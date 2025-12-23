Crítica a 'Innato', nueva serie de Netflix: Una trama adictiva con Imanol Arias y Elena Anaya brillantes

Netflix se prepara para el fin de año con una serie de estrenos de esos que llevamos meses esperando. Y, 'Stranger Things' aparte, tenemos 'Innato', el nuevo thriller de la plataforma, que llega este 23 de diciembre, con Imanol Arias y Elena Anaya como protagonistas casi absolutos. 'Innato' es una de esas historias que, de hacerse en HBO o en los países nórdicos, llenaría titulares y acapararía nominaciones a los grandes premios. Ya no solo por la atmósfera que consigue, sino por sus personajes, complejos y bien construidos. Y, sobre todo, las interpretaciones. Pero vamos a desgranarla poco a poco.

'Innato' tiene 8 capítulos en los que vamos viendo tanto el presente como el pasado de los personajes. Nos encontramos a Sara, una psicóloga repleta de traumas pasados por culpa de su padre. ¿Por qué? Porque era el conocido como 'el asesino del gasoil', un bombero que se dedicó a quemar vivas a varias personas. Tras cazarle y condenarle, pasó más de dos décadas en prisión. Y la historia comienza el día en el que es liberado y vuelve al pueblo donde vive su hija.

Pero es que su hija, casada y con un hijo adolescente, no ha dicho nada a su familia sobre su pasado, y sus raíces. Les oculta la verdad para protegerles. El drama que pasó con su padre es un pasado que prefiere dejar atrás. Así que, en cuanto se entera que su padre vuelve a estar libre, llega el drama. Y, lo que no sabe, es que su hijo está obsesionado con 'el asesino del gasoil' y sabe bastante más de lo que parece sobre su pasado familiar. Y, para añadir más fuego al asunto, un nuevo asesinato de un hombre calcinado (el inspector que metió entre rejas a Garay), coincide con la puesta en libertad de Garay. Con estas piezas sobre el tablero, se hilvana una trama adictiva, con buen ritmo, que busca no sobre explicar e ir mostrando las pistas y la realidad poco a poco.

Sí que es verdad que peca de usar demasiado flashbacks. Está bien para entender a los personajes principales, pero tampoco es necesario que la mitad del metraje sea usando este recurso. De hecho, la historia que tiene lugar en el presente es la más interesante, y la que tenemos ganas de conocer. Sobre todo por las brillantes actuaciones de su elenco principal. Primero, la de Elena Anaya, que mezcla esa ingenuidad frágil con una mirada repleta de heridas, que casa perfectamente con su personaje. Demuestra una vez más que es capaz de llevar una serie a sus espaldas de forma creíble.

Pero el que se lleva todas las miradas, y seguramente todos los aplausos, es Imanol Arias, con un personaje frío y calculador. Su voz grave y fuerte, su presencia intimidante y sus silencios, sobre todo sus silencios, hacen de su Félix Garay un personaje a temer. Sus enfrentamientos interpretativos tanto con la policía que interpreta Emma Suárez, como con el subinspector al que da vida Juan Blanco, son magistrales. Al igual que sus escenas con Elena Anaya.

La atmósfera es uno de los puntos fuertes de 'Innato'. Ya no solo la banda sonora, que raya a muy buen nivel, sino su acabado visual. El pueblo, situado en Euskadi (concretamente se han rodado varias secuencias en Vitoria-Gasteiz), refleja el interior de los personajes. Porque casi siempre está nublado, hay lluvia, hace frío… Es un personaje más. Sí que es verdad que las tramas secundarias, como la del paciente de Sara o la de los chicos adolescentes son las menos interesantes para la historia principal. Y algunas veces restan al conjunto. De hecho, de pulirse más todo este aspecto de la serie, se podría haber reducido a 5 ó 6 capítulos, y funcionar mucho mejor.

Fran Carballal y Enrique Lojo son los dos creadores detrás de 'Innato'. Y se mueven continuamente entre el nórdico noir y el thriller patrio. Quizá no sea la mejor serie del año, pero sí que se sitúa, sin lugar a dudas, en el top10 de propuestas de Netflix de este 2025. Sobre todo gracias a esos momentos más pausados y de silencio, que cuando trata de sobre explicar las cosas o irse demasiado al terreno de la acción. En la contención está su fuerza.

De qué va 'Innato'

Sara es una psicóloga que ha dejado atrás un traumático pasado como hija de Félix Garay, un asesino múltiple bautizado en su momento por la prensa como 'el asesino del gasoil'. Hoy, la vida idílica que Sara ha construido, junto a su marido Aitor y su hijo adolescente Sebas, se tambalea cuando Félix es liberado de prisión, coincidiendo con una nueva ola de crímenes que parecen replicar los asesinatos perpetrados 25 años atrás. Tras haber ocultado su pasado a su familia durante años, Sara ahora debe colaborar con la policía para resolver los nuevos casos.