Quién es quién en 'Innato': Conoce a todos los personajes de la nueva serie de Netlix con Imanol Arias

Netflix ha lanzado esta semana de Navidad una de sus últimas series del año. Hablamos de 'Innato', nuevo thriller psicológico, en la línea de otros similares como 'Memento Mori' de Prime Video.

La nueva serie de Netflix está creadapor Fran Carballal ('Cicatriz', 'Una vida menos en Canarias') y Enrique Lojo ('En Fin') y cuenta detrás con César Benítez, Emilio Amaré, Álvaro Benítez, Fran Carballal, Dan March y Carrie Stein como productores ejecutivos.

Pero si hay algo que destaca de 'Innato' es su reparto protagonista con Elena Anaya ('Las largas sombras'), Imanol Arias ('Cuéntame cómo pasó'), Emma Suárez ('El jardinero'), Roberto Álamo ('El cautivo'), Aura Garrido ('La sospecha de Sofía'), entre otros.

Así es 'Innato'

El thriller cuenta la historia de Sara, una psicóloga que ha dejado atrás un traumático pasado como hija de Félix Garay, un asesino múltiple bautizado en su momento por la prensa como “el asesino del gasoil”. Hoy, la vida idílica que Sara ha construido, junto a su marido Aitor y su hijo adolescente Sebas, se tambalea cuando Félix es liberado de prisión, coincidiendo con una nueva ola de crímenes que parecen replicar los asesinatos perpetrados 25 años atrás.

Sara, que lleva años mintiendo a su familia sobre su pasado, tratará de colaborar con la policía para esclarecer el caso... sin saber que su hijo Sebas ha averiguado por su cuenta la verdad sobre su abuelo y hace tiempo que está obsesionado con su historia. El mundo de Sara se desmorona cuando sospecha que, esta vez, no es su padre sino su propio hijo quien puede estar detrás de lo sucedido.

Conoce a los personajes de 'Innato'

Elena Anaya es Sara

Elena Anaya es la gran protagonista de esta nueva serie de Netflix tras quedar apartada del elenco protagonista de 'Cochinas' de Prime Video. Da vida a Sara, la psicóloga que protagoniza la historia y que carga con un pasado que amenaza con afectar su presente.

Imanol Arias es Félix Garay

Imanol Arias da vida a Félix Garay en 'Innato'

Imanol Arias es otro de los protagonistas de 'Innato' en lo que es su primer gran proyecto de ficción tras el final de 'Cuéntame cómo pasó'. En esta serie interpreta a Félix Garay, un personaje perturbador y que es bastante complejo, cuya presencia domina incluso cuando no está en pantalla.

Roberto Álamo es Aitor

El actor Roberto Álamo interpreta en 'Innato' a Aitor, el marido de Sara, la protagonista de la serie.

Fernando Guallar es Jaime Miranda

Clara Sans es Lorena

Teo Soler es Sebas

Iker Roca es Quique

Fran Cantos es Mario