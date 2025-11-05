Macaulay Culkin revive 'Solo en casa' y vuelve a ser Kevin McCallister en esta emotiva campaña navideña

Si hay un clásico navideño que no falta a la cita con la audiencia en las fechas navideñas es 'Solo en casa'. Aprovechando que la cinta cumple 35 años, Macaulay Culkin ha vuelto a meterse en la piel de Kevin McCallister para protagonizar una campaña navideña.

Así, el actor es el protagonista de la campaña que ha lanzado Home Instead, una compañía de servicios de cuidado para personas mayores a domicilio que opera en Estados Unidos. En concreto esta acción titulada "Home but Not Alone" (En casa, pero no solo), ha sido desarrollada por FCB Chicago y dirigida por Jody Hill, conocido por The Righteous Gemstones.

En esta campaña, Macaulay Culkin vuelve a revivir algunas de las míticas escenas de 'Solo en casa'. Ahora Kevin es algo más maduro y sabio. La historia comienza con el joven cubriendo muebles y electrodomésticos con plástico de burbujas para proteger a su madre al más puro estilo cuando Kevin trató de proteger su casa ante los dos ladrones poniendo trampas por todas partes.

El gran giro de guion llega con la aparición de la nieta de Marley Nodercross, el vecino que daba miedo a Kevin y que termina convirtiéndose en su cómplice para capturar a Hrry y Marv, los ladrones, y que le recuerda que aceptar ayuda no significa perder independencia.

Este anuncio navideño busca por un lado homenajear a 'Solo en casa' en su 35 aniversario y por otro lado concienciar a las familias de lo importante que es cuidar de las personas mayores. "Cuando pensamos en las fiestas, pensamos en familias reunidas viendo clásicos como Solo en casa", señala Kim Atkinson, directora de marketing de Home Instead. "Estos momentos también nos hacen notar cuándo nuestros seres queridos pueden necesitar apoyo para seguir viviendo de forma independiente en casa", añade.

Por su lado, el director de la campaña, Jody Hill recalca que "va más allá de la nostalgia navideña para conectar con Kevin McCallister años después, enfrentándose a las mismas preocupaciones que muchos de nosotros tenemos con nuestros padres". "Es real, divertida y profundamente humana", concluye.