Hoy en La 1 de TVE: Así es su evento de programación especial con la emisión de un maratón de 'Solo en casa'

TVE sigue apostando por los ciclos de cine y después de emitir buena parte de la saga de 'James Bond', este sábado La 1 dedicará su tarde a uno de los clásicos más navideños de la historia. Así, La 1 emitirá las dos películas de 'Solo en casa' con Macaulay Culkin y la tercera entrega.

De esta manera, La 1 empieza a celebrar las navidades desde este sábado con la emisión de las cintas dirigidas por Chris Columbus ('Los goonies') y la tercera parte de la saga tras arrebatarle los derechos a Mediaset, que las ha emitido las últimas veces en BeMad.

Además de 'Solo en casa', La 1 también ofrecerá estas navidades otro de los clásicos de Disney como 'Mary Poppins' dentro de un evento cinematográfico que incluirá también el estreno de 'El regreso de Mary Poppins'.

Así, La 1 emitirá la primera parte de 'Solo en casa' a partir de las 15:55 horas, posteriormente tomará el relevo de 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York' y concluirá la tarde con la tercera entrega de la saga.

'Solo en casa' (Sábado 20 de diciembre a las 15:55 horas)

Kevin McAllister es un niño de ocho años, miembro de una familia numerosa, que accidentalmente se queda abandonado en su casa cuando toda la familia se marcha a pasar las vacaciones a Francia. Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de Harry y Marv, dos bribones que se proponen asaltar todas las casas cerradas de su vecindario. En cuanto su madre lo echa en falta, regresa apresuradamente a Chicago para recuperar a su hijo.

'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York' (Sábado 20 de diciembre a las 17:30 horas)

En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin McCallister (Macaulay Culkin) y su familia están a punto de coger un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones en Florida. Pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido.

'Solo en casa 3' (Sábado 20 de diciembre a las 19:25 horas)

Cuatro espías de alta tecnología industrial roban un microchip ultrasecreto y confiadamente lo ocultan en un coche de juguete de control remoto. Por causa de una confusión de equipajes en el aeropuerto, la anciana señora Hess recoge el juguete y se lo regala a su vecino de ocho años Alex. Los espías desearán recuperar el valioso chip a toda costa, pero Alex está preparado para darles una cálida bienvenida.