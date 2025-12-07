Hoy en La 1 de TVE, triple entrega de una de las sagas más importantes de la historia del cine

TVE sigue apostando por los ciclos de cine y después de haberse volcado con los estrenos de 'ENA' y 'Dra. Fabiola Jones' con cine temático, este domingo la cadena pública ha preparado una jornada muy especial dedicada a los más fans de la saga de 'James Bond'.

Así, La 1 se convertirá este domingo en el canal 007 con la emisión de tres películas de la reconocida saga de detectives. Dos de ellas protagonizadas por Daniel Craig y otra por Pierce Brosnan.

Por la tarde, La 1 emitirá 'Casino Royale' a partir de las 15:50 horas, la primera película en la que Daniel Craige se mete en la piel del agente 007 James Bond y en la que comparte reparto con Eva Green y Judi Dench, entre otros.

Justo después, a partir de las 18:20 horas, La 1 ofrecerá la cinta 'Goldeneye', la primera de las cuatro películas de la saga que protagoniza Pierce Brosnan. El intérprete comparte elenco con otros actores como Sean Bean.

Y para completar este día de James Bond, La 1 de TVE emitirá dentro de "La película de la semana" la cinta 'Quantum of solace', la segunda película que protagoniza Daniel Craig junto a Judi Dench y Olga Kurylenko.

'Casino Royale' (Domingo 7 de diciembre a las 15:50h)

La primera misión del agente británico James Bond (Daniel Craig) como agente 007 lo lleva hasta Le Chiffre (Mads Mikkelsen), banquero de los terroristas de todo el mundo. Para detenerlo y desmantelar la red terrorista, Bond debe derrotarlo en una arriesgada partida de póquer en el Casino Royale.

Al principio a Bond le disgusta Vesper Lynd (Eva Green), la hermosa oficial del Tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno. Pero, a medida que Bond y Vesper se ven obligados a defenderse juntos de los mortales ataques de Le Chiffre y sus secuaces, nace entre ellos una atracción mutua.

'Goldeneye' (Domingo 7 de diciembre a las 18:20h)

Estando de vacaciones, Bond conoce a la bella y letal Xenia Onatopp, que intenta hacerse con los planos de un nuevo helicóptero invulnerable a las interferencias. La programadora militar rusa Natalya Siminova es la única superviviente de su equipo tras un macabro plan del general Ourumov para hacerse con Goldeneye, un arma espacial ultrasecreta que emite pulsos nucleares que inutilizan cualquier equipo electrónico. Bond formará equipo con Natalya para descubrir a los malhechores tras el robo

'Quantum of solace' (Domingo 7 de diciembre a las 22:00h)

Traicionado por Vesper, la mujer a la que amaba, 007 se plantea su nueva misión como algo personal. Durante su investigación, Bond y M interrogan a Mr. White, que les revela que la organización que chantajeó a Vesper es mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginan.

El servicio de inteligencia forense vincula a un traidor del Mi6 con una cuenta bancaria en Haití, donde Bond conoce a la bella pero combativa Camille, una mujer que tiene sus propios motivos para vengarse. Camille pone a Bond tras la pista de Dominic Greene, un despiadado hombre de negocios y miembro importante de la misteriosa organización. Bond averigua que el objetivo de Green es controlar uno de los recursos naturales más importantes del mundo; pero, para ello, tiene que derrocar al gobierno de un país sudamericano.