convierte a la saga en una película mamarracha y gamberra. Entre medias podemos encontrar con el biopic de Bruce Springsteen 'Delire me from nowhere', sobre la mítica grabación de su álbum 'Nebraska', y con un Jeremy Allen White que lo da todo para dar vida al Boss.

Despierto

Sinopsis: Clay Beresford (Hayden Christensen) es un joven multimillonario que debe someterse a un transplante de corazón. Para ello, deja que su mejor amigo, el doctor Jack Harper (Terrence Howard), sea el encargado de realizar la operación. Durante la intervención, Clay experimenta un extraño fenómeno que le hace estar consciente y completamente paralizado mientras le operan. Mientras tanto, su novia, Sam (Jessica Alba) debe hacer frente a una serie de decisiones que serán determinantes para el futuro de Clay.

Hayden Christensen estaba llamado a ser una gran estrella. No en vano, dio vida a Anakin Skywalker en dos de las tres precuelas de Star Wars de George Lucas. Pero fueron tan mal recibidas por la crítica en su momento (aunque el tiempo las ha puesto en su lugar) que su carrera se hundió antes casi de empezar. Cualquiera soportaba a los fans de la saga, que le machacaron continuamente. Así que, lo que iba a ser una carrera prometedora, se quedó por el camino. Eso sí, pudo hacer una serie de películas bastante interesantes. Como por ejemplo, 'Jumper', o esta que llega ahora a Netfix: 'Despierto'. Una historia que aborda un fenómeno conocido como despertar intraoperatorio, percepción intraoperatoria o, en inglés, awareness. Es decir, despertarte cuando te están operando, y no poder avisar debido a la relajación extrema por la anestesia.

Junto a Christensen tenemos a Jessica Alba, que es también protagonista, dando vida a la mujer de Christensen, y que tendrá que enfrentarse a los malvados que quieren acabar con su marido. Porque esto es un thriller en toda regla que se va reinventando según avanza la Tamara.

Plataforma: Netflix

Los hermanos Demolición

Sinopsis: Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

Jason Momoa y Dave Bautista son los protagonistas de esta nueva película de acción que llega directamente a Prime Video para celebrar el nuevo año. Dos de los duros más duros del cine actual están dispuestos a liarse a puñetazos con cualquiera que se les ponga por delante. Dirigidos por Angel Manuel Soto, encontraremos secretos familiares, conspiraciones bajo la sombra, humor de 'bros' y mucha acción, por supuesto. "Somos dos hombres muy grandes, pero muy sensibles", dijo Momoa en una entrevista para Esquire sobre su trabajo con Bautista. "Dave y yo siempre lo pasamos bien juntos [trabajaron codo con codo en la segunda temporada de la serie 'See']. Es un actor maravilloso".

Completan el reparto de esta buddy movie de acción Morena Baccarin ('Deadpool y Lobezno'), Maia Kealoha ('Lilo y Stitch'), Stephen Root ('Jefes de estado'), Temuera Morrison('Aquaman y el reino perdido') y Jacob Batalon ('Spider-Man: No Way Home'), entre otros.

Plataforma: Netflix

Maldita Trinidad

Sinopsis: Los secretos enterrados de un pueblo de Montana en la década de 1870 provocan una oleada de violencia cuando un joven regresa para reclamar su legado y queda atrapado entre un sheriff decidido a mantener el orden y un misterioso extraño empeñado en destruirlo.

Pierce Brosnan ('Goldeneye', 'El escritor') y Samuel L. Jackson ('Pulp Fiction') encabezan el reparto de 'Maldita Trinidad', un divertido thriller con forma de wéstern ambientado en la turbulenta Montana de 1870 en el que no faltan venganzas, oscuros secretos y tesoros enterrados. Ya solo con sus dos protagonistas tenemos una excusa perfecta para darle una oportunidad a esta película que, aunque en cines no tuvo mucho éxito, puede tener una segunda vida en el mundo del streaming.

"Me encanta los westerns", confesó Pierce Brosnan en una entrevista para Variety. "Crecí viéndolos cuando era niño. He trabajado con muchos directores emergentes: algunos sabían muy bien lo que hacían, otros se perdieron por el camino. Richie puso el corazón y el alma en esto. Estuve acompañado por mis dos hijos; aparecen en la película. Si quieren ser actores, no voy a impedírselo. Saben lo difícil que es".

Plataforma: Movistar Plus+

Estrany riu

Sinopsis: Dídac tiene dieciséis años y viaja en bicicleta por el Danubio con su familia. Entre días calurosos, un encuentro inesperado cambia el rumbo del viaje: un misterioso chico aparece entre las aguas del río. Su presencia enigmática no solo despierta algo nuevo en Dídac, sino que empieza a alterar la relación con su familia.

Presentada en el Festival de Venecia (donde tuvo los premios de Bisato d’Oro a la Mejor Contribución Artística y Premio Gino Votano Best Mediterranean Film 2025) y en el Festival de San Sebastián, 'Estrany riu' ('Extraño río') es la ópera prima de Jaume Claret Muxart. Una película coming of age inspirada en los propios viajes en bici por Europa del director, y que también supone el debut del actor Jan Monter. Una historia de despertar sexual, de primeras veces, primeros amores, primeras decepciones. "No es una película autobiográfica, pero sí habla de la educación sentimental de unos padres a unos hijos y de unos hijos a unos padres, al mismo tiempo que hay algo de la fuerza de la imaginación: alguien que idealiza e imagina tan fuerte que puede ser real", contó el director para RTVE. La película cuenta con dos nominaciones a los premios Goya: Mejor Dirección Novel (Jaume Claret Muxart), Mejor Actor Revelación (Jan Monter Palau).

Plataforma: Filmin

M3GAN 2.0

Sinopsis: Con el futuro de la existencia humana en juego, Gemma se da cuenta de que la única opción es resucitar a M3GAN y darle unas cuantas mejoras, haciéndola más rápida, más fuerte y más letal.

Nuestra inteligencia artificial - muñeca favorita regresa en 'M3GAN 2.0', una secuela del éxito del cine de terror comercial, que reinventa las reglas, y hace que todo se torne en una especie de thriller de acción. Por momentos, parece una entrega más de 'Misión: imposible' mas que una película de terror. Aborda temas como el espionaje industrial o el peligro de depender demasiado en estas nuevas inteligencias artificiales que hacen todo por nosotros. Pensando por nosotros. Pero es que además la película no se toma nada en serio, y tiene un humor muy gamberro, sobre todo en su doblaje al español, con unas frases para la posteridad. Es verdad que le falta la frescura de la primera entrega... pero, ¿qué más da cuando es tan divertida?

Plataforma: Netflix

Canina

Sinopsis: Una mujer hace una pausa en su carrera profesional para convertirse en madre y ama de casa, pero pronto su vida doméstica toma un giro surrealista. A medida que acepta el poder salvaje profundamente arraigado en la maternidad, se vuelve cada vez más consciente de las extrañas e innegables señales de que se puede estar convirtiendo en un perro.

Amy Adams ha hecho de todo en su carrera, y pese a ello, quizá este sea el papel más peculiar y surrealista de su ya extensa carrera. Porque lo que dice la sinopsis es real: Amy Adams se va transformando en un perro según avanza la película. Basada en la novela de Rachel Yoder, la película lleva la firma de Marielle Heller, autora de otra maravillosa obra como es "¿Podrás perdonarme algún día?" con Melissa McCarthy. Adams sonaba para todos los premios, pero se ha quedado por el camino en una temporada muy competitiva. Quizá la metáfora que busca la historia se pierde un poco por el camino, pero es una película digna de verse (y comentarse).

"Una gran parte de mí quería desarrollar una lluvia de ideas sobre el personaje. Marielle Heller me ayudó. Ella estaba en lo alto de mi lista de cineastas con las que quería trabajar, y durante mi búsqueda de director, hablamos sobre la perspectiva de la historia. Ella cuenta con un gran equipo y sabía que al contratarla tendría una perspectiva muy sólida. Es una cineasta con su propio estilo artístico y he querido, como productora, brindarle el mejor ambiente y ayudarla para que pueda elevar su voz", contó Amy Adams para Artículo 14 sobre su trabajo de productora en la película.

Plataforma: HBO MAX

Furia

Sinopsis: El veterano de guerra Lee Gunner intenta salvar a sus hijos, Luke y Travis, de una peligrosa banda de narcotraficantes.

Recordemos que hay tres hermanos Hemsworth: Chris Hemsworth, nuestro Thor favorito; Liam Hemsworth, ex-parega de Miley Cyrus, y el nuevo Geralt de Rivia en 'The Witcher' en Netflix; y Luke Hemsworth, con una carrera un poco más gris, con proyectos poco relevantes. Y precisamente esa sería la perfecta definición para 'Furia (Gunner)'. Una película de acción bastante anodina en la que Luke lo intenta, y mucho, pero es incapaz de solventar un guión pobre. Al menos tenemos la presencia por ahí de Morgan Freeman, que en el ocaso de su carrera se está centrando más en papeles olvidables, pero para mantenerse trabajando. Tiene algunas escenas muy bien rodadas por parte del director Dimitri Logothetis, y te entretiene. No hay mucho más de lo que rascar.

Plataforma: Prime Video

Springsteen: Deliver me from nowhere

Sinopsis: La película sigue a 'The Boss' cuando era un joven músico en los albores de la fama mundial, tratando de reconciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado. Grabado en un viejo cassette de cuatro pistas en su habitación en Nueva Jersey, 'Nebraska' refleja un periodo trascendental de su vida y está lleno de personajes perdidos en busca de una razón para creer.

¿Quién no conoce hoy en día a Bruce Springsteen? Conocido como 'The Boss', marcó la música rock de Estados Unidos para siempre, y tiene en su haber varios de los mejores discos de los últimos cincuenta años. Ahí está 'Born to run' o 'Born in the USA'. O su disco más olvidado por ser cero comercial, pero que es una gran obra maestra: 'Nebraska'. Este biopic es una adaptación cinematográfica del relato de Warren Zanes sobre la grabación de dicho álbum en 1982. Jeremy Allen White suple su falta de parecido físico con una interpretación muy potente, y que se aleja de otras películas como 'Bohemian Rhapsody', acercándose más al Dylan de Chalamet en 'A complete unknown'. Sonaba con fuerza para los grandes premios pero, salvo los Globos de Oro, la crítica no ha querido premiarla.

Plataforma: Netflix

Zootrópolis 2

Sinopsis: Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes.

La secuela de 'Zootrópolis' se ha convertido en la película animada más taquillera de la historia, y se ha colado en el top15 histórico del cine. Ahí es nada. Pero es que totalmente merecido. La segunda parte del clásico 'Zootrópolis' busca nuevas ideas, y las consigue. Algunas no funcionan del todo, pero en términos generales, sube las apuestas un poco más, haciéndolo todo más épico. Y, sobre todo, nos muestra mucho más de la relación entre sus protagonistas, Judy y Nick, a los que prestan su voz magistralmente Ginnifer Goodwin y Jason Bateman. Es divertida, es emocionante, tiene acción, tiene misterio... 'Zootrópolis 2' es una película que, pese a sus fallos, funciona casi durante todo su metraje, con un ritmo endiablado. Y con nuevos personajes y nuevas zonas que empezamos a descubrir y que nos enamoran por completo.

Plataforma: Prime Video (Alquiler)