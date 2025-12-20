Qué es de Macaulay Culkin ('Solo en casa') a sus 45 años: De su arresto a su vida actual con una conocida actriz 

Con tan solo 9 años de edad, Macaulay Culkin se alzó como el niño más famoso de los noventa gracias a un clásico de los clásicos del cine como 'Solo en casa'. Se trató de la comedia más taquillera en Estados Unidos hasta 2011 que cada año se repone en televisión por estas fechas. Considerado todo un prodigio, Culkin protagonizó la primera y la segunda entrega de la saga antes de vivir una terrible adolescencia y juventud que fue pasto para la prensa amarilla.

Después de hacer 'Niño Rico', Macaulay Culkin decidió retirarse en 1994 a los catorce años de edad. La gallina de los huevos de oro se había acabado y, después de amasar una galáctica fortuna, quiso cambiar completamente de aires y se apuntó a un instituto privado de Nueva York para retomar los estudios.

Sin embargo, no tardaría en desatarse un conflicto con sus padres por disputarse el dinero, lo cual derivó en el sonadísimo caso judicial de Macaulay contra sus progenitores que la prensa estadounidense denominó como un "divorcio de sus padres". Tal y como aclaró el propio Macaulay Culkin, quiso impedir que sus progenitores controlasen su fortuna, valorada en 20 millones de dólares. Tras un largo litigio, logró que la Justicia le diera la razón.

El fulgurante éxito de 'Solo en casa' y su secuela convirtió a Macaulay Culkin en la gran estrella infantil de Hollywood, pero lo cierto es que, tras cumplir la mayoría de edad, el actor pasó de haber revolucionado el cine de los 90 a empezar a acaparar las portadas por su conflictiva vida personal y por su increíble apariencia física. En 1998, a los 18 años, contrajo matrimonio, pero dos años después enfrentó una sonada separación.

No obstante, lo peor llegaría en 2004 cuando fue arrestado por posesión de marihuana. Su foto policial dio la vuelta al mundo. El intérprete entró en una espiral de alcoholismo y drogadicción alarmante. Eso y la prostitución fueron la razón por la que Culkin ocupó portadas de numerosas revistas. Su imagen decadente sustituyó a la del niño angelical que se tenía de él años atrás.

Ahora, con 45 años de edad, puede decir que está rehabilitado. Ha resurgido como el ave fénix. Aunque sus trabajos interpretativos son puntuales por decisión personal. Hay que recordar que Macaulay Culkin rechazó protagonizar 'The Big Bang Theory' en varias ocasiones. Estuvo entre las quinielas de los productores de la serie para que el intérprete formara parte del elenco de la ficción televisiva, pero declinó la propuesta.

Recientemente volvió a la interpretación con 'American Horror Story', apareciendo en la décima temporada de la franquicia de Ryan Murphy. Además, dirige una web estadounidense de humor. En 2018, reapareció con un aspecto renovado en el show de Ellen Degeneres, donde habló de su nueva vida.

Actualmente, vive con su pareja, la conocida actriz Brenda Song, con quien tiene dos hijos: Dakota y Carson. Algo que le ha ayudado a cambiar radicalmente su tóxico estilo de vida. La paternidad, como él mismo ha admitido, le ha ayudado a reconciliarse con su pasado. Ambos mantienen una relación estable y discreta. No obstante, no hace mucho fueron portada de la revista Cosmopolitan.

El irreconocible aspecto físico de Macaulay Culkin en algunas de sus publicaciones de Instagram

Macaulay Culkin revive 'Solo en casa' en una reciente campaña publicitaria

Recientemente, y aprovechando que 'Solo en casa' cumple 35 años, Macaulay Culkin ha protagonizado una campaña para Home Instead, una empresa que proporciona atención domiciliaria a adultos mayores y que opera en EEUU, metiéndose en la piel de de Kevin McCallister de nuevo.

Bajo el eslogan "Home but Not Alone" (En casa, pero no solo), en esta campaña Macaulay revive algunas de las míticas escenas de la cinta con un Kevin algo más maduro. La historia comienza con el joven cubriendo muebles y electrodomésticos con plástico de burbujas para proteger a su madre al más puro estilo cuando Kevin trató de proteger su casa ante los dos ladrones poniendo alocadas trampas por todas partes.